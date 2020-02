فوجی فیلم X-T4 با لرزشگیر سنسور و نمایشگر چرخان، معرفی شد

این همان دوربینی است که طرفداران فوجی فیلم منتظر آن بودند. امروز شرکت فوجی فیلم بالاخره دوربین جدید خود یعنی مدل X-T4 را معرفی کرد که جدیدترین پرچمدار این شرکت در زمینه دوربین‌های بدون آینه به حساب می‌آید. فوجی فیلم X-T4 شباهت زیادی به نسل قبلی خود یعنی X-T3 دارد که در سال ۲۰۱۸ معرفی شده بود. اما فوجی فیلم سخت‌افزار این دوربین را شامل بهبود‌های زیادی کرده که باعث می‌شود نسل چهارم از این دوربین‌ها، تبدیل به انتخابی بی‌درنگ برای بسیاری شده باشد.

مهم‌ترین ویژگی که به این دوربین اضافه شده، لرزشگیر سنسور است. این دومین دوربین فوجی فیلم به حساب می‌آید که دارای لرزشگیر داخلی سنسور است و به کاربر اجازه می‌دهد تا با سرعت شاتر بیشتر، بتواند عکس‌هایی شارپ ثبت کند. با این ویژگی دیگر نیاز نیست تا سرعت شاتر را کم‌تر و ISO را بالاتر ببرید تا در نور کم بتوانید عکس دلخواه را ثبت کنید. IBIS یا همان لرزشگیر داخلی سنسور، همچنین به کمک کاربرانی می‌آید که سراغ لنزهای ثابت فوجی مثل ۳۵ میلی‌متر f/1.4 یا ۵۶ میلی‌متر f/1.2 رفته‌اند. از آن‌جایی که این لنزها مثل لنزهای زوم فوجی، دارای لرزشگیر نیستند، لرزشگیر سنسور می‌تواند بسیار کارآمد باشد. مهم‌تر از همه این‌ها، کسانی که سراغ فوجی فیلم X-T4 برای فیلم‌برداری می‌روند نیز خیالشان از بابت داشتن IBIS در فیلم‌برداری راحت خواهد بود.

لرزشگیر سنسور استفاده شده در این دوربین، نسبت به دوربین فوجی فیلم X-H1، بهبودهای مختلفی داشته تا هم کوچک‌تر و سبک‌تر باشد و هم بتواند بهتر عمل کند. البته به دلیل وجود این لرزشگیر، بدنه دوربین X-T4 کمی از X-T3 بزرگ‌تر است اما شاید در نگاه اول به سختی بتوان متوجه این تغییر اندازه شد. فوجی در لرزشگیر جدید خود، به جای استفاده از فنرها برای گرفتن لرزش سنسور، از آهن‌ربا استفاده کرده است. همچنین به گفته این شرکت، ۱۸ لنز مانت X فوجی می‌توانند با این لرزشگیر جدید، تا ۶.۵ استاپ پایداری داشته باشند. ۱۱ لنز باقی مانده از لنزهای فوجی نیز گفته شده تا ۵ استاپ پایدارسازی به کمک لرزشگیر سنسور خواهند داشت. اگر فکر می‌کنید این میزان کافی نیست، فوجی فیلم یک لرزشگیر دیجیتالی هم برای این دوربین در نظر گرفته که در صورت استفاده از آن در هنگام فیلم‌برداری، تقریبا شاهد ۱۰ درصد کراپ خواهید بود.

فوجی فیلم X-T4 هم همچنان قابلیت‌های فوق‌العاده X-T3 را در فیلم‌برداری حفظ کرده و حتی یک مورد خاص را هم به آن اضافه کرده است. در زمینه فیلم‌برداری ۴K، می‌توانید در این رزولوشن با X-T4 و تا حداکثر سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و بیت‌ریت ۴۰۰Mbps فیلم‌برداری کنید. فیلم‌برداران حرفه‌ای هم می‌توانند با فرمت ۱۰ بیت و با پروفایل F-Log، مستقیما روی SD Card فیلم‌برداری کنند. ویژگی جدید در این بخش، فیلم‌برداری صحنه آهسته در رزولوشن ۱۰۸۰P و تا سرعت ۲۴۰ فریم در ثانیه است! پیش از این، X-T3 و دیگر دوربین‌های مطرح بازار، فیلم‌برداری صحنه آهسته را در همین رزولوشن و در سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه انجام می‌دادند.

یک تغییر دیگر، جایگزینی پیچ تغییر حالت نوردهی در بالای دوربین، به تغییر حالت بین عکاسی و فیلم‌برداری است. حالا به سادگی می‌توان دوربین را در حالت فیلم‌برداری قرار داد و تنظیمات مربوط به سرعت شاتر و ISO را هم به کمک دکمه Q و رابط کاربری دوربین انجام داد نه پیچ‌های بالای دوربین. درواقع سوییچ کردن بین فیلم‌برداری و عکاسی حالا بسیار ساده‌تر شده و دیگر لازم نیست در منوها دنبال سوییچ کردن بین این حالت‌ها بگردید. X-T3 به خوبی نشان داد که چقدر دوربین خوبی برای فیلم‌برداری و عکاسی است و حالا X-T4 آمده تا همان مسیر را به شکلی بهتر ادامه دهد.

تغییر بزرگ دیگر در این دوربین، نمایشگر اصلی آن است. حالا این صحفه نمایش هم رزولوشن بیشتری دارد (۱.۶۲ میلیون دات در مقایسه با ۱.۰۴ میلیون دات در نسل قبلی) و هم حالا بالاخره، از نوع چرخان است و می‌توان به صورت کامل آن را به سمت بیرون چرخاند! این نمایشگر مخصوصا ولاگرها را به سمت این دوربین جذب خواهد کرد. در نسل قبلی تنها می‌شد نمایشگر را به سمت بالا یا به سمت راست متمایل کرد اما حالا در هر زاویه و جهتی می‌توان از این نمایشگر استفاده کرد. شاید تنها کسانی که از این نوع نمایشگر ناراضی خواهند بود، عکاسان خیابانی هستند که می‌خواهند نمایشگر به سمت بالا خم شود و این کار با این دوربین، ظاهری مثل عکس زیر دارد.

ویوفایندر الکتورنیکی این دوربین پیشرفت چندانی نسبت به نسل قبل نداشته که این موضوع هیچ ایرادی ندارد؛ زیرا ویوفایندر فوجی فیلم X-T3 به اندازه کافی خوب بود. اما چند حالت جدید به ویوفایندر اضافه شده که در نام تمام آن‌ها عبارت Boost دیده می‌شود. برای مثال وقتی ویوفایندر را روی حالت Low-Light Priority Boost بگذارید، کانتراست ویوفایندر کمتر می‌شود و همزمان Gain را بالاتر می‌برد تا بهتر بتوانید صحنه‌های تاریک در حال عکاسی را ببینید. یک حالت دیگر هم به نام Frame Rate Priority Boost نام دارد که ویوفایندر را به سرعت ۱۰۰ فریم در ثانیه می‌رساند تا همه چیز روان و عالی دیده شوند. این تغییرات مطلقا روی عکس‌ها و ویدیوهای ثبت شده تاثیری ندارند و فقط برای بهبود کارکرد خود ویوفایندر الکترونیکی دوربین است.

بهبود بعدی در زمینه شاتر مکانیکی فوجی فیلم X-T4 رخ داده است. این شاتر حالا از نو بازطراحی شده و علاوه بر داشتن صدای کمتر (فوجی می‌گوید سی درصد کمتر از نسل قبل)، متوسط عمر آن هم از ۱۵۰ هزار شات به ۳۰۰ هزار شات رسیده است. تغییرات کوچک ظاهری دیگر هم در دوربین رخ داده که برای مثال می‌توانیم به تغییر محل دکمه Q یا جابه‌جایی دو جایگاه کارت حافظه SD UHS-II اشاره کنیم. متاسفانه در راستای اضافه شدن لرزشگیر سنسور، یک قربانی در این دروبین وجود دارد و آن حذف جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون برای مانیتور کردن صدا در هنگام فیلم‌برداری است. برای این کار کاربران می‌توانند از آداپتر تبدیل USB-C به جک هدفون که در بسته‌بندی دوربین وجود دارد استفاده کنند برای مانیتور کردن صدا در حین فیلم‌برداری.

آخرین بهبودی که جا دارد به آن اشاره کنیم، در بخش فوکوس خودکار است. فوجی فیلم می‌گوید که دوربین X-T4 از الگوریتم‌های جدید برای فوکوس خودکار و دنبال کردن سوژه بهره می‌برد و روی چشمان افراد و حیوانات، سریع‌تر فوکوس می‌کند. عکاسی پیاپی با شاتر مکانیکی نیز در این نسل به ۱۵ فریم در ثانیه رسیده است که نسبت به ۱۱ فریم در ثانیه در نسل قبلی، بهبود مهمی است. البته همچنان می‌توانید به کمک شاتر الکترونیکی، تا ۳۰ فریم در ثانیه عکاسی داشته باشید. در مجموع فوجی می‌گوید دوربین X-T4 در هنگام عکاسی پیاپی، عملکردی سریع‌تر نسبت به X-T3 دارد.

