چند روز قبل شرکت Omdia گزارش داد که آیفون XR و آیفون ۱۱ پرفروشترین گوشی های سال ۲۰۱۹ بوده‌اند. حالا در همین زمینه شرکت مشهور Counterpoint Research گزارشی منتشر کرده که علاوه بر تایید حرف Omdia، به پرفروشترین گوشی های ۲۰۱۹ در مناطق مختلف جهان هم اشاره شده است.

سلطه آیفون در آمریکای شمالی

آیفون در آمریکای شمالی طرفداران پروپاقرص زیادی دارد و سال ۲۰۱۹ هم از این قاعده مستثنا نبوده است. پرفروشترین گوشی ۲۰۱۹ در این منطقه آیفون XR بوده و ۱۲ درصد از خریدهای این سال را به خود اختصاص داده است. در رتبه دوم هم آیفون ۱۱ قرار دارد که توانسته نظر کاربران زیادی در این منطقه را جلب کند.

در رتبه‌ی سوم هم گوشی ۴۴۹ دلاری آیفون ۸ دیده می‌شود که توانسته ۵ درصد از سهم بازار را در اختیار بگیرد. باید خاطرنشان کنیم این گوشی در سال ۲۰۱۷ عرضه شده و این آمار نشان می‌دهد هنوز تعداد زیادی از کاربران به این گوشی قدیمی علاقه دارند. آیفون ۹ که قرار است با قیمت احتمالی ۳۹۹ دلاری عرضه شود، به احتمال زیاد مورد استقبال گسترده این دسته از کاربران قرار می‌گیرد. در مقام چهارم و پنجم هم نام گوشی‌های آیفون XS مکس و آیفون ۱۱ پرو مکس دیده می‌شود که به ترتیب سهم بازار ۴ و ۳ درصدی را از آن خود کرده‌اند.

محبوبیت سامسونگ و اپل در بازار اروپا

طبق گزارش Counterpoint Research در سال ۲۰۱۹ کاربران اروپایی علاقه گسترده خود را به گوشی‌های اپل و سامسونگ نشان داده‌اند. گوشی میان‌رده گلکسی A50 پرفروشترین گوشی ۲۰۱۹ در این منطقه محسوب می‌شود که ۵ درصد از سهم بازار را در اختیار گرفته است. در مقام دوم، پرفروشترین گوشی جهان یعنی آیفون XR قرار دارد که سهم بازار آن به ۴ درصد می‌رسد. آیفون ۱۱ هم توانسته با سهم بازار ۳ درصدی رتبه سوم را اشغال کند. گوشی‌های گلکسی A10 و گلکسی A40 به ترتیب در رتبه چهارم و پنجم این بازار قرار دارند که سهم بازار هرکدام از آن‌ها ۳ درصد به شمار می‌رود.

اوپو، ویوو و هواوی؛ پرفروشترین گوشی ها در چین

مطابق همیشه، وضعیت بازار چین با دیگر مناطق جهان تفاوت‌های گسترده‌ای دارد. در حالی که هواوی بیشترین سهم بازار این کشور را در اختیار دارد، اما تنها گوشی این شرکت که به ۵ گوشی پرفروش راه پیدا کرده، هواوی P30 با سهم بازار ۵ ۲ درصدی است که در مقام پنجم قرار گرفته. در رتبه چهارم و سوم هم نام گوشی‌های ویوو Y93 و ویوو Y93s دیده می‌شود. اوپو A9 هم با سهم بازار ۳ درصدی توانسته رتبه دوم را از آن خود کند. محبوب‌ترین گوشی ۲۰۱۹ در بازار چین اوپو A5 است که ۴ درصد از سهم بازار را اشغال کرده و توانسته جای گوشی شیائومی که در سال قبلی در این رتبه قرار داشته، پر کند.

محبوبیت گسترده سامسونگ در دیگر مناطق جهان

در بازار خاورمیانه و آفریقا گوشی‌های سامسونگ حرف اول را می‌زنند. در این مناطق، هر ۵ گوشی پرفروش متعلق به شرکت سامسونگ است و به ترتیب شاهد گوشی‌های گلکسی A10، گلکسی A2 Core، گلکسی A50، گلکسی A20 و گلکسی A10s هستیم.

در منطقه آمریکای لاتین هم بار دیگر این موضوع تکرار شده ولی در اینجا برند موتورولا هم بین ۵ گوشی پرفروش دیده می‌شود. در آمریکای لاتین گلکسی A10 توانسته عنوان محبوب‌ترین گوشی ۲۰۱۹ را به خود اختصاص دهد و در ادامه باید به گوشی‌های گلکسی J2 Core، موتو E5 Play، گلکسی A20 و گلکسی J4 Core اشاره کنیم.

در دیگر مناطق آسیا هم شاهد برندهای مختلفی هستیم. پرفروش‌ترین گوشی در این مناطق اوپو A5s بوده است و در ادامه می‌توانیم به گلکسی A50، آیفون XR، گلکسی A10 و ریلمی C2 اشاره کنیم.

منبع: Phone Arena

