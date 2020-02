دقایقی قبل شرکت ال جی از جدیدترین گوشی پرچم‌دار خود به نام V60 رونمایی کرد که نام کامل آن V60 ThinQ 5G است. این گوشی از تراشه قدرتمند اسنپ‌دراگون ۸۶۵ به همراه مودم X55 بهره می‌برد که می‌تواند از شبکه‌های ۵G مبتنی بر امواج میلی‌متری و فرکانس‌های پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز پشتیبانی کند. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و مدل جدید کیس مخصوص برای نمایشگر ثانویه اشاره کنیم.

ال جی برای گوشی V60 از نمایشگر ۶.۸ اینچی اولد با رزولوشن FHD+ استفاده کرده که نسبت تصویر آن به ۲۰.۵:۹ می‌رسد. در بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل این گوشی هم یک دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی تعبیه شده است. حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر قرار دارد و شیشه محافظ گوریلا گلس ۵ وظیفه‌ی محافظت از صفحه نمایش را بر عهده دارد.





در پنل پشتی به غیر از سنسور ToF، شاهد دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال و دوربین اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی هستیم که زاویه دید ۱۱۷ درجه‌ای را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. این گوشی از قابلیت فیلمبرداری ۸K پشتیبانی می‌کند و در حالت دستی می‌توان قابلیت فیلمبرداری HDR10+ را فعال کرد.

در کنار اسنپدراگون ۸۶۵، باید به ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش اشاره کنیم که این یعنی کاربران در زمینه رم و حافظه داخلی حق انتخاب ندارند. ال جی V60 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوخاک از استاندارد IP68 بهره می‌برد.









از لحاظ نرم‌افزاری، این گوشی از رابط کاربری LG UX 9.0 استفاده می‌کند که مبتنی بر اندروید ۱۰ است. علاوه بر این نباید وجود دکمه اختصاصی برای گوگل اسیستنت در لبه‌ی سمت چپ بدنه را از قلم بیندازیم. همچنین به لطف اسپیکرهای استریو و وجود ۴ میکروفون، این گوشی از لحاظ ضبط و پخش صدا حرف زیادی برای گفتن دارد. باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی هم برای شارژ سریع از استاندارد Quick Charge 4+ پشتیبانی می‌کند و خریداران این گوشی برای شارژ باتری می‌توانند از شارژ بی‌سیم هم استفاده کنند.

در نهایت باید به کیس مخصوص برای ارائه نمایشگر ثانویه اشاره کنیم که اندازه آن به ۶.۸ اینچ می‌رسد و رزولوشن آن هم ۲۴۶۰ در ۱۰۸۰ است. همچنین این کیس از لولای ۳۶۰ درجه بهره می‌برد و به همین خاطر کاربران به روش‌های مختلف می‌توانند از آن استفاده کنند.

ال جی V60 در رنگ‌های آبی و سفید در فصل بهار روانه‌ی بازار می‌شود و هنوز این شرکت در مورد قیمت آن اظهارنظر نکرده است.

