هواوی در رویدادی مجازی در بارسلونای اسپانیا، مجموعه‌ای از محصولات جدید خود را رونمایی کرد. یک گوشی هوشمند تاشو میت Xs، تبلت ۵G، لپ‌تاپ‌های جدید و مجموعه‌ای از تراشه‌های ۵G و Wi-Fi 6+ از مهم‌ترین رونمایی‌ها بودند.

هواوی میزبان رویدادی رسمی بود که مهم‌ترین محصول معرفی شده در آن را می‌توان هواوی میت Xs به عنوان یک گوشی هوشمند تاشو با مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سطح بالا دانست. همچنین رونمایی از هواوی میت پد پرو ۵G به عنوان جدیدترین تبلت ۵G پرچمدار این شرکت هم از دیگر اتفاقات جالب توجه این همایش آنلاین بود.

علاوه بر این، هواوی وای-فای AX3 و هواوی ۵G CPE Pro 2 به عنوان دو راهکار ارتباطی سازگار با Wi-Fi 6+ نیز معرفی شدند.

رونمایی‌های هواوی به همین‌جا محدود نشده و مجموعه‌ای از لپ‌تاپ‌های جدید هواوی میت بوک هم به نمایش درآمدند. این لپ‌تاپ‌ها با تجهیز به پردازنده‌های نسل دهم Intel Core و سیستم‌عامل ویندوز، از جدیدترین کامپیوترهای شخصی با صفحه‌نمایش FullView هستند که به قابلیت‌هایی مانند Huawei Share و امکان انتقال آسان اطلاعات بین صفحه‌نمایش مجهز شده‌اند.

ریچارد یو مدیرعامل بخش محصولات هواوی سخنران اصلی این رویداد بود. او از تعهد این شرکت به سیاست‌های مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) سخن گفت. به گفته‌‌ی مدیر ارشد هواوی، این شرکت به سرمایه‌گذاری روی توسعه فناوری‌های پیشرفته و مدرن شامل تراشه‌ها، ارتباطات ۵G، هوش مصنوعی در پلتفرم‌های همراه، سیستم‌‌های عامل، دوربین‌ها و راهکارهای صوتی و تصویری ادامه خواهد داد.

در این راستا لازم است اشاره‌ای به اکوسیستم ۱+۸+N هواوی داشته باشیم که مدت‌هاست تمرکز مسئولان و متخصصان این شرکت را به خود جلب کرده است. در مرکز این اکوسیستم، سرویس‌هایی نظیر Huawei Share و Huawei HiLink قرار گرفته که مانند یک پل، دستگاه‌های کاربران را به منظور ارائه تجربه‌ای یکپارچه، به یکدیگر متصل می‌کنند.

کنار تمرکز روی بخش سخت‌افزار، هواوی با توسعه اکوسیستم Huawei Mobile Services (HMS) که از طریق Huawei AppGallery در دسترس قرار گرفته گام بزرگی برای رشد سیستم عامل اختصاصی خود برداشته است.

هواوی میت Xs: تکرار تحول در تجربه کاربران

گوشی هواوی میت Xs با ایجاد تحول در بازار گوشی‌های هوشمند تاشو، با استفاده از صفحه‌نمایش جدید انعطاف‌پذیر و برخورداری از متریال مدرن، تجربه کاربران را ارتقا خواهد داد. این محصول از لولای جدیدی استفاده می‌کند که طراحی Falcon Wing (بال شاهین) را به نمایش می‌گذارد.

هواوی میت Xs از تراشه ۵G تولید هواوی یعنی Kirin 990 5G استفاده می‌کند که با توجه به بهبود هوش مصنوعی و قابلیت‌های ارتباطی ۵G به روزرسانی کاملی به حساب می‌آید. این تراشه، پرسرعت‌ترین تراشه ۵G در دنیاست.

ترکیب دوربین چهارتایی Leica SuperSensing را بار دیگر در این محصول هواوی می‌بینیم. ترکیبی که دوربین ۴۰ مگاپیکسلی SuperSensing را کنار دوربین ۱۶ مگاپیکسلی اولترا واید، دوربین ۸ مگاپیکسلی تله‌‌فتو و یک دوربین ۳D Depth Sensing قرار داده است. سیستم دوربین Leica استفاده کاملی از طراحی تاشوی گوشی برده تا هم نقش دوربین جلو و هم دوربین پشتی را بازی کند.

گوشی هواوی میت Xs با تجهیز به EMUI 10.0.1 از نمایش چندپنجره‌ای اپلیکیشن‌ها پشتیبانی می‌کند. برای پشتیبانی از اپلیکشن‌های مختلف و سازگار کردن آن‌ها با اجرا روی یک گوشی تاشو، هواوی همکاری با توسعه‌دهندگان را در سراسر جهان در دستورکار قرار داده است.

هواوی میت پد پرو ۵G: بازطراحی خلاقیت

هواوی میت پد پرو ۵G به عنوان تبلت جدید هواوی به نحوی طراحی شده تا سازگاری کاملی با گوشی‌های هوشمند، دستگاه‌های الکترونیکی پوشیدنی و دیگر تجهیزات این شرکت داشته باشد. این محصول، نقشی کلیدی در انتقال و به اشتراک‌گذاری سریع اطلاعات روی صفحه‌نمایش‌ها و محصولات مختلف خواهد داشت و تجربه یکپارچه‌ای را به کاربران ارائه می‌دهد.

این تبلت از صفحه‌نمایش ۱۰.۸ اینچی با رزولوشن ۲۵۶۰ در ۱۶۰۰ استفاده می‌کند. پوشش طیف رنگی DCI-P3 با استانداردهای سینمایی تنظیم شده‌اند. هواوی میت بوک پرو ۵G با حاشیه‌های کم صفحه‌نمایش، بالاترین نسبت صفحه‌نمایش به بدنه را در میان تمامی تبلت‌های جهان به خود اختصاص می‌دهد. نسبت صفحه‌نمایش به بدنه در این محصول، ۹۰ درصد است. Kirin 990 5G هم تراشه قدرتمندی است که قابلیت ارتباطی ۵G را دارد.

تجهیز به EMUI10 و برخورداری از قابلیت‌هایی مانند Multi-screen Collaboration که انتقال فایل بین گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها را با کشیدن و رها کردن محتویات فراهم می‌کند از دیگر نکات قابل توجه این محصول است. امکان استفاده از این تبلت با قلم HUAWEI M-Pencil که از ۴۰۹۶ سطح حساسیت فشاری پشتیبانی می‌کند، وجود دارد.

هواوی از جدیدترین مدل‌های MateBook خود نیز در این رویداد رونمایی کرد. هواوی میت بوک X Pro به نسل دهم پردازنده‌های Intel Core مجهز شده است. این محصول با رنگ سبز جذاب، از صفحه‌نمایش FullView استفاده می‌کند و نسبت ۹۱ درصدی صفحه‌نمایش به بدنه دارد.

سری هواوی میت بوک D نیز به مجموعه هواوی میت بوک اضافه شده تا با هدف قرار دادن کاربران جوان، راهکارهایی هوشمندانه و همراه با نوآوری را ارائه دهد.

هواوی همراه معرفی گوشی هوشمند تاشدنی و تبلت مدرن، از Gigahome 650 و Kirin W650 هم به عنوان جدیدترین چیپ‌ست‌های Wi-Fi 6+ به ترتیب برای روترها و گوشی‌های هوشمند رونمایی کرد. سری جدید روترهای هواوی وای-فای AX3 از محصولات جدیدی هستند که به چیپ‌ست Gigahome 650 مجهز شده‌اند.

سال ۲۰۱۹ میلادی، سالی خوب برای شرکت هواوی بود. این شرکت موفق شد با عملکرد چشم‌گیر خود همچنان به عنوان یک برند قابل اعتماد در میان مشتریان و مصرف‌کنندگان باقی بماند. درآمد سالیانه این شرکت در ۲۰۱۹ میلادی با افزایش ۳۰ درصدی، به ۶۷ میلیارد دلار رسید. میزان عرضه گوشی‌های هوشمند این شرکت به بازار هم از رقم ۲۴۰ میلیون دستگاه گذشت تا هواوی بتواند جایگاه خود را به عنوان دومین برند بزرگ تولیدکننده گوشی‌های هوشمند مستحکم کند.

هواوی در بخش‌های دیگر هم رشد قابل توجهی داشته است. تجارت کامپیوترهای شخصی این شرکت با رشد ۲۰۰ درصدی همراه شد و در خصوص دستگاه‌های الکترونیکی پوشیدنی هم رشد ۱۷۳ درصدی به ثبت رسید. در خصوص محصولات صوتی هم افزایش ۲۱۰ درصدی میزان فروش را شاهد بودیم.

