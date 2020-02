این گوشی قرار بود در نمایشگاه MWC 2020 در شهر بارسلون معرفی شود که به دلیل نگرانی‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا این نمایشگاه لغو شد. در هر صورت کمپانی ویوو دقایقی قبل از جدیدترین گوشی مفهومی خود به نام Apex 2020 رونمایی کرد که از ویژگی‌های بسیار جذابی بهره می‌برد.

این گوشی مانند Apex 2019 فاقد هرگونه روزنه و درگاهی است و در عوض از بدنه یکپارچه و دکمه‌های لمسی بهره می‌برد. نمایشگر ۶.۴۵ اینچی این گوشی با رزولوشن ۲۳۳۰ در ۱۰۸۰ دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی را در خود جای داده و به همین خاطر شاهد هیچگونه بریدگی یا حتی دوربین سلفی پاپ‌آپ نیستیم. ویوو اعلام کرده که موفق شده عبور نور از نمایشگر قرار گرفته بر روی دوربین را حدود ۶ برابر کند و علاوه بر این به‌لطف الگوریتم‌های نرم‌افزاری این دوربین می‌تواند کیفیت عکس‌های گرفته شده را بهبود ببخشد. این دوربین با بهره‌گیری از فناوری ترکیب پیکسل‌ها می‌تواند عکس‌های سلفی ۴ مگاپیکسلی ثبت کند. ناگفته نماند نمایشگر این گوشی بسیار خمیده‌تر از نسل قبلی محسوب می‌شود و تا حد زیادی لبه‌های سمت راست و چپ گوشی را پوشانده است.

در پنل پشتی ویوو Apex 2020 شاهد دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی هستیم که برای اولین باری از مکانیزم لرزشگیر مشابه گیمبال بهره می‌برد که ظاهرا نسبت به لرزشگیرهای مرسوم می‌تواند بهبود ۲۰۰ درصدی در عملکرد موردنظر را به همراه داشته باشد. این دوربین هم با فناوری ترکیب پیکسل‌ها می‌تواند تصاویر ۱۲ مگاپیکسلی ثبت کند.

اما یکی دیگر از ویژگی‌های هیجان‌انگیز این گوشی، دوربین پریسکوپی ۱۶ مگاپیکسلی آن است که می‌تواند محدوده زوم اپتیکال واقعی را به ارمغان بیاورد. به زبان ساده، لنزهای موجود در این ماژول می‌توانند با حرکت خود محدوده بین زوم اپتیکال ۵ تا ۷.۵ برابر را ارائه کنند. این در حالی است که دیگر دوربین‌های پریسکوپی از یک زوم اپتیکال مشخص پشتیبانی می‌کنند و برای ارقام کمتر یا بیشتر از زوم دیجیتالی استفاده می‌شود.

از آنجایی که هیچ گونه پورتی در بدنه ویوو Apex 2020 وجود ندارد، این گوشی صرفا به‌صورت بی‌سیم شارژ می‌شود. ویوو برای این گوشی موفق شده شارژ بی‌سیم ۶۰ وات را امکان‌پذیر کند که باتری ۲۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی را در عرض فقط ۲۰ دقیقه شارژ می‌کند. البته چنین ظرفیتی برای یک گوشی مدرن بسیار پایین محسوب می‌شود.





این گوشی مانند نسل قبلی فاقد اسپیکرهای مرسوم است و در عوض با بهره‌گیری از لرزش نمایشگر، صدا را منتقل می‌کند. این گوشی همچنین از اسنپ‌دراگون ۸۶۵، ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد و وزن آن به ۱۶۹ گرم می‌رسد.

همانطور که گفتیم ویوو Apex 2020 یک گوشی مفهومی به حساب می‌آید و به همین خاطر لزوما قرار نیست روانه‌ی بازار شود. اگرچه نخستین گوشی مفهومی Apex 2020 به‌عنوان ویوو Nex روانه‌ی بازار شد، ولی فقط بخشی از قابلیت‌های دومین گوشی مفهومی این شرکت در گوشی ویوو Nex 3 به کار گرفته شد. به همین خاطر شاید بخشی از ویژگی‌های جذاب این گوشی هیجان‌انگیز در یک گوشی تجاری ویوو به کار گرفته شود. در ادامه می‌توانید تیزر معرفی این گوشی را تماشا کنید.

دانلود mp4

منبع: GSM Arena

The post گوشی مفهومی ویوو Apex 2020 معرفی شد؛ بهره‌گیری از دوربین زیر نمایشگر appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala