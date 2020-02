بلک شارک که یکی از برندهای زیر مجموعه شیائومی به حساب می‌آید، قرار است در تاریخ ۳ مارس سال جاری (۱۳ اسفند)، سومین نسل از گوشی گیمینگ خود را تحت عنوان بلک شارک ۳ راهی بازار کند. در همین راستا شایعات و اخبار در مورد این گوشی بسیار فراوان شده‌اند. در ادامه انتشار این خبرها، روز گذشته امتیاز این محصول در بنچمارک AnTuTu منتشر شد که برای بلک شارک یک رکورد خارق‌العاده محسوب می‌شود!

در حال حاضر در بنچمارک یاد شده گوشی گیمینگ ایسوس راگ فون ۲ با امتیاز ۵۰۷.۰۵۱ در صدر قرار دارد و بعد از آن نیز گوشی‌هایی نظیر وان پلاس ۷T و ریلمی X2 Pro با امتیازهای ۴۹۳.۱۵۴ و ۴۸۳.۶۵۱ در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند.

بلک شارک ۳ اما در این بنچمارک توانست به امتیاز خارق‌العاده ۶۲۰.۵۹۲ دست یابد! رقمی که نه تنها برای بلک شارک یک رکورد محسوب می‌شود، بلکه باید آن را بیشترین امتیازی دانست که یک گوشی هوشمند توانسته تاکنون کسب کند! بنابراین می‌توان با خیال راحت گفت بلک شارک ۳ قرار است واقعا گیمرها را به وجد آورد‍!

بیشتر بخوانید: گوشی گیمینگ بلک شارک ۳ در تاریخ ۳ مارس راهی بازار خواهد شد

آنچه که پیشتر از این گوشی می‌دانستیم، تجهیز آن به پردازنده قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵، پشتیبانی از اینترنت ۵G، تا ۱۶ گیگابایت رم، باتری ۵.۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر ۶۵ واتی بود. روز گذشته اما شرکت شیائومی با انتشار ویدئویی، به مقایسه نرخ نمونه‌برداری لمس (Touch Sample Rate) بلک شارک ۳ با آیفون ۱۱ پرو، وان پلاس ۷t پرو، رینو ایس و راگ فون ۲ پرداخت.

دانلود mp4

گوشی گیمینگ بلک شارک از نرخ نمونه‌برداری لمس ۲۷۰ هرتزی بهره می‌برد و این یعنی سریع‌ترین نرخ نمونه‌برداری که تاکنون در هیچ یک از گوشی‌های هوشمند دیگر شاهد نبودیم! برای درک بهتر مفهوم نرخ نمونه‌برداری باید گفت افزایش عددی این قابلیت به پاسخ‌گویی بهتر گوشی به فرامین لمسی کاربر و در نتیجه روان‌تر شدن کار با گوشی می‌انجامد. همچنین از قابلیت‌های جذاب نمایشگر این گوشی می‌توان به تاخیر لمس تک انگشتی ۲۴ میلی‌ثانیه‌ای و چند انگشتی ۲۸ میلی‌ثانیه‌ای اشاره کرد! این مقدار قطعا برای کاربرانی که تمایل دارند در انجام بازی‌ها، تاخیر در پاسخ‌گویی به حداقل برسد،‌ فراتر از کافی خواهد بود!

ویدئوی بالا اما نمایی از پنل جلویی دستگاه را نیز به نمایش می‌گذارد که می‌بینیم فرق چندانی با نسل فعلی ندارد. در بخش بالای گوشی، بلندگو‌های دوگانه استریو را درون یک حاشیه باریک و یکدست شاهد هستیم؛ بدون اینکه ناچ یا حاشیه بریده شده مانند آنچه در آیفون‌ها وجود دارد در نمایشگر باشد و جلوه بدی به نمای جلویی دستگاه بدهد. همچنین جک ۳.۵ میلی‌متری نیز در بالای گوشی قرار گرفته.

پنل پشتی هم تقریبا همان زبان طراحی آشنای نسخه‌های ۱ و ۲ را دنبال می‌کند؛ LEDهای زیبا و سبز رنگی که به نظر می‌رسد روی پنلی از جنس فلز و شیشه قرار گرفته باشند! برای مطمئن شدن از جنس بدنه باید کمی بیشتر منتظر بمانیم اما بعید به نظر می‌رسد بلک شارک جز فلز و شیشه، از ترکیب دیگری در ساخت گوشی گیمینگ خود استفاده کند.

منبع: gsmarena

The post بنچمارک AnTuTu گوشی گیمینگ بلک شارک ۳ منتشر شد؛ ثبت رکوردی حیرت‌انگیز از بلک شارک! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala