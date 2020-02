سابقه قرار دادن محصولات شرکت‌های مختلف در فیلم‌های سینمایی تقریبا به همان اوایل تاریخ سینما برمی‌گردد. به همین خاطر تماشاگران به وجود لوگوها و برندهای مختلف در فیلم‌های سینمایی عادت کرده‌اند. اگرچه مطمئنا هیچ شرکتی نمی‌خواهد برند خود با مفاهیم منفی مرتبط باشد، اما به نظر می‌رسد در این میان شرکت اپل نگرانی زیادی بابت این موضوع دارد.

به گفته کارگردان فیلم Knives Out که چاقوکشی و چاقوهای بی‌غلاف ترجمه شده، اپل در قراردادهای مربوط به نمایش محصولات خود در فیلم‌های سینمایی، شرایط سفت و سختی مطرح می‌کند که یکی از آن‌ها این است که شخصیت‌های منفی نباید از محصولات این شرکت استفاده کنند. او طی مصاحبه با مجله Vanity Fair که ویدیو آن در یوتیوب منتشر شده، حین صحبت در مورد فیلم Knives Out موضوع ممنوعیت استفاده از آیفون توسط شخصیت‌های منفی این فیلم را مطرح کرده است. او سپس به شوخی گفته که با این مطرح کردن این موضوع، تماشاگران در آینده به راحتی می‌توانند شخصیت‌های منفی و مثبت فیلم‌های معمایی را تشخیص بدهند.

باید خاطرنشان کنیم پیش از این، در زمینه‌ی کنترل گسترده اپل بر سر نحوه نمایش محصولات خود در فیلم‌ها و سریال‌ها شایعات زیادی مطرح شده است. سال گذشته، نیویورک تایمز گزارش داد که اپل نگران نحوه نمایش محصولات خود در فیلم‌ها و سریال‌های مربوط به سرویس استریمینگ اپل تی‌وی پلاس است.

به نظر می‌رسد این وسواس اپل تازگی ندارد. در سال ۲۰۰۲ یعنی ۱۸ سال پیش مجله Wired گزارشی منتشر کرد که در آن آمده تمام شخصیت‌های مثبت سریال مشهور ۲۴ از کامپیوترهای مک استفاده می‌کنند و کامپیوترهای ویندوزی توسط شخصیت‌های منفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین خاطر هنگام تماشای فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها، به گجت‌های شخصیت‌های موردنظر دقت کنید زیرا ظاهرا می‌توانند بد یا خوب بودن شخصیت موردنظر را نشان بدهند.

