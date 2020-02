هوآوی کارفرمای برتر اروپا در ۲۰۲۰ شد

هوآوی بر اساس اعلام Top Employers Institute به عنوان کارفرمای برتر در سال ۲۰۲۰ میلادی در کشورهای مختلف اروپایی انتخاب شد.

ایجاد شرایط مناسب برای نیروهای کار باعث افزایش بهره‌وری برندها می‌شود و در طرف مقابل، کارکنان و کارمندان هم می‌توانند با ذهنی آسوده و فراغ بال، به فعالیت خود بپردازند. جهت تشویق کارفرمایان برای فراهم کردن هرچه بهتر شرایط کاری، مؤسسه‌ها و سازمان‌های مختلفی وجود دارند که با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت و پراهمیت، کارفرماهای برتر را در کشورها و مناطق مختلف جهان مشخص و اعلام می‌کنند.

در همین راستا و بر اساس اعلام Top Employers Institute، هوآوی به عنوان کارفرمای برتر سال ۲۰۲۰ میلادی در کشورهای آلمان، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و هلند انتخاب شده، انستیتوی یادشده همچنین هوآوی را به عنوان کارفرمای برتر منطقه‌ای در اروپا برگزیده است.

شرکت‌ها و سازمان‌هایی به عنوان کارفرمای برتر انتخاب می‌شوند که تمرکز خود را روی ایجاد بهترین شرایط کاری برای کارکنان خود گذاشته‌اند. این امر از طریق به‌کارگیری راهکارهای مختلف، با در اولویت قراردادن رضایت نیروهای کاری و در اکثر موارد توسط بخش مدیریت نیروی انسانی امکان‌پذیر است.

هوآوی در حال حاضر از یک کارفرمای برتر در سطح کشور، به کارفرمای برتر منطقه‌ای در اروپا تبدیل شده که نشان‌دهنده تعهد این شرکت به بهبود شرایط نیروهای کاری در زیرمجموعه‌های خود است.

برنامه این انستیتیو (Top Employers Institute Global Certification Programme) با در نظر گرفتن عملکرد بیش از ۱۵۰۰ کارفرمای برتر در ۱۱۸ کشور و منطقه جغرافیایی در پنج قاره جهان انجام می‌شود. برنامه‌های این انستیتو شامل طرح بیش از ۱۰۰ پرسش در ۱۰ دسته مختلف و با لحاظ کردن بیش از ۶۰۰ راهکار بهبود عملکرد نیروهای کاری است. این دسته‌بندی‌ها شامل استراتژی استعدادیابی، برنامه‌ریزی برای نیروهای کاری، به خدمت گرفتن استعدادها، یادگیری، مدیریت عملکرد، توسعه راهبردی و سایر موارد می‌شوند.

Wells Li ریاست منابع انسانی هوآوی در منطقه غرب اروپا در این خصوص می‌گوید: ما به دنبال ارزش‌های منحصر به فرد در افراد هستیم. پس از این، همکاری با آن‌ها در زمینه‌های مختلف آغاز خواهد شد. افراد را در جایگاه‌هایی قرار می‌دهیم که بیشترین مطابقت را با مهارت‌ها و تجربه‌ کاریشان دارد. به این ترتیب می‌توانند از حداکثر توانایی‌های خود استفاده کنند.

شرایط رقابتی که در بازار، به ویژه در بخش فناوری وجود دارد باعث می‌شود برندهای دیگر به دنبال بهبود شرایط کاری برای کارکنان‌شان باشند.

منبع متن: digikala