مشخصات فنی، قیمت و تاریخ انتشار احتمالی آیپد پرو ۲۰۲۰

از آن‌ جایی که آیپد پرو ۱۱ و آیپد پرو ۱۲.۹ هر دو در سال ۲۰۱۸ راهی بازار شدند و سامسونگ نیز از تبلت قدرتمند گلکسی تب S6 در سال گذشته رونمایی کرد، جای خالی یک نماینده قدرتمند با برند آیپد پرو به شدت حس می‌شود. در همین راستا پیش‌بینی می‌شود اپل امسال آیپد پرو ۲۰۲۰ را راهی بازار کند.

وقفه طولانی مدت و عرضه مدل‌های مختلفی از تبلت‌ها به بازار باعث خواهد شد اپل بتواند در آیپد پرو ۲۰۲۰ قابلیت‌های زیا بگنجاند تا از این طریق رضایت کاربران را بدست آورد. حتی امکان عرضه آیپد پرو مجهز به اینترنت ۵G نیز بسیار بالاست! آیپدهای اپل از نظر سخت‌افزاری بسیار قدرتمند و از نظر نرم‌افزاری نیز کاملا غنی هستند و تاکنون کمتر کسی از طراحی آن‌ها ایراد گرفته؛ این یعنی اپل موفق شده تبلت‌های خود را به گونه‌ای طراحی کند که اگر توان خرید آن را داشته باشید، بعید به نظر می‌رسد بتوانید ایرادی جدی در آن بیابید!

سال ۲۰۱۹ برای تبلت‌ها سال فوق‌العاده‌ای بود. از یک طرف سامسونگ گلکسی تب S6 را راهی بازار کرد و از طرفی دیگر اپل از سیستم‌ عامل اختصاصی آیپدها با نام iPadOS رونمایی کرد. اپل سال ۲۰۱۹ را برخلاف انتظار با عرضه یک تبلت به پایان نرساند، بنابراین سال ۲۰۲۰ به احتمال فراوان این اتفاق خواهد افتاد.

اپل در سال ۲۰۱۹ از آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و پرو مکس به همراه اپل واچ سری ۵ و آیپد ۱۰.۲ رونمایی کرد. بنابراین به وضوح مشخص است که جای خالی یک آیپد پرو قدرتمند به شدت در بین محصولات اپل حس می‌شود. متاسفانه شایعات و خبرهای زیادی پیرامون محصول جدید اپل وجود ندارد، حداقل در مقایسه با آیفون ۱۲! اما با تکیه بر هر چیزی که تاکنون در مورد آن گزارش شده و همچنین شواهدی که از سال گذشته در اختیار داریم، می‌توانیم بگوییم آیپد پرو ۲۰۲۰ با چه مشخصات فنی، قابلیت و قیمت و در چه تاریخی راهی بازار خواهد شد.

فرض بر این است که امسال اپل از دو آیپد پرو با اندازه‌های مختلف رونمایی می‌کند. دقیقا همانطور که در سال ۲۰۱۸ از آیپد پرو ۱۱ و ۱۲.۹ رونمایی کرد. اما خب در طول سال‌های گذشته دیدیم که اندازه این محصولات الگوی خاصی را دنبال نمی‌کند و لذا هرگونه تغییری محتمل است.

بیشتر بخوانید: گلکسی اس ۲۰ یا آیفون ۱۱ پرو؛ کدام یک در سال ۲۰۲۰ انتخاب منطقی‌تری خواهد بود؟

تاریخ انتشار و قیمت آیپد پرو ۲۰۲۰

پیش‌تر شایعه شده بود که اپل در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ از آیپد پرو جدید رونمایی می‌کند اما خب دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاد و کریسمس سال گذشته بدون هیچ آیپد پرویی آمد و رفت! اما مینگ چی کو که یکی از معتبرترین افشاگران حوزه فناوری است و غالبا اطلاعات موثقی در مورد محصولات اپل منتشر می‌کند اعلام کرده اپل در نیمه اول سال جاری از آیپد پرو ۲۰۲۰ رونمایی می‌کند. بنابراین می‌توانیم تقریبا مطمئن باشیم که چنین اتفاقی خواهد افتاد.

البته یک منبع دیگر ادعا کرده بود رونمایی از آیپد پروهای جدید در روز ۳۱ ماه مارس به همراه آیفون SE2 اتفاق خواهد افتاد و هر دو در ماه بعد یعنی آوریل راهی بازار می‌شوند. هم ماه مارس در نیمه اول سال جاری قرار دارد و هم مینگ چی کو به نیمه اول سال جاری اشاره کرده بود. بنابراین می‌توانیم فقط بگوییم اگر کرونا یا هر دلیل دیگری باعث به تعویق افتادن رونمایی و عرضه آیپد پرو نشود، احتمالا در نیمه اول سال جاری شاهد رونمایی از آن خواهیم بود.

این منبع همچنین از احتمال رونمایی یک آیپد دیگر در سه ماه سوم سال جاری نیز خبر داد. بنابراین اگر با استناد به حرف این شخص پیش برویم باید منتظر رونمایی از دو آیپد پرو باشیم اما در تاریخ‌های متفاوت! اگرچه هنوز هیچ منبع رسمی وجود آیپد پروها را تایید نکرد اما جزئیات ثبت آیپد پرو جدید که توسط خود اپل هم انجام شده بود به شایعات پیرامون آن دامن می‌زند.

سوا از تاریخ عرضه، آن چیزی که بیشتر از همه اهمیت دارد قیمت است. آیپد پرو بالاخره عرضه می‌شود اما اینکه آیا توان خرید آن را خواهیم داشت یا خیر به مراتب مهم‌تر است. البته اگر با این محصولات آشنایی داشته باشید به خوبی می‌دانید که تا به اینجای کار خرید این محصولات کمی سخت و شاید غیر ممکن باشد! حداقل این چیزی است که سری‌های قبل نشان داده‌اند و با بروزرسانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که شامل حال آیپد پرو ۲۰۲۰ می‌شود، بعید به نظر می‌رسد قیمت کمتر یا مشابهی را برای آن شاهد باشیم.

بیشتر بخوانید: مقایسه سرفیس پرو ایکس و آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی؟ کدام یک انتخاب بهتری است؟

برای مقایسه بهتر است نگاهی بیندازیم به نسخه‌های قبل و قیمت آن‌ها. با توجه به آنچه که در اختیار داریم، می‌بینیم که آیپد پرو ۱۱ در مدل پایه خود که ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی داشت، با قیمت ۸۰۰ دلار راهی بازار شد! برای مدل‌های ۱ ترابایتی هم باید مبلغ هنگفت ۱۵۵۰ دلار را پرداخت می‌کردیم!

آیپد پرو ۱۲.۹ اما نجومی‌تر از محصول قبل راهی بازار شد و قیمت گذاری آن از ۱۰۰۰ تا ۱۹۰۰ دلار متغیر بود! از این‌ها گذشته، لوازم جانبی آیپد پروها نیز بسیار گران قیمت و نجومی هستند! مثلا خرید مداد مخصوص آن‌ها ۱۳۰ دلار هزینه داشت و برای خرید صفحه کلید Smart Keyboard Folio باید ۱۷۰ دلار هزینه می‌کردید! در واقع مجموع هزینه‌ای که برای خرید لوازم جانبی آیپد پرو می‌شود را می‌توان برای خرید یک گوشی قدرتمند از برندهای خوب و ارزان قیمت صرف کرد! البته به احتمال زیاد قیمت لوازم جانبی تغییر زیادی نمی‌کند ولی آیپد پرو قطعا افزایش خواهد داشت. تنها چیزی که نمی‌دانیم است که این افزایش قیمت دقیقا چقدر خواهد بود!

شایعات و خبرهای پیرامون آیپد پرو ۲۰۲۰

از محدود اطلاعاتی که از آیپد پرو ۲۰۲۰ در اختیار داریم، تصویری است که اخیرا در توییتر منتشر شده بود و این محصول را با سه دوربین در پنل پشتی نشان می‌داد. استفاده از سه دوربین باعث شد برخی از کاربران به این نکته پی ببرند که احتمالا تغییر نام آیفون‌ ۱۱ و اضافه شدن پسوند پرو به آن‌ها، نزدیک شدن گوشی به آیپد پرو است و لذا اگر آیفونی با پسوند پرو از سه دوربین بهره می‌برد، احتمالا آیپد پرو نیز با همان شکل راهی بازار خواهد شد که جالب و منطقی است! (البته برخی منابع از وجود دو دوربین در این گوشی خبر داده‌اند).

شباهت دوربین آیفون ۱۱ پرو و آیپد پرو ۲۰۲۰ تنها در شکل ظاهری خلاصه نمی‌شود و از آن جایی که کیفیت دوربین گوشی‌ها مثال زدنی است، احتمالا همان مشخصات برای تبلت اپل نیز در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی اصلی با گشودگی دیافراگم f/1.8، یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/2.0 و یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دیگر با گشودگی دیافراگم f/2.4 برای ثبت تصاویر فوق عریض، مجموعه دوربین‌های آیپد پرو را تشکیل خواهند داد.

بیشتر بخوانید: آیپد پرو ۲۰۲۰ به دوربین دوگانه با سیستم اسکن سه‌بعدی پیشرفته مجهز خواهد شد

این بروزرسانی قطعا یکی از چالش برانگیزترین و جالب‌ترین بروزرسانی‌هایی خواهد بود که در یک تبلت رخ داده چرا که تجربه نشان داده کاربران اکثرا از دوربین جلوی تبلت برای تصویر برداری و تماس تصویری استفاده می‌کنند و آیپد پرو هم کمی بزرگ‌تر از آن چیزی است که بتوان با دوربین پشتی آن به عکاسی یا فیلم‌برداری پرداخت!

یکی دیگر از منابعی که شایعات مرتبط با آیپد پرو را پوشش داده بود به وجود یک دوربین سه بعدی سنجش عمق نیز در آن اشاره کرد. این لنز که خود به تنهایی قادر به عکاسی یا فیلم‌برداری نیست، با ایجاد نقشه‌ای سه بعدی از اتاق، فاصله آن‌ها را با دوربین سنجیده و به افزایش کیفیت تصاویر پرتره کمک شایانی می‌کند.

جز مجموعه دوربین سه تایی، غافلگیری و یا جزئیات بیشتری در تصویر دیده نمی‌شود. جز اینکه احتمالا جنس پنل پشتی همانند آیفون ۱۱ پرو از فلز است. اگر بخواهیم صادق باشیم وجود چنین ماژولی در آیفون‌ها به مراتب قابل تحمل‌تر از آن چیزی است که در این تصویر مشاهده می‌کنیم! به عبارتی طراحی آیپد با این دوربین‌ها خیلی بیشتر از طراحی آیفون ۱۱ پرو مکس توی ذوق می‌زند! البته این نظر شخصی است و بسیاری‌ها شاید آن را بپسندند.

یکی از تحلیل‌گران که منبع قابل اعتمادی نیز به شمار می‌رود گفته بود آیپد پرو جدید به جای استفاده از نمایشگرهای LED،‌ از نمایشگر‌های miniLED بهره خواهد برد و این می‌تواند تغییری اساسی در آن‌ها به حساب بیاید. در درجه اول وجود miniLED یعنی با افزایش کیفیت روبرو هستیم. دوم اینکه miniLED فناوری سبک وزن است و این یعنی آیپد پرو جدید می‌تواند باریک‌تر و سبک‌تر از نسخه‌های پیشین خود باشد و این خبر بسیار خوبی برای کاربران خواهد بود.

منبع یاد شده ادعا می‌کند نمایشگرهای miniLED در آیپد پروهایی که در سه ماه سوم سال جاری راهی بازار می‌شوند مورد استفاده قرار می‌گیرد. محصولی که به احتمال بسیار زیاد به پردازنده قدرتمند و معرفی نشده A14X مجهز می‌شود. بنابراین اگر اوایل سال جاری شاهد رونمایی از یک آیپد پرو باشیم، احتمالا جنس نمایشگر آن از LCD خواهد بود و اواخر ۲۰۲۰، آیپد پرو مورد نظر با نمایشگر miniLED راهی بازار می‌شود.

بیشتر بخوانید: تصاویری از سیستم مولتی تسکینگ جدید iOS 14 منتشر شد!

از آیپد پرو ۲۰۲۰ چه انتظاراتی داریم؟

از آن جایی که فعلا اطلاعات زیادی از این محصول نداریم، اما می‌توانیم بر اساس آنچه که گفته شده و شواهد نشان می‌دهد، پیش‌بینی کنیم چه قابلیت‌هایی در تبلت جدید اپل گنجانده خواهد شد و یا اصلا خودمان دوست داریم شاهد معرفی چه محصولی باشیم!

۱. نمایشگر با فناوری جدید‌‌

نسل گذشته آیپد پرو و آیپدها از نمایشگرهایی با پنل LCD بهره می‌بردند و اینطور که به نظر می‌رسد اپل کاملا به این نوع پنل‌ها وفادار است. اما این پنل‌ها نقاط ضعفی نیز دارند از جمله ضعف در نمایش رنگ مشکی و مصرف بالاتر انرژی که باعث می‌شود اپل بخواهد به فناوری‌های بهتر روی بیاورد.

در این بخش سامسونگ حرف اول را می‌زند و همیشه محصولات خود به خصوص پرچمداران را به بهترین و با کیفیت‌ترین نمایشگر ساخت خود با فناوری سوپر امولد مجهز می‌کند. گلکسی تب S6 هم از چنین نمایشگرهایی بهره می‌برد و خب کیفیت بالاتری از آیپد پرو را نیز به نمایش می‌گذارد. بنابراین اپل برای رقابت با رقیب سرسخت خود در این بخش باید دست بکار شود.

برای آیپد پرو که اکثرا برای کار مورد استفاده قرار می‌گیرد، وجود یک نمایشگر با توانایی نمایش دقیق رنگ‌ها بسیار حائز اهمیت است و اپل نمی‌تواند این مسئله را جدی نگیرد. با توجه به اینکه رقبای این شرکت روز به روز در حال پیشرفت هستند و یک تعلل از اپل می‌تواند به قیمت عقب ماندن آن از رقبا تمام شود!

بیشتر بخوانید: آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی با نمایشگر Mini-LED در نیمه دوم ۲۰۲۰ عرضه می‌شود

۲. افزایش طول عمر باتری

هرچه که طول عمر کم باتری در آیفون‌ها شهرت یافته بود، اما اپل در آیفون ۱۱ پرو مکس و همچنین در آیپد پروهای سال ۲۰۱۸ به طرز چشمگیری طول عمر باتری‌ها را افزایش داد. در آیپد پرو اما چون کاربر کارهای بیشتری از جمله ویرایش ویدئو یا بازی انجام می‌دهد، بنابراین به باتری قدرتمندتر نیاز بیشتری پیدا خواهد کرد. یکی از برنامه‌هایی که می‌تواند باتری آیپد را به شدت خالی کند، اپل آرکید است که سرویس اشتراکی بازی‌های ویدئویی اپل به حساب می‌آید.

حتی اگر پردازنده قدرتمند آیپد پرو فشار زیادی را متحمل نشود، نمایشگر غول پیکر آن می‌تواند خود یک مصرف کننده بزرگ باتری باشد. بنابراین بعد از یک یا دو روز کار معمولی، با اتمام باتری مواجه خواهید شد. با نزدیک شدن آیپدها از نظر کاربرد به لپ تاپ، انتظار می‌رود اپل فکری به حال ظرفیت باتری آن بکند تا جای هیچ حرف و حدیثی باقی نماند.

۳. شارژ سریع

هرچه که امیدواریم ظرفیت باتری در آیپد پرو افزایش یابد، از طرفی می‌خواهیم سرعت شارژ شدن آن نیز افزایش یابد. با استفاده از شارژر درون جعبه آیپد پرو، چند ساعتی طول می‌کشد تا باتری به طور کامل شارژ شود. این مسئله زمانی که در مدت زمان کم نیاز دارین دستگاه تا حد قابل قبولی شارژ شود بسیار بیشتر به چشم خواهد آمد.

اپل شارژر ۳۰ واتی را در وب‌سایت خود به فروش می‌رساند و این یعنی تبلت‌های این شرکت از شارژ سریع پشتیبانی می‌کنند، اما درون جعبه شاهد چنین شارژری نیستیم. از طرفی امیدواریم سرعت شارژر از آنچه که هست بیشتر شود. مشخص نیست چرا ولی اپل کلا اعتقادی به استفاده از شارژرهای پرسرعت ندارد و این را با شارژرهای کم سرعت آیفون‌ها به نسبت رقبا نیز ثابت کرد.

۴. بهبود تشخیص چهره

اگرچه سنسور تشخیص چهره در آیفون و آیپد رقیبی در بازار ندارد، اما استفاده از این سنسور توسط دیگر شرکت‌ها باعث شده این شرکت کمی سایه دیگر رقبا را پشت سر خود حس کند. نکته منفی اما اینجاست که آیپد پروهای فعلی کمی در بخش تشخیص چهره غیرقابل اطمینان شده‌اند! همیشه صورت کاربر به درستی تشخیص داده نمی‌شود و اگر هم این اتفاق رخ دهد با کمی کندی انجام می‌گیرد. البته این اتفاق بسیار نادر است اما وجود دارد. انتظار می‌رود اپل سنسور تشخیص چهره را بروزرسانی کند چون در حال حاضر گاهی اوقات ورود به تبلت با رمز عبور سریع‌تر اتفاق می‌افتد.

۵. افزایش حافظه رم در آیپد پرو ۲۰۲۰

آیپد پرو محصولی است که برای انجام کارهای سخت (برای تبلت‌ها) طراحی شده و لذا وجود ۴ گیگابایت رم چیزی نیست که بتوان زیاد روی آن حساب کرد. البته مدل ۱ ترابایتی با ۶ گیگابایت رم همراه است ولی باز هم نمی‌توان آن را برای انجام کارهای سنگین کافی دانست.

حتی گوشی‌های هوشمند هم با ۸، ۱۲ و گاهی اوقات ۱۶ (!) گیگابایت رم وارد بازار می‌شوند و در این بین ۶ گیگابایت رم برای یک تبلت قدرتمند کمی توی ذوق می‌زند. گلکسی تب S6 از ۸/۱۲ گیگابایت رم بهره می‌برد و خب برای اندروید چنین مسئله‌ای طبیعی است. میزان رم بیشتر برای کارهایی نظیر ویرایش ویدئو، انجام بازی، رندرینگ و گشت و گذار در گوشی بسیار بهتر خواهد بود. بنابراین وجود ۴ یا ۶ گیگابایت رم در آیپد پرو که مقداری پایین‌تر از حد متوسط است، زیاد جالب نخواهد بود.

افزایش حافظه رم در آیپد پرو، آن را برای اهداف کسب و کار به یک محصول ایده‌آل تبدیل می‌کند و همچنین کاربران می‌توانند در انجام کارهای روزمره و یا بازی، تجربه‌ای روان‌تر و بهتر داشته باشند. هرچند افزایش میزان رم در آیپد پرو به اندازه ۴ گیگابایت می‌تواند قیمت آن را به شکل عجیبی افزایش دهد!

۶. بهبود وضعیت اتصال مداد اپل

اگر کاربرانی که از مداد آیپد پرو استفاده کرده‌اند بخواهند از تنها یک چیز آن ایراد بگیرند، آن یک چیز قطعا نحوه اتصال آن با آیپد پرو خواهد بود. این مداد با قابلیت مغناطیسی به بدنه تبلت می‌چسبد و از همین طریق نیز به صورت بی‌سیم شارژ می‌شود.

اما اگر آیپد پرو را درون کیف قرار دهید و مداد را روی آن جهت شارژ شدن و سپس کیف را با خود به دانشگاه یاهرجای دیگر ببرید، باید مدام آن را چک کنید تا ببینید آیا مداد هنوز سر جای خود قرار دارد یا خیر! چرا که قدرت مغناطیسی این مداد آنقدر بالا نیست که در شرایطی چون قرار گرفتن در کیف بتواند آن را روی دستگاه نگه دارد.

سامسونگ برای تبلت گلکسی تب S6 یک داک مخصوص در نظر گرفته و بهتر است اپل نیز همین داک را برای آیپد پرو طراحی کند. به این شکل حداقل وقتی تبلت را از کیف بیرون می‌آوریم نگران این نیستیم که باید درون آن را برای مداد جست‌و‌جو کنیم. هرچند طراحی یک داک اضافی برای آیپد پرو می‌تواند به اندازه اضافه کردن میزان رم در افزایش قیمت نجومی آن تاثیرگذار باشد!

۷. آیپد پرو ۵G

پیش‌تر شنیده بودیم که اپل قصد دارد یک آیپد پرو با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G راهی بازار کند تا کاربران بتوانند با تبلت خود به سریع‌ترین اینترنت حال حاضر دسترسی داشته باشند. شایعات حاکی از آن بود که این اتفاق در سال ۲۰۲۱ رخ خواهد داد اما سرعت افزایش محصولات ۵G در سال ۲۰۲۰ به گونه‌ای بود که اپل باید هرچه زودتر این قابلیت را به تبلت خود اضافه کند.

با پیشرفت محاسبات ابری، اینترنت ۵G اهمیت بسیار بیشتری بین کارمندان پیدا کرد و برای محصولی که در میان افراد شاغل در این زمینه‌ها استفاده زیادی دارد، پشتیبانی از اینترنت پر سرعت بسیار حائز اهمیت است. دلایل دیگر برای وجود یک نسخه ۵G، افزایش کیفیت دوربین‌ها و ثبت تصاویر بسیار با کیفیت توسط آن‌هاست که کاربر برای ذخیره آن‌ها به فضای کافی و برای به اشتراک گذاری آن‌ها به اینترنت پر سرعت نیاز دارد.

افزایش حجم بازی‌ها و نیاز آن‌ها به اینترنت هم باعث شده کاربران تمایل بیشتری به اینترنت پر سرعت داشته باشند و اگرچه ۴G هنوز هم قادر به برطرف کردن نیاز کاربران است،‌ اما وقتی چنین قابلیتی برای استفاده وجود دارد، چرا از آن استفاده نشود؟

۸. صفحه کلید Smart Keyboard Folio بهبود یافته

همانند مداد اپل، صفحه کلید آیپد پرو نیز مشکلات خاص خود را دارد. برای مثال، این صفحه کلید نور پس زمینه ندارد و به گفته برخی‌ها، صدای آن نیز می‌تواند آزاردهنده باشد. به خاطر داشته باشید که شاید برخی‌ها همه این نقاط ضعف را قبول نداشته باشند اما فراموش نکنید برای این صفحه کلید ۱۷۰ دلار هزینه می‌کنید و وجود چنین نقاط ضعفی حتی در کمترین حالت اصلا قابل قبول نیست!

مداد اپل هم در نسخه‌های اولیه خود مشکلات زیادی به همراه داشت تا اینکه اپل آن را به شکل کاربردی و بهبود یافته امروزی بروزرسانی کرد. بنابراین احتمال اینکه شاهد بهبود عملکرد و افزایش قابلیت‌های صفحه کلید آیپد پرو باشیم نیز وجود دارد.

بیشتر بخوانید: انتخاب اپلیکیشن‌های پیش‌فرض در آیفون احتمالا امکان‌پذیر می‌شود

منبع: techradar

The post مشخصات فنی، قیمت و تاریخ انتشار احتمالی آیپد پرو ۲۰۲۰ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala