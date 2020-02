فیسبوک کنفرانس F8 را به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو کرد

نگرانی‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا حالا منجر به لغو کنفرانس F8 شرکت فیسبوک شده است. کنفرانس توسعه‌دهندگان فیسبوک موسوم به F8 که هرساله برگزار می‌شود، برای پنجم و ششم ماه May برنامه‌ریزی شده بود اما طبق اعلام فیسبوک، امسال برگزار نخواهد شد. فیسبوک اعلام کرده که نگرانی‌های فزاینده مربوط به شیوع ویروس کرونا باعث شده که بخش حضوری این رویداد لغو شود و در عوض رویداد‌هایی به صورت محدود برگزار می‌شود و عمدتا از طریق پخش زنده محتواهای موردنظر ارائه خواهد شد. همچنین این شرکت ۵۰۰ هزار دلار به سازمانی اهدا می‌کند که در راستای ترویج تنوع جنسی و نژادی در صنعت فناوری فعالیت می‌کند.

البته فیسبوک اولین شرکتی نیست که به دلیل افزایش نگرانی‌های مربوط به ویروس کرونا چنین کاری را انجام می‌دهد. مدتی قبل، بعد از اینکه شرکت‌های زیادی انصراف خود را از حضور در نمایشگاه MWC اعلام کردند، مسوولان برگزاری این نمایشگاه تصمیم گرفتند آن را لغو کنند. در همین رابطه، چندین شرکت تصمیم گرفته‌اند که ماه آینده در کنفرانس GDC در سان‌فرانسیکو حضور پیدا نکنند. از جمله این شرکت‌ها می‌توانیم به سونی، فیسبوک و مایکروسافت اشاره کنیم.

با توجه به این وضعیت، باید ببینیم که کنفرانس‌های سالانه گوگل و مایکروسافت هم به سرنوشت مشابهی دچار می‌شوند یا نه. این لغو کردن‌های متمادی نشان می‌دهد که جامعه بهداشت جهانی هنوز نتوانسته شیوع ویروس کرونا را مدیریت کند و به همین خاطر شرکت‌کنندگان و سازمان‌دهندگان رویدادهای مختلف تمایلی به حضور و برگزاری چنین مراسم‌هایی ندارند.

