گوشی هواوی نوا ۵T با استفاده از قابلیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مختلف، با قیمت مناسب، گزینه‌ای منطقی برای مشتاقان اجرای بازی‌های موبایلی سطح بالا به حساب می‌آید.

در بازار گوشی‌های هوشمند، انتخاب محصولی که بتواند یک گیمر را راضی کند، چندان ساده نیست. به بیان دقیق‌تر، برای خرید چنین محصولی ابتدا باید توجه ویژه‌ای به مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن داشت و در پایان، مانعی بزرگ یعنی قیمت بالای یک گوشی سازگار با بازی‌های سطح بالا، در مقابل علاقه‌مندان خواهد بود.

در چنین بازاری، هوآوی محصولی ویژه برای مشتاقان بازی‌های موبایلی تدارک دیده است. گوشی هوشمند هواوی نوا ۵T با صفحه‌نمایش ۶.۲۶ اینچی با رزولوشن FHD+، تراشه قدرتمند، پردازشگر گرافیکی پرسرعت، میزان رم کافی و تجهیز به قابلیت شارژ سریع، حداقل روی کاغذ گزینه جذابی برای گیمرها به حساب می‌آید. نکته قابل توجه اینکه هواوی نوا ۵T با داشتن این مشخصات، قیمت مناسبی دارد و از این بابت هم مانعی برای خرید ایجاد نخواهد کرد.

حالا که در نگاه اول هواوی نوا ۵T گزینه مناسبی برای اجرای بازی‌های موبایلی به حساب می‌آید بد نیست نگاهی دقیق‌تر به مؤلفه‌های مختلف و عملکرد آن در اجرای بازی‌های موبایل داشته باشیم.

عملکرد در اپلیکیشن‌های بنچمارک

توسعه اپلیکیشن‌های بنچمارک توسط توسعه‌دهندگان، فرصتی را فراهم کرده تا بتوان عملکرد گوشی هوشمند را به طور ویژه در بخش‌های مختلف، ارزیابی کرد. هواوی نوا ۵T با تجهیز به تراشه HiSilicon Kirin 980، در اپلیکیشن‌های بنچمارک به چالش کشیده شده است. این محصول در برنامه بنچمارک AnTuTu 3D موفق شده نمره قابل قبولی در حدود ۲۰۶۰۰۰ را به ثبت برساند. در تست Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 ثبت امتیاز حدود ۲۵۰۰ و همچنین به دست آوردن امتیاز حدود ۲۲۳۰ در Sling Shot Extreme Vulkan، این گوشی هوشمند را هم‌ردیف پرچمدار قدرتمندی مانند هواوی P30 در بازار گوشی‌های هوشمند قرار داده است.

نکته‌ای که ذکر آن در این بخش، خالی از لطف نیست، افزایش چشمگیر امتیازها با فعال شدن Performance Mode در مقایسه با مد عملکرد عادی است.

نرخ فریم و گیم‌پلی

اجرای روان با نرخ فریم بالا، یکی از انتظارات اصلی گیمرها در اجرای بازی‌های مختلف است. هوآوی برای برآورده کردن این انتظار، در نوا ۵تی از تراشه مدرن HiSilicon Kirin 980 استفاده کرده؛ تراشه‌ای که بر پایه فرایند ساخت ۷ نانومتری تولید شده است. فناوری تولید ۷ نانومتری باعث شده Kirin 980 بهبود عملکرد تا ۲۰ درصد و مصرف بهینه‌تر تا ۴۰ درصد را در مقایسه با تراشه ۱۰ نانومتری به همراه داشته باشد.

نکته قابل توجه آن که Kirin 980 پیش از این در پرچمدارهایی نظیر هواوی P30 پرو هم استفاده شده است. بهره‌مندی از واحد پردازش عصبی دوگانه (NPU) باعث شده هوش مصنوعی هم به کمک دستگاه بیاید و بتوان بهترین عملکرد از باتری گرفت. هوش مصنوعی علاوه بر بهینه‌سازی استفاده اپلیکیشن‌ها و بازی‌های مختلف از باتری، بهترین تنظیمات را نیز برای اجرای بازی‌ها به‌کار می‌گیرد. این کار باعث اجرای بازی‌ها با نرخ فریم بالا و بدون توقف می‌شود.

به عنوان نمونه می‌توان با بالاترین تنظیمات ممکن High))، بازی نظیر Asphalt 9 را با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه اجرا کرد. بازی نظیر NBA 2K19 با تنظیمات گرافیکی Ultra-High با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه روی هواوی نوا ۵T اجرا می‌شود. بازی PUBG Mobile را هم می‌توان با تنظیمات HDR Ultra با نرخ ۴۰ فریم برثانیه اجرا کرده و لذت برد.

استفاده از ۸ گیگابایت رم هم باعث می‌شود مالتی‌تسکینگ یا اجرای چند برنامه و بازی به همراه جابه‌جایی میان آن‌ها به خوبی انجام شود. به این ترتیب، زمان اجرای بازی‌های مختلف می‌توان بدون مکث و تاخیر، به اپلیکیشن‌های دیگر هم سر زده و دوباره به محیط بازی برگشت.

صدای تاثیرگذار

در کنار اجرای روان بازی‌ها، کیفیت صدا هم از مؤلفه‌هایی است که می‌تواند تاثیر چشمگیری روی بهبود تجربه کاربر داشته باشد. افکت‌های صوتی فراگیر مخصوص بازی‌های ویدئویی (Virtual 9.1 Surround Sound) باعث می‌شود جزئیات هم هنگام اجرای بازی‌ شنیده بشود. این فناوری، از جمله خلاقانه‌ترین قابلیت‌های صوتی محسوب می‌شود که در گوشی‌های هوشمند استفاده شده است.

عملکرد باتری

HiSilicon Kirin 980 تراشه‌ای که نه‌تنها با تمرکز روی بهبود عملکرد توسعه یافته بلکه بهینه‌سازی مصرف باتری را هم به همراه داشته است. سیاست هوآوی در این بخش باعث شده تراشه یادشده عملکرد قابل توجهی را در اجرای بازی‌ها داشته باشد و مصرف باتری هم تا ۱۰ درصد کاهش یابد.

همان‌طور که گفته شد هوش مصنوعی نیز در بهینه‌سازی عملکرد باتری تاثیر چشم‌گیری می‌گذارد. هواوی نوا ۵T از باتری با ظرفیت مناسب ۳۷۵۰ میلی آمپرساعتی استفاده می‌کند. هنگام اجرای بازی PUBG به مدت حدود ۳۰ دقیقه، تنها ۳ درصد از شارژ باتری کم خواهد شد. در حالی که شارژر ۲۲.۵ واتی مجهز به قابلیت شارژ سریع هم در مدت زمانی حدود ۳۰ دقیقه، گوشی را ۵۰ درصد شارژ خواهد کرد تا اجرای بازی‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از سر گرفته شود.

GPU Turbo؛ مدیریت گرافیکی با نهایت قدرت

GPU Turbo 3.0 با کاهش مصرف باتری، بهینه‌سازی عملکرد را در اجرای بازی‌های مختلف به همراه خواهد داشت. این قابلیت، علاوه بر افزایش سرعت پاسخگویی نسبت به لمس صفحه‌نمایش، افت فریم را کاهش داده و با فعال‌سازی آن می‌توان فریم‌ریت بالاتری را تجربه کرد.

از بازی‌های مطرحی که می‌توانند از GPU Turbo استفاده کرده و تجربه کاربر را در اجرای بازی‌های ویدئویی بهبود بخشند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

Fortnite

Knives Out

Battle Bay

Crazy Taxi

Real Racing 3

Into the Dead 2

NBA 2K19

Dragon Nest M

Duel Links

PES2019

DRAGON BALL LEGENDS

FIFA Mobile

Free Fire

Minecraft

Helix

Plants vs. Zombie Heroes

Subway Surfers

Brawl Stars

Speed Drifters

امکانات جانبی اما تاثیرگذار

هواوی نوا ۵T از بلوتوث نسخه ۵.۰ استفاده می‌کند. میزان برد بلوتوث ۵.۰ در مقایسه با نسخه پیش از آن چهار برابر افزایش داشته و به ۱۰ متر رسیده است. با استفاده از قابلیت Dual Streaming می‌توان به به طور هم‌زمان به محتویات دو مرجع صوتی در دو دستگاه متفاوت گوش کرد. سرعت انتقال اطلاعات هم در مقایسه با نسخه پیشین، دو برابر شده است. تمام موارد یادشده می‌توانند تجربه کاربر را در استفاده از بازی‌های ویدئویی و دیگر محتویات چندرسانه‌ای بهبود ببخشند.

۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی داخلی هم گزینه‌ای ایده‌آل برای بازی‌هایی با حجم بالا و دیتای چند گیگابایتی است. هوآوی برای آنکه هنگام اجرای بازی، تماس‌ها، پیامک‌ها و هشدارهای دیگر روی صفحه ظاهر نشود، قابلیت Anti-Interference را درنظر گرفته، به این ترتیب هیچ هشداری باعث ایجاد وقفه در بازی نخواهد شد.

با این توضیحات و با درنظر گرفتن قیمت مناسب هواوی نوا ۵T باید گفت این محصول، گزینه‌ای کارآمد برای مشتاقان بازی‌های موبایلی است و وقتی جذابیت بیشتری پیدا خواهد کرد که ترکیب دوربین چهارتایی، طراحی زیبا، رنگ‌بندی جذاب و سایر قابلیت‌های دیگرش ‌را هم لحاظ کنیم.

منبع متن: digikala