در دیگر موارد، فوجی فیلم X-T4 با نسل قبلی خود یعنی X-T3 یکسان است. هر دو دوربین از سنسور یکسان ۲۶.۱ مگاپیکسلی X-Trans 4 CMOS بهره می‌برند. پردازنده هر دو دوربین هم X Processor 4 است. فوکوس خودکار هر دو دوربین شامل ۴۲۵ نقطه فوکوس فازی که روی تمام سنسور پخش شده‌اند می‌شود و در خبرها شنیده‌ایم که احتمالا برخی از ویژگی‌های X-T4 به صورت یک بروزرسانی نرم‌افزاری برای X-T3 هم عرضه خواهد شد. البته متاسفانه هنوز دوربین X-T3 پروفایل‌های رنگی Classic Chrome و HDR را دریافت نکرده در صورتی که دوربین جدید و فوجی فیلم X-Pro3 که مشخصات مشابهی دارند، این پروفایل‌ها را به همراه دارند. فوجی همچنین در دوربین X-T4 یک پروفایل جدید به نام Bleached Bypass معرفی کرده که عکس‌هایی با رنگ کمتر و کانتراست بیشتر تولید می‌کند.

همچون نسل قبلی، دوربین فوجی فیلم X-T4 هم با قیمت پایه ۱۶۹۹ دلار برای بدنه تنها به فروش می‌رسد. برای لنز کیت هم دو مدل در نظر گرفته شده که با کیت ۱۸-۵۵ قیمت دوربین به ۲۰۹۹ دلار و با لنز کیت ۱۶-۸۰، قیمت دوربین به ۲۱۹۹ دلار می‌رسد. این دوربین با یک باتری جدید هم همراه است که فوجی می‌گوید در حالت عادی تا ۵۰۰ عکس و در حالت بهینه تا ۶۰۰ عکس کاربر را همراهی می‌کند. برای مقایسه کوتاه، باتری نسل قبل تا ۳۰۰ عکس شارژدهی داشت. ظاهر این باتری نسبت به قبل کاملا جدید شده و این یعنی اگر کاربر فوجی هستید، باتری‌های قبلی شما با فوجی فیلم X-T4 سازگاری ندارد. برای شارژ این باتری نیز فوجی یک شارژر شبیه به شارژرهای موبایلی در نظر گرفته که با تکنولوژی USB-PD، دوربین و باتری را شارژ می‌کند.

اینکه چه زمانی دست شما به دوربین فوجی فیلم X-T4 می‌رسد، هنوز جای سوال دارد. آنطور که فوجی می‌گوید، به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا هنوز در تولید این دوربین مشکلاتی وجود دارد. هدف این است که دوربین فوجی فیلم X-T4 را در تاریخی در ماه آوریل شاهد باشیم اما این در صورتی است که از هیمن روزهای ابتدایی پیش‌خرید را انجام دهید. در غیر این صورت ممکن است عرضه این دوربین تاخیر بیشتری داشته باشد. حتی دوربین فوجی فیلم X100V که اخیرا معرفی شد هم با چنین مشکلی مواجه است و در حال حاضر، به سختی می‌توان آن را پیدا کرد.

در نهایت، فوجی می‌توانست به اضافه کردن لرزشگیر سنسور و نمایشگر چرخان به همان ترکیب X-T3، یک دوربین جدید معرفی کند اما آن‌ها فقط به این موارد بسنده نکردند. با X-T4 شما هم مکانیزم شاتر بهتری دارید، هم فوکوس خودکار بهتری دارید و هم فیلم‌برداری صحنه آهسته ۲۴۰ فریم در ثانیه را خواهید داشت! البته که سنسور و پردازنده این دوربین با نسل قبل تفاوتی ندارد اما اگر X-T3 ندارید و به دنبال خرید یک دوربین هستید، بدون شک فوجی فیلم X-T4 انتخابی هیجان‌انگیز و مناسب است.

در نهایت، امسال هم به نظر سال هیجان انگیزی برای دوربین‌های بدون آینه است. فوجی که با دست پر به میدان آمده و به زودی کانن با R5 هم به این بازار حمله خواهد کرد. باید ببینیم بالاخره چه کسی می‌تواند سلطه سونی به این بازار را پایان دهد. شما درباره فوجی فیلم X-T4 چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

The post فوجی فیلم X-T4 با لرزشگیر سنسور و نمایشگر چرخان، معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala