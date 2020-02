شیوع ویروس کرونا آزمون مهمی برای صنعت تکنولوژی چین است

کشور چین چندین دهه صرف پرورش صنعت فناوری خود کرده است. در حال حاضر، این شرکت که با بحران عظیم بهداشت عمومی دست و پنجه نرم می‌کند، شرکت‌های تکنولوژی را برای پیوستن به مبارزه علیه ویروس کرونا ترغیب می‌کند. غول‌های فناوری این کشور با بهره‌گیری از وسایل نقلیه خودران برای رساندن تدارکات، مجهز کردن پهپادها با دوربین‌های حرارتی به‌منظور بهبود ردیابی این ویروس و اعطای توان پردازش خود برای کمک به ساخت واکسن، به شیوع ویروس کرونا واکنش نشان داده‌اند.

هنوز مشخص نیست که تکنولوژی تا چه حد می‌تواند به کنترل این ویروس کمک کند که تا حالا حداقل حدود ۸۴ هزار نفر در سراسر جهان را آلوده کرده و بیش از ۲۷۰۰ نفر ساکن کشور چین جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست داده‌اند. دولت چین اعلام کرده که مبارزه با ویروس کرونا یک اولویت ملی محسوب می‌شود و نیازمند اقدامات جمعی است.

دولت چین مدت‌هاست که بر نوآوری تکنولوژی به‌عنوان یکی از ارکان مهم رشد تأکید دارد و میلیاردها دلار برای یارانه‌ها و وام‌ها هزینه کرده تا شرکت‌های تکنولوژی بتوانند در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، اتومبیل‌های خودران و دیگر عرصه‌ها به رقیب قدری برای سیلیکون ولی آمریکا بدل شوند. رییس جمهور چین مدتی قبل گفت: «مبارزه علیه ویروس کرونا بدون حمایت علم و تکنولوژی امکان‌پذیر نخواهد بود.» او اضافه کرده که چین باید تحقیقات بالینی برای واکسن‌ها و داروهای ضدویروسی را افزایش دهد و امکانات خرید آنلاین برای ده‌ها میلیون نفر که در خانه می‌مانند، گسترش پیدا کند.

وزارت علوم و فناوری چین در روز پنجشنبه از بخش تکنولوژی این شرکت درخواست کمک کرد و پیشنهاد داد که روبات‌ها، دستگاه‌های تشخیص دمای بدن و وسایلی که می‌توانند به کاهش تماس بین انسان‌ها کمک کنند، باید مستقر شوند.

صعود صنعت تکنولوژی چین

تلاش‌های چین برای ایجاد سیلیکون ولی بومی به دهه ۱۹۸۰ برمی‌گردد، زمانی که مقامات شروع به تعیین بخش‌هایی از کشور به‌عنوان «مناطق توسعه فناوری پیشرفته» کردند. بر اساس آمار رسمی، این ۱۶۸ منطقه در سال ۲۰۱۸ بیش از ۳۳ تریلیون یوآن (۴.۷ تریلیون دلار) درآمد داشته‌اند.

همچنین باید به برنامه بلندمدت موسوم به «ساخت چین ۲۰۲۵» (Made in China 2025) اشاره کنیم که تکنولوژی بخش مهمی از این راهبرد محسوب می‌شود؛ طبق این طرح قرار است بخش اصلی اقتصاد از قسمت تولید به فناوری‌های پیشرفته منتقل شود. برای عملی شدن این طرح، میلیاردها دلار بودجه دولتی به بخش‌هایی مانند ارتباطات بی‌سیم، میکروچیپ‌ها و صنعت روباتیک اختصاص پیدا می‌کند.

این تمرکز روی صنعت تکنولوژی تابه‌حال جواب داده است. چین در سال ۲۰۱۸ میزبان ۹ شرکت از ۲۰ مورد از باارزش‌ترین شرکت‌های فناوری جهان بود. این در حالی است که پنج سال قبل از این تاریخ، فقط دو شرکت موجود در این فهرست در کشور چین قرار داشتند.

به گفته یکی از تحلیلگران، در حال حاضر که چین مشغول مبارزه با ویروس کرونا است، بخش تکنولوژی در زمینه‌ی توقف شیوع نقش بسیار مهمی نخواهد داشت. اما این تحلیلگر خاطرنشان کرده که سرویس‌های دیجیتال مانند دلیوری مواد غذایی و پرداخت موبایل در زمینه‌ی مدیریت این اپیدمی مثمر ثمر واقع می‌شوند.

تلاش شرکت‌های تکنولوژی

در ماه جاری، شرکت Tencent تجهیزات مربوط به محاسبات پیشرفته را در اختیار پژوهشگران قرار داده تا برای یافتن درمان از این امکانات بهره ببرند. همچنین باید به بزرگ‌ترین تاکسی آنلاین چین به نام Didi اشاره کنیم که سرورهای خود در اختیار افراد فعال در زمینه‌ی مبارزه با ویروس کرونا قرار داده است. همچنین شرکت‌های زیادی در حال مستقر کردن روبات‌ها برای کاهش تماس بین انسان‌ها هستند.

در همین زمینه، می‌توانیم به اقدامات یکی از شرکت‌های فعال در زمینه دلیوری غذا به نام Meituan Dianping اشاره کنیم. این شرکت روبات‌هایی را برای چندین رستوران در پکن به کار گرفته که غذاها را از آشپزخانه به پیک‌های ارسال غذا و مشتریانی که منتظر دریافت سفارش خود هستند، می‌رسانند. این شرکت اعلام کرده در صورت موفقیت می‌خواهد این برنامه را در سایر شهرها اجرا کند.

علاوه بر این، سایت JD.com که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تجارت الکترونیک چین به حساب می‌آید، اخیرا برای ارسال کالاها به کارکنان مرکز بهداشت در شهر ووهان چین، از روبات‌های خودران استفاده کرده است. این روبات‌ها که شبیه اتومبیل‌های بسیار کوچکی هستند، مرتبا کالاهای مختلفی را به مهم‌ترین بیمارستان ووهان در زمینه‌ی ویروس کرونا می‌رسانند. اگرچه مسیر موردنظر فقط حدود ۶۰۰ متر است، اما به گفته مدیر این پروژه، همین اقدام هم در حفاظت از افراد تا حدی مثمر ثمر واقع می‌شود. او می‌گوید آن‌ها در عرض ۴ روز توانسته‌اند الگوریتم‌های موردنظر را برای این کار توسعه دهند.

یکی دیگر از استارت‌آپ‌های چینی هم چندین روبات خود را روانه‌ی بیمارستان‌های مختلف شهر ووهان کرده که در بخش‌های جداگانه به‌صورت خودکار مواد ضدعفونی‌کننده پخش می‌کنند.

نگرانی مربوط به افزایش نظارت دولت

در جریان شیوع ویروس کرونا در چین، پهپادها هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تکنولوژی به مقامات اجازه می‌دهد که جمعیت مناطق مختلف را اسکن کنند تا اگر کسی به خدمات پزشکی نیاز دارد، شناسایی شود. یکی از استارت‌آپ‌های مستقر در شنژن تا حالا حدود ۱۰۰ پهپاد را در مناطق مختلف چین مورد استفاده قرار داده است. این استارت‌آپ همچنین حدود ۲۰۰ نفر را به مراکز کنترل ارسال کرده تا بتوانند بر عملکرد این پهپادها نظارت داشته باشند. سخنگوی این شرکت به CNN گفته: «کارکنان این شرکت به سختی مشغول کار هستند و این بهترین آزمون برای سیستم پهپادی ما محسوب می‌شود و می‌تواند توانایی ما را به جهان نشان بدهد.»

استفاده از پهپادها و دیگر فناوری‌ها باعث شده گروه‌های فعال حقوق بشر بار دیگر اعتراض خود را بابت نظارت گسترده دولت چین بر عملکرد شهروندان خود ابراز کنند. چین از مدت‌ها قبل از تکنولوژی‌های تشخیص چهره، هوش مصنوعی و دیگر فناوری‌ها برای مبارزه با جرم و نظارت بر شهروندانش استفاده می‌کند. ناگفته نماند شرکت‌هایی مانند Tencent سال‌هاست که به سانسور موضوعات حساس سیاسی در محیط آنلاین متهم می‌شوند.

یکی از تحلیلگران موسسه Coresight Research در همین زمینه می‌گوید: «بخش فناوری چین مدت‌هاست که از حمایت «بالا به پایین» پکن بهره می‌برند.» دولت مرکزی چین سال گذشته ۳.۹ درصد از بودجه ملی را به علم و فناوری اختصاص داد که نسبت به سال قبلی آن ۱۴ درصد افزایش داشته است. به اعتقاد این تحلیلگر، همین موضوع نشان می‌دهد که برای دولت توسعه فناوری و تلاش در راستای پیشبرد نوآوری اهمیت بسیار زیادی دارد. او اضافه کرد: «حمایت مقامات باعث می‌شود همه‌چیز سریع‌تر اتفاق بیفتد. البته نباید فراموش کنیم که در چین از لحاظ اخلاقی سخت‌گیری چندانی صورت نمی‌گیرد.»

