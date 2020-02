با توجه به اطلاعات منتشر شده از جانب شرکت Omdia، آیفون XR در سال ۲۰۱۹ محبوب‌ترین گوشی هوشمند جهان بوده است. بر اساس این اطلاعات، بین آمار فروش این گوشی و دومین گوشی پرفروش اپل یعنی آیفون ۱۱ اختلاف ۹ میلیونی دیده می‌شود. در گزارش این شرکت آمده که در سال ۲۰۱۹ اپل موفق شده ۴۶.۳ میلیون آیفون XR به فروش برساند. این مقدار، بیش از دو برابر فروش ۲۳.۱ میلیونی این گوشی در سال ۲۰۱۸ است. در همین حین، فروش آیفون ۱۱ در سال ۲۰۱۹ به حدود ۳۷.۳ میلیون واحد رسیده است.

در حالیکه اپل جایگاه اول و دوم این آمار را به خود اختصاص داده، سامسونگ سه رتبه بعدی را با گوشی‌های گلکسی A10، گلکسی A50 و گلکسی A20 از آن خود کرده است. در رتبه ششم هم شاهد آیفون ۱۱ پرو مکس هستیم که فروش ۱۷.۶ میلیونی داشته و بعد از آن هم آیفون ۸ با فروش ۱۷.۴ میلیونی دیده می‌شود.

روی هم رفته، بر اساس تخمین شرکت Omdia فروش آیفون در این سال نسبت به سال قبلی حدود ۴.۶ درصد کاهش داشته است. علی‌رغم این کاهش فروش، اپل توانسته رتبه اول و دوم بازار جهانی را از آن خود کند. به گفته تحلیلگر این شرکت، اپل بیش از ۵ سال است که توانسته موقعیت برتر خود را از لحاظ فروش حفظ کند و طی سال گذشته هم این شرکت بار دیگر توانسته موفقیت خود را تکرار کند.

