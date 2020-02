اپراتور مخابراتی ترکسل و هوآوی از طرح‌های تازه‌ای به منظور استفاده از سرویس‌های موبایلی هوآوی (HMS) رونمایی کردند.

محدودیت‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا باعث شد متخصصان هوآوی راهکاری را با عنوان Huawei Mobile Services (HMS) به جای سرویس‌های موبایلی گوگل توسعه دهند. سرویس جایگزینی که به نظر می‌رسد علاوه بر به‌دست آوردن محبوبیت در میان کاربران، برای اپراتورهای تلفن همراه هم جذابیت پیدا کرده است.

به عنوان نمونه، شرکت مخابراتی ترکیه‌ای Turkcell تفاهم‌نامه همکاری را به منظور استفاده از سرویس‌های موبایلی هوآوی (HMS)، با مسئولان این شرکت امضا کرده است. با امضای این تفاهم‌نامه‌ی همکاری، شرکت Turkcell از اکوسیستم نرم‌افزاری هوآوی برای سرویس‌دهی به مشتریان خود استفاده خواهد کرد. این همکاری در یک کنفرانس خبری در کشور ترکیه به تایید مسئولان دو طرف رسیده است.

در این کنفرانس خبری، Murat Erkan به عنوان مدیرعامل Turkcell و Seth Wang مدیر گروه محصولات الکترونیکی مصرفی هوآوی در ترکیه حضور داشتند.

همکاری‌های Turkcell با هوآوی به همین مورد محدود نشده و این اپراتور مطرح ترکیه قصد دارد یک میلیون دستگاه گوشی هوشمند هوآوی مجهز به نرم‌افزارها و سرویس‌های زیرمجموعه HMS را به فروش برساند. این گوشی‌های هوشمند در بازه آوریل ۲۰۲۰ میلادی تا پایان سال بعد در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. در این راستا، ادغام HMS با حدود ۳۰ اپلیکیشن تلفن همراه، توسط متخصصان Turkcell آغاز شده است. گوشی‌های هوشمند آماده شده با این سبک و سیاق، در فروشگاