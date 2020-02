مقایسه دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P30 پرو، گلکسی نوت ۱۰ پلاس و شیائومی می نوت ۱۰

وب‌سایت Gsmarena مقایسه‌ای بین دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P30 پرو، گلکسی نوت ۱۰ پلاس و شیائومی می نوت ۱۰ انجام داد که شما عزیزان می‌توانید نتیجه و جزئیات این مقایسه را در این مطلب مشاهده کنید.

مقایسه دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا با دیگر پرچم‌دارهای بازار یکی از مقایسه‌های جالبی است که خیلی از کاربران منتظر آن بودند. خصوصا اینکه سامسونگ خیلی روی دوربین کهکشانی‌های جدید خود مانور دارد و حتی مراسم خود را نیز با دوربین این گوشی ضبط کرد! خانواده گلکسی اس ۲۰ همگی توانایی ضبط ویدئوی ۸K را دارند با این تفاوت که مدل اولترا از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی و یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی پریسکوپی برای بزرگ‌نمایی حیرت‌انگیز ۱۰۰ برابری نیز بهره می‌برد!

گلکسی اس ۲۰ به تازگی معرفی شده و لذا ممکن است عملکرد دوربین آن در حال حاضر در حد و اندازه‌هایی که باید باشد ظاهر نشود و خب همین هم شد و سامسونگ قرار است یک بروزرسانی جهت بهبود عملکرد دوربین این گوشی ارائه کند. گوشی‌های دیگری که در این مقایسه قرار گرفته‌اند تقریبا یک نسل عقب‌تر هستند و از نظر عکاسی نیز عملکرد بسیار خوبی را از خود نشان می‌دهند. برای مثال هواوی P30 پرو از لنز پریسکوپی با قدرت بزرگ‌نمایی ۵ برابر اپتیکال و ۵۰ برابری دیجیتال بهره می‌برد یا شیائومی می نوت ۱۰ با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و گلکسی نوت ۱۰ پلاسی که نیازی به تعریف ندارد! البته در تمامی مقایسه‌ها، سه گوشی اس ۲۰ اولترا، گلکسی نوت ۱۰ و P30 پرو مورد مقایسه قرار می‌گیرند و مقایسه با می نوت ۱۰ به دلیل بهره‌مندی از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی، در بخشی جدا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پیش از پرداختن به این مقایسه لازم است بدانید در این مطلب تصاویر بسیار زیادی قرار داده شده که حجم برخی از آن‌ها بیشتر از ۳۰ مگابایت است. لذا پیشنهاد می‌شود اگر از حجم محدودی استفاده می‌کنید از خواندن آن صرف نظر کنید.

در اولین بخش از مقایسه می‌پردازیم به تصاویر معمولی این گوشی‌ها بدون فعال بودن هیچ حالت خاصی. به عبارتی این عکس‌ها با تنظیمات پیش‌فرض خود گوشی به ثبت رسیده‌اند. تصویر اول نمونه ثبت شده در نور روز و تصویر دوم نمونه ثبت شده در نور شب را نشان می‌دهد. یادآوری می‌کنم در تمامی این تصاویر هیچ حالت خاصی فعال نیست!

تصاویر به ترتیب از راست به چپ و یا بالا به پایین (گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P30 پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

مقایسه دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا؛ بزرگ‌نمایی در نور روز

دو نمونه از تصاویر بالا که در نور روز ثبت شده‌اند، در مقایسه زیر در حالت بزرگ‌نمایی شده مورد بررسی قرار می‌گیرند تا ببینیم کدام محصول عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد. قبل از پرداختن به این مقایسه باید این نکته را نیز به خاطر داشته باشید که گلکسی نوت پلاس در بخش بزرگ‌نمایی در مقایسه با دو گوشی دیگر ضعیف‌ترین عملکرد را دارد و می‌تواند تنها تا ۱۰ برابر بزرگ‌نمایی کند. این در حالیست که نماینده هواوی تا ۵۰ و گلکسی اس ۲۰ اولترا هم تا ۱۰۰ برابر قابلیت بزرگ‌نمایی دارند!

در اولین بخش، بزرگ‌نمایی ۲ برابری را مقایسه خواهیم کرد. مقداری که گلکسی نوت ۱۰ پلاس می‌تواند بهترین عملکرد خود را نشان دهد چون دوربین تله‌فوتو این گوشی نمی‌تواند بیش از این بزرگ‌نمایی اپتیکال انجام دهد.

در گلکسی اس ۲۰ اولترا و P30 پرو، بزرگ‌نمایی بر عهده لنز پریسکوپی است. عملکرد این لنز در اس ۲۰ اولترا به این صورت است که وقتی با حالت بزرگ‌نمایی از تصویری عکاسی می‌کنید، برای دریافت داده از مرکز آن گوشی از دوربین پریسکوپی استفاده می‌کند ولی جزئیات مربوط به اطراف تصویر توسط دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسل دریافت می‌شود. بدین ترتیب مرکز تصاویر به خصوص در نزدیکی ساعت بسیار شارپ و با کیفیت است اما وقتی به قسمت پایین آن نگاه می‌کنیم، جزئیات و شارپی کمتری را مشاهده می‌کنیم. عملکرد P30 پرو نیز در بزرگ‌نمایی متوسط به همین شکل است. (بزرگ‌نمایی دوبرابری)

تصاویر به ترتیب از راست به چپ و یا بالا به پایین (گلکسی اس ۲۰ اولترا و گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

در بزرگ‌نمایی ۴ برابری که می‌توان آن را بزرگ‌نمایی اپتیکال خالص گلکسی اس ۲۰ اولترا در نظر گرفت، عملکرد این محصول بهتر از نماینده هواوی بود. در واقع اس ۲۰ اولترا به گفته سامسونگ باید تا ۱۰ برابر بزرگ‌نمایی اپتیکال داشته باشد اما ظاهرا در این میزان، بزرگ‌نمایی ترکیبی از اپتیکال و هیبریدی است! با این اوصاف می‌بینیم که کیفیت تصویر ثبت شده توسط پرچم‌دار ۲۰۲۰ سامسونگ از نظر شارپ بودن و کنتراست اندکی بهتر از P30 پرو است. این موضوع را می‌توانید روی لبه دیوار و یا کوه مشاهده کنید. این جا جایی است که گلکسی نوت ۱۰ پلاس با این همه توانایی که دارد به نسبت دو محصول دیگر ضعیف‌تر عمل می‌کند و این مسئله به وضوح مشخص است. (بزرگ‌نمایی ۴ برابری)

تصاویر به ترتیب از راست به چپ و یا بالا به پایین (گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P30 پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

در بزرگ‌نمایی ۵ برابری، ورق بر می‌گردد! هواوی P30 پرو بهترین عملکرد خود را ارائه می‌دهد و خب ظاهرا بهترین عملکرد این گوشی حتی گلکسی اس ۲۰ اولترا را نیز با اختلاف بسیار کم و ناچیز پشت سر گذاشت. می‌توانید جزئیات بیشتر تصویر ثبت شده توسط محصول هواوی را در اطراف ساعت مشاهده کنید. این اختلاف در تصویر مربوط به کوه هنوز کمتر می‌شود اما شاید برای برخی‌ها مشخص باشد که P30 پرو همچنان دست بالا را دارد. بدیهی است که در این بخش از مقایسه گلکسی نوت ۱۰ پلاس حرفی برای گفتن ندارد! (بزرگ‌نمایی ۵ برابری)

تصاویر به ترتیب از راست به چپ و یا بالا به پایین (گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P30 پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

هیچ یک از دوربین‌ها قادر نیستند به صورت ۱۰۰ درصدی و خالص با بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری اپتیکال عکاسی کنند اما وقتی به بزرگ‌نمایی دیجیتال می‌رسیم می‌بینیم که تفاوت بین پرچم‌دار جدید سامسونگ و P30 پرو به حداقل می‌رسد. با این اوصاف دوربین کهکشانی سامسونگ اندکی عملکرد بهتر دارد. از دور قبل می‌دانیم که گلکسی نوت ۱۰ پلاس به طور کامل از بحث خارج شده و در تصاویر بعدی دیگر شاهد حضور آن نخواهیم بود. (بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری)

تصاویر به ترتیب از راست به چپ و یا بالا به پایین (گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P30 پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

در بزرگ‌نمایی ۳۰ برابری، اس ۲۰ اولترا به برتری خود ادامه می‌دهد ولی نه با اختلاف کم بلکه با اختلاف نسبتا زیاد. این مقدار بزرگ‌نمایی به قدری است که هیچ گوشی هوشمندی نمی‌تواند در آن به کیفیت و زیبایی دو محصول مورد بررسی در این مقایسه عکس‌برداری کند و واقعا باید عملکرد سامسونگ و هواوی را در این زمینه تحسین کرد! (بزرگ‌نمایی ۳۰ برابری)

تصاویر به ترتیب از راست به چپ و یا بالا به پایین (گلکسی اس ۲۰ اولترا و هواوی P30 پرو)

ماکسیمم بزرگ‌نمایی برای نماینده سامسونگ و هواوی به ترتیب به ۱۰۰ و ۵۰ برابر می‌رسد (!) که خب نمی‌توان زیاد روی کیفیت آن‌ها حساب کرد. اگرچه نماینده سامسونگ بزرگ‌نمایی بیشتری دارد اما P30 پرو به سبب بزرگ‌نمایی کمتر موفق شد حداقل تصویر قابل استفاده‌تری را ثبت کند. البته این موضوع برای تصویر مربوط به کوهستان صدق می‌‌کند چون کیفیت و وضوح ساعت در بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری خوب است! (بزرگ‌نمایی ۵۰ برابری برای P30 پرو و ۱۰۰ برابری برای گلکسی اس ۲۰ اولترا)

تصاویر به ترتیب از راست به چپ و یا بالا به پایین (گلکسی اس ۲۰ اولترا و هواوی P30 پرو)

مقایسه دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا؛ بزرگ‌نمایی در شب

دوربین‌های پریسکوپی در روشن کردن تصاویر عملکرد خیلی خوبی ندارند و لذا ممکن است هنگام بزرگ‌نمایی در تاریکی شب، تصاویر ثبت شده توسط دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا و P30 پرو به اندازه گلکسی نوت ۱۰ پلاس خوب نباشد. با نگاهی به تصاویر زیر هم می‌بینیم نوت ۱۰ پلاس توانسته عکس‌هایی روشن‌تر ثبت کند.

اولین تصاویر بدون بزرگ‌نمایی و با دوربین اصلی به ثبت رسیده و حالت شب نیز روشن نیست.

تصاویر به ترتیب از راست به چپ و یا بالا به پایین (گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P30 پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

در بزرگ‌نمایی ۲ برابری اما نوت ۱۰ پلاس همچنان دست بالا را دارد و توانسته اندکی از اس ۲۰ اولترا بهتر عمل کند! شارپنس در بخش مرکز تصاویر در پرچم‌دار جدید سامسونگ بسیار خوب است اما هرچه‌ به کناره‌ها نزدیک می‌شویم می‌بینیم با خروج لنز پریسکوپی و ورود دوربین اصلی، از کیفیت کاسته می‌شود. این در حالی است که نوت ۱۰ همه آن را با لنز تله‌فوتو ثبت کرد و لذا کیفیت آن بهتر شده.

محدوده دینامیکی هم در اس ۲۰ اولترا آنطور که باید خوب نیست! پردازشی که به ادغام دو دوربین حین عکاسی اختصاص داده می‌شود جایی برای پردازش اضافی HDR باقی نمی‌گذارد و این جاست که نوت می‌تواند توانایی‌های خود را در ثبت نقاط روشن به رخ بکشد.

در دو تصویر اول، حالت شب خاموش و در دو تصویر دوم حالت شب روشن است. جالب اینجاست گلکسی اس ۲۰ اولترا تفاوت چندانی را در این دو حالت به تصویر نکشید! (بزرگ‌نمایی ۲ برابری)

تصاویر به ترتیب از راست به چپ و یا بالا به پایین (گلکسی اس ۲۰ اولترا و گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

بهتر است نگاهی بیندازیم ببینیم در بزرگ‌نمایی ۴ و ۵ برابری، عملکرد سه گوشی چگونه است. در حالت پیش‌فرض و بزرگ‌نمایی ۴ برابری، اس ۲۰ اولترا به وضوح بهترین است! شارپ‌ترین تصویر موجود با بهترین محدوده دینامیکی در این گوشی به ثبت رسیده. P30 پرو اما نتوانسته آنطور که باید در نمایش نقاط روشن و محدوده دینامیکی عملکرد خوبی از خود نشان دهد. (بزرگ‌نمایی ۴ برابری، حالت شب غیر فعال)

تصاویر به ترتیب از راست به چپ و یا بالا به پایین (گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P30 پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

نکته قابل توجه، تلاش تحسین برانگیز نوت ۱۰ پلاس است که البته تا به اینجای کار نیز در حد و اندازه‌های یک پرچم‌دار ظاهر شده و علی‌رغم نویز بالایی که در تصویر ثبت شده توسط آن دیده می‌شود، از نظر میزان روشنایی و محدوده دینامیکی بسیار خوب عمل کرد. البته این تا زمانی است که مجبور نباشیم با دوربین اصلی آن در بزرگ‌نمایی ۴ برابری عکاسی کنیم! (بزرگ‌نمایی ۴ برابری، حالت شب غیر فعال)

تصاویر به ترتیب از راست به چپ و یا بالا به پایین (گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P30 پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

همین تصاویر اما در حالت شب نتایج متفاوتی را رقم زدند! P30 پرو نور زیادی را از محیط جذب کرد ما محدوده دینامیکی آن اصلا در حد و اندازه‌های یک پرچم‌دار نیست! جزئیات هم به خوبی در این حالت دیده نمی‌شود. اس ۲۰ اولترا اما با حذف نویز و روشن‌تر کردن تصویر ثبت شده، جزئیاتی را به تصویر کشید که در حالت معمولی نمی‌توانسیتم به خوبی آن‌ها را مشاهده کنیم.

حالت شب در گلکسی نوت ۱۰ پلاس باعث شد عملکرد این گوشی بسیار بهتر از حالت عادی باشد و خب این طبیعی است. جالب اینجاست که در حال بررسی عملکرد گوشی‌ها در بزرگ‌نمایی ۴ برابری و در حالت شب هستیم اما نوت ۱۰ پلاس همچنان در مقایسه حرف‌هایی برای گفتن دارد! در تصاویر زیر حالت شب برای گوشی‌ها فعال است. (بزرگ‌نمایی ۴ برابری، حالت شب فعال)

تصاویر به ترتیب از راست به چپ و یا بالا به پایین (گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P30 پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

حال وقت آن رسیده تا در بهترین حالت بزرگ‌نمایی P30 پرو، اقدام به بزرگ‌نمایی ۵ برابری در نور شب کنیم تا ببینیم نتیجه چه می‌شود. در این حالت جزئیات تصاویر بیشتر است اما باز هم محدوده دینامیکی قابل قبول نیست! این گوشی در حفظ نقاط روشن عملکرد خوبی ندارد و در جذب نور نیز ضعیف عمل کرد.

این در حالی است که تصویر ثبت شده توسط گلکسی نوت ۱۰ پلاس به خصوص در تصویر دوم بسیار نویز دارد. دلیل آن هم این است که در تصویر اول از دوربین تله‌فوتو استفاده شد اما در تصویر دوم، بزرگ‌نمایی توسط دوربین اصلی انجام گرفت. گلکسی اس ۲۰ اولترا اما با اختلاف زیادی در صدر قرار دارد و همه چیز در تصویر ثبت شده توسط آن مطابق انتظار پیش می‌رود. تصاویر زیر در حالت معمولی و بدون فعال کردن حالت شب به ثبت رسیده‌اند. (بزرگ‌نمایی ۵ برابری، حالت شب غیر فعال)

تصاویر به ترتیب از راست به چپ و یا بالا به پایین (گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P30 پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

در حالت شب، هیچ تغییری را به نسبت بزرگ‌نمایی ۴ برابری مشاهده نمی‌کنیم. نه در کیفیت عکس‌ها بلکه در عملکرد گوشی‌ها! اس ۲۰ اولترا بهترین تصویر را ثبت کرد، گلکسی نوت ۱۰ پلاس نویز دارد و P30 پرو همچنان در تلاش برای جذب نور از محیط است! در تصاویر زیر حالت شب برای گوشی‌ها فعال شده است. (بزرگ‌نمایی ۵ برابری، حالت شب فعال)

تصاویر به ترتیب از راست به چپ و یا بالا به پایین (گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P30 پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس)

خب تا به اینجای کار نتیجه‌ گیری به این شکل شده که تا بزرگ‌نمایی دو برابری، کیفیت عکاسی نوت ۱۰ پلاس در نور شب حتی بهتر از گلکسی اس ۲۰ اولترا است که خب دلیل آن نیز توضیح داده شد. در بزرگ‌نمایی‌های بیشتر اما (۴ یا ۵ برابری)، اس ۲۰ اولترا نه تنها نوت ۱۰ پلاس بلکه P30 پرو را نیز در اکثر بخش‌ها از میان بر می‌دارد و با اقتدار در صدر قرار می‌گیرد.

مقایسه دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا و شیائومی می نوت ۱۰

قبل از عرضه گوشی‌های خانواده گلکسی اس ۲۰، بحث‌های پیرامون نقاط ضعف و قدرت سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی به اوج خود رسیده بود. نمی‌دانستیم مقایسه بین این گوشی‌ها و می نوت ۱۰ که هر دو از یک سنسور با اندازه مشابه بهره می‌برند چه نتیجه‌ای خواهد داشت. اما خب خوشبختانه هر دو گوشی در اختیار بررسی‌کنندگان قرار گرفت و این یعنی حال می‌توانیم نتیجه مقایسه را ببینیم!

از آن جایی که این گوشی‌ها از سنسورهایی با اندازه ۱۰۸ مگاپیکسل بهره می‌برند، در نمایش جزئیات نیز با مشکلات خاص خود مواجه خواهند بود. نماینده سامسونگ در تصویری که از بالکن یک ساختمان به ثبت رسیده، نتوانسته در نمایش رنگ‌ها دقیق عمل کند!

می نوت ۱۰ اما با بهره‌مندی از فیلتر کواد بایر (Quad Bayer)، در نمایش جزئیات و رنگ طبیعی سوژه عملکرد بهتری داشت! البته کمی رنگ و لعاب مصنوعی نیز در تصویر ثبت شده توسط این گوشی دیده می‌شود، اما به اندازه‌ای نیست که ناامید کننده باشد و به طور کلی هم عملکرد این گوشی بهتر از گلکسی اس ۲۰ اولترا بوده! (به دلیل بالا بودن حجم تصاویر، برای مشاهده با کیفیت اصلی روی نوشته مربوط به آن‌ها کلیک کنید.)

در تصویر بعدی اما به سختی می‌توان تفاوتی بین عملکرد دو گوشی پیدا کرد. برای مثال در هر دو گوشی جزئیات نزدیک ساعت به طور یکسانی به ثبت رسیده؛ همینطور در نرده‌ها! با این اوصاف اگر بخواهیم خیلی ریز به تصاویر نگاه کنیم، می‌بینیم پردازشی که گلکسی اس ۲۰ اولترا روی تصاویر، به خصوص خطوط روی سقف انجام داده، باعث ایجاد جلوه‌های بصری بدی شده که البته باید خیلی دقت کرد تا متوجه آن شد. بار دیگر به نظر می‌رسد نماینده شیائومی است که توانسته عملکرد بهتری از خود به جای بگذارد!

در تصویر سوم اما برنده نهایی باز هم شیائومی است چون جزئیات بیشتری را نزدیکی جرثقیلی که در فاصله بسیار دوری قرار دارد به تصویر کشیده، اما به وضوح می‌توانیم ببینیم که این گوشی تصویر بی روحی را ثبت کرده و برخلاف نماینده سامسونگ،‌ مناظر در آن از شادابی و طراوت بالایی برخوردار نیستند!

در تصاویر زیر اما عکس‌هایی را مشاهده می‌کنید که در گلکسی اس ۲۰ اولترا به کمک فناوری پیکسل باینینگ با نسبت ۹ در یک، از وضوح ۱۰۸ به ۱۲ مگاپیکسل کاهش پیدا کرده‌اند. در شیائومی اما این نسبت ۴ به ۱ است و این یعنی تصاویر در وضوح ۲۷ مگاپیکسل به ثبت رسیده‌اند که در این حالت هم بیش از دو برابر وضوح نماینده سامسونگ است!

تصاویر به ترتیب از راست به چپ و یا بالا به پایین (گلکسی اس ۲۰ اولترا و شیائومی می نوت ۱۰)

نتیجه‌گیری

در حالی که گلکسی اس ۲۰ اولترا هنوز رسما به دست کاربران نرسیده و این بررسی‌های اولیه لزوما نشان دهنده چیز خاصی نیست، اما باز هم تصاویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی حیرت‌انگیز بودند! انتظار نداشتیم در بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری که یکی از بهترین مولفه‌های این گوشی به شمار می‌رود کیفیت بسیار خوبی را دریافت کنیم و خب همچنین اتفاقی هم رخ نداد اما در مجموع این گوشی توانست عملکرد خوبی از خود نشان دهد.

از طرف دیگر اما در بزرگ‌نمایی ۴ یا ۵ برابری تصاویر از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بودند. خصوصا در نور شب و این عالی است! مقایسه با تنها رقیب این محصول در بزرگ‌نمایی ۵ برابری به وضوح ثابت کرد سامسونگ با نگاهی به رقبا دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا را طراحی کرد!

مقایسه دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا و دیگر پرچم‌داران قدرتمند بازار به همینجا ختم نمی‌شود! این بررسی فقط نگاه اولیه‌ای بود که به دوربین این محصول داشتیم و خب مسلما بخش‌های زیادی از جمله پرتره، دوربین فوق عریض، دوربین سلفی و همچنین فیلم‌برداری باقی مانده که ذکر همه آن‌ها از حوصله این متن خارج است. همچنین رقبای اصلی این گوشی به زودی وارد بازار می‌شوند از جمله هواوی P40 پرو و آیفون ۱۲! حتی دوربین خود گلکسی اس ۲۰ نیز جا برای بهتر شدن دارد. بنابراین با این مقایسه فقط قصد داشتیم شما عزیزان را با بخشی از عملکرد دوربین این محصول آشنا کنیم.

