کمپانی کوالکام پس از معرفی نسل سوم مودم‌های ۵G خود، در مراسمی از چیپست موبایلی جدیدش، اسنپ دراگون ۸۶۵ و سمت و سوی توسعه ۵G همزمان با تلاش‌های این شرکت خبر داد. اما فعلا نقشه‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره ۵G به اندازه گوشی‌های هوشمند جدید و قدرتمندی که قرار است به‌زودی معرفی شوند جذاب نیستند.

کمپانی آمریکایی در کنار معرفی محصولات و دستاوردهای جدید خود، از فهرستی رونمایی کرد که نام گوشی‌های مجهز به اسنپ دراگون ۸۶۵ در آن ثبت شده است. این گوشی‌ها موج اول پرچم‌داران ۲۰۲۰ مجهز به اسنپ دراگون ۸۶۵ به شمار می‌آیند که در ادامه فهرست کامل آن‌ها را مشاهده خواهید کرد:

شیائومی بلک شارک ۳

FCNT arrows 5G

iQOO 3

Legion Gaming Phone

نوبیا رد مجیک ۵G

اوپو فایند X2

ریلمی X50 پرو

ردمی K30 پرو

ایسوس راگ‌فون ۳

سری گلکسی S20 سامسونگ

شارپ AQUOS R5G

سونی Xperia 1 II (وان مارک ۲)

ویوو APEX 2020 Concept Phone

شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو

ایسوس ذن‌فون ۷

زد‌تی‌ای آکسون ۱۰s پرو

البته بعضی از مدل‌های مذکور تا کنون معرفی شده‌اند، مانند خانواده گلکسی S20 سامسونگ، می ۱۰ پرو شیائومی و پرچم‌دار جدید سونی با نامی عجیب! اما سایر گوشی‌های حاضر در این فهرست در ادامه سال جاری رونمایی خواهند شد.

اسنپ دراگون ۸۶۵ قدرتمندترین چیپ ساخته شده توسط کوالکام است و به همین دلیل انتخاب بسیاری از شرکت‌های برای استفاده در گوشی‌های گیمینگ خواهد بود؛ همچنان که در لیست بالا نام نسل جدید بلک شارک شیائومی و راگ‌فون ایسوس را مشاهده کردید. اما گوشی گیمینگ دیگری هم در این فهرست حضور داشت که شاید آن را نشناسید: Legion Gaming Phone که در واقع تلاش لنوو برای ورود به حوزه گوشی‌های گیمینگ است. بنابراین، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ شاهد رقابت هیجان انگیزی بین گوشی‌های گیمینگ باشیم.

با یک نگاه گذرا به نام‌های منتشر شده دو مورد نظر ما را جلب کرد: عنوان‌های «پرو» و «۵G»‌ که نشان از رده بالا بودن این دستگاه‌ها و همچنین پشتیبانی آن‌ها از شبکه نسل پنجم خواهند بود. اما این دستگاه‌ها تنها بخشی از گوشی‌های مجهز به اسنپ دراگون ۸۶۵ هستند و طبق اعلام کوالکام، در حال حاضر ۷۰ گوشی هوشمند مختلف در حال توسعه هستند که از این چیپ پرچم‌دار بهره‌مند خواهند شد. در این بین می‌توان به نام‌های بزرگی مانند سری وان پلاس ۸ اشاره کرد که انتظار می‌رود در ماه مارس معرفی شود. همچنین پیکسل ۵ و ۵ ایکس ال گوگل نیز گوشی‌های مهم دیگری هستند که البته تا پاییز معرفی نخواهند شد و به این ترتیب در موج دوم پرچم‌داران مجهز به اسنپ دراگون ۸۶۵ قرار می‌گیرند.

ظاهرا امسال نمایندگان قدرتمند زیادی در دنیای اندروید به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت و در حالی‌که برخی از آن‌ها با برچسب قیمتی بیش از هزار دلار راهی بازار خواهند شد، برخی شاید نصف این مبلغ قیمت داشته باشند.

