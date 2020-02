وضعیت مالی شرکت HTC در چند سال گذشته روزبه‌روز وخیم‌تر شده و مدتی قبل این شرکت حق استفاده از نام Wildfire HTC را در اختیار شرکت چینی InOne Smart Technology قرار داد. این شرکت چینی هم سال گذشته گوشی HTC Wildfire X را برای بازار هند معرفی کرد. در همین رابطه، شب گذشته گوشی HTC Wildfire R70 برای بازار هند و تایلند معرفی شد که ظاهرا این گوشی هم توسط شرکت مذکور تولید شده است.

در پنل پشتی این گوشی سه دوربین دیده می‌شود که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۱۶ مگاپیکسلی است و در کنار آن دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده. علاوه بر این باید به وجود حسگر اثر انگشت در این پنل اشاره کنیم. کاربران برای ثبت عکس‌های سلفی هم باید از دوربین ۸ مگاپیکسلی بهره ببرند که در بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل قرار گرفته است. ناگفته نماند گوشی HTC Wildfire R70 مجهز به نمایشگر ۶.۵۳ اینچی LCD با رزولوشن ۷۲۰p+ است.

تراشه پایین‌رده هلیو P23 مدیاتک به‌عنوان قلب تپنده این گوشی انجام وظیفه می‌کند و کاربران باید به فقط ۲ گیگابایت حافظه رم بسنده کنند. همچنین باید بگوییم که این گوشی با اندروید ۹ روانه‌ی بازار می‌شود. حافظه داخلی این گوشی ظرفیت ۳۲ گیگابایتی دارد که البته با استفاده از کارت‌های حافظه microSD می‌توان ظرفیت آن را افزایش داد.

برای شارژ باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی باید از پورت قدیمی microUSB بهره ببرید. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به پشتیبانی از دو سیم‌کارت، بلوتوث ۴.۲ و جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری اشاره کنیم. در نهایت باید بگوییم که تاریخ عرضه و قیمت گوشی HTC Wildfire R70 هنوز اعلام نشده است.

