گوگل به دنبال دریافت مجوز برای ادامه همکاری با هواوی است

یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که تحریم‌های آمریکا برای هواوی ایجاد کرده، مساله ممنوعیت استفاده از سرویس‌های گوگل در گوشی‌ها و تبلت‌های این شرکت چینی است. این موضوع باعث شده که هواوی به ناچار سرویس‌های موبایل خود موسوم به HMS را توسعه دهد تا از آن‌ها به‌عنوان جایگزینی برای سرویس‌های گوگل استفاده کند.

حالا در همین رابطه، نائب‌رییس اندروید و گوگل پلی اعلام کرده که این شرکت از دولت ایالات متحده درخواست مجوز مربوط به ادامه همکاری با هواوی را ارائه داده است. کاخ سفید به شرکت‌های آمریکایی اجازه داده که مجوز داد و ستد با هواوی را درخواست دهند و امثال مایکروسافت را برای از سر گیری روابط تجاری با هواوی دریافت کرده‌اند. این تاییدیه بدین معناست که مایکروسافت می‌تواند ویندوز و دیگر سرویس‌های خود را برای لپ‌تاپ‌های هواوی ارائه دهد.

در صورتیکه گوگل‌ موافقت دولت آمریکا را جلب کند، با خیال راحت می‌تواند بار دیگر سرویس‌های خود را برای گجت‌های شرکت هواوی‌ ارائه دهد. در واقع، مدیرعامل هواوی مدتی قبل گفته بود که اگر گوگل مجوزهای موردنظر را دریافت کند، آن‌ها به سرعت برای گوشی‌های میت ۳۰ اپلیکیشن‌های گوگل را ارائه می‌کنند.

اما تا زمانی که این وضعیت تغییر پیدا کند، گوگل فعلا به کاربران هواوی هشدار شده که به‌صورت غیر رسمی اپلیکیشن‌های گوگل‌ را در گوشی‌های خود نصب نکنند. نائب رییس اندروید در مورد احتمال مسدود سازی اپلیکیشن‌های گوگل‌ در گوشی‌های هواوی غیر مجاز اظهارنظر نکرده است. آیا به نظر شما حتی در صورت رفع تحریم‌ها، هواوی از سرویس‌های گوگل‌ استفاده نخواهد کرد و به بهره‌گیری از سرویس‌های خود ادامه می‌دهد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

