مدیاتک از پردازنده Helio P95 با بهبود عملکرد هوش مصنوعی رونمایی کرد

مدیاتک که یکی از شرکت‌های سازنده پردازنده به شمار می‌رود روز گذشته از پردازنده میان‌رده خود تحت عنوان Helio P95 رونمایی کرد. این پردازنده با هدف بهبود عملکرد هوش مصنوعی و پشتیبانی از دوربین با کیفیت‌تر قرار است در گوشی‌های هوشمند مورد استفاده قرار گیرد.

گوشی‌های میان‌رده معمولا از دوربین‌های ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برند و مدیاتک نیز روز گذشته از پردازنده‌ای با پشتیبانی از دوربین‌هایی با این اندازه رونمایی کرد. Helio P95 که جانشین Helio P90 نیز به شمار می‌رود، بهبود عملکرد چشمگیری نسبت به نسل قبل خود نداشته و صرفا شاهد پشتیبانی از دوربین ۶۴ در مقایسه با ۴۸ مگاپیکسلی و همچنین بهبود عملکرد هوش مصنوعی هستیم. این در حالی است که مدیاتک تصمیم گرفت هیچ تغییری در قدرت و سرعت پردازنده و یا گرافیک این محصول اعمال نکند.

نام پردازنده Helio P95 Helio P90 فناوری TSMC 12 nm FinFET TSMC 12 nm FinFET فرکانس ۲x Cortex-A75 @ 2.2 GHz

6x Cortex-A55 @ 2GHz 2x Cortex-A75 @ 2.2 GHz

6x Cortex-A55 @ 2GHz گرافیک IMG PowerVR GM 9446 IMG PowerVR GM 9446 دوربین ۲۴ + ۱۶ مگاپیکسل / ۶۴ مگاپیکسل با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ۲۴ + ۱۶ مگاپیکسل / ۶۴ مگاپیکسل با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه نمایشگر فول اچ دی پلاس با وضوح ۱۰۸۰ × ۲۵۲۰ با نسبت ۲۵:۹ فول اچ دی پلاس با وضوح ۱۰۸۰ × ۲۵۲۰ با نسبت ۲۱:۹ مودم Cat 12 DL / Cat 13 UL, 4×۴ MIMO, 3CA, 256QAM Cat 12 DL / Cat 13 UL, 4×۴ MIMO, 3CA, 256QAM اتصالات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, بلوتوث نسخه ۵.۰ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, بلوتوث نسخه ۵.۰

با توجه به گفته‌های این شرکت تایوانی، نتیجه بنچمارک ETHZ برای عملکرد هوش مصنوعی این پردازنده، پیشرفتی ۱۰ درصدی را به نسبت Helio P90 نشان می‌دهد. علاوه بر این‌ها، پردازنده جدید با کمک هوش مصنوعی می‌تواند کارهای زیادی انجام دهد که از جمله آن‌ها می‌توان به رهگیری حالت ۵ نفر به صورت همزمان، ترسیم آواتار واقعیت افزوده به صورت تمام بدن، رهگیری سه بعدی از حالت (ژست) افراد و همچنین بهبود تشخیص اشیا و منظره‌های مختلف اشاره کرد. البته به این شرط که شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند بخواهند از چنین قابلیت‌هایی در گوشی‌ها خود استفاده کنند.

مدیاتک به صور قطعی مشخص نکرده چقدر زمان می‌برد یک گوشی مجهز به Helio P95 راهی بازار شود، اما از آن‌جایی که تفاوت بسیار اندکی بین این پردازنده و Helio P90 وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد مدت زمان زیادی طول بکشد.

