گوشی هواوی P40 لایت با قیمت ۳۰۰ یورو معرفی شد

چند روز قبل شرکت هواوی اعلام کرد که گوشی‌های اصلی خانواده هواوی P40 در تاریخ ۲۶ مارس (۷ فروردین) رسما معرفی می‌شوند. شب گذشته این شرکت چینی از مدل میان‌رده این خانواده به نام هواوی P40 لایت رونمایی کرد که در حقیقت همان گوشی هواوی نوا ۶SE محسوب می‌شود که دسامبر سال گذشته میلادی در چین معرفی شد.

هواوی P40 لایت از نمایشگر حفره‌دار ۶.۴ اینچی LCD با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۱۰ بهره می‌برد و وزن آن به ۱۸۳ گرم می‌رسد. همچنین به لطف حفره نمایشگر و حاشیه‌های اندک اطراف آن، این شرکت موفق شده نسبت نمایشگر به بدنه را به ۹۰.۶ درصد برساند.

قلب تپنده این گوشی تراشه ۷ نانومتری کایرین ۸۱۰ است که در کنار آن نباید ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش را از قلم بیندازیم. البته باید خاطرنشان کنیم که مانند دیگر گوشی‌های جدید هواوی، استفاده از کارت حافظه microSD امکان‌پذیر نیست و به ناچار باید از کارت‌های موسوم به نانو مموری استفاده کنید. در ضمن همانطور که احتمالا می‌دانید، این گوشی هم فاقد سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل است و در عوض هواوی با توسعه سرویس‌های موبایل خود امیدوار است که بتواند جای خالی این موارد را پر کند.

در سمت چپ بخش فوقانی پنل پشتی، یک ماژول مربع شکل توجه را جلب می‌کند که چهار دوربین در آن تعبیه شده است. دوربین اصلی مبتنی از سنسور ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد و در کنار آن باید به دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی اشاره کنیم. طرفداران سلفی هم می‌توانند از دوربین ۱۶ مگاپیکسلی هواوی P40 لایت استفاده کنند.

انرژی این گوشی از جانب یک باتری بزرگ ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که خوشبختانه هواوی در جعبه آن یک شارژر ۴۰ وات قرار داده است؛ به همین خاطر کاربران در عرض ۳۰ دقیقه می‌توانند شارژ این باتری را از صفر به ۷۰ درصد برسانند. از لحاظ پورت هم باید به وجود پورت USB-C و جک هدفون اشاره کنیم.

هواوی P40 لایت با قیمت ۲۹۹ یورو (حدود ۳۲۵ دلار) فعلا روانه‌ی بازار اروپا می‌شود و کاربران برای پیش‌خرید آن از ۲ تا ۱۶ مارس وقت دارند. همچنین افرادی که این گوشی را پیش‌خرید می‌کنند، ایرباد فری‌بادز ۳ هواوی به صورت رایگان به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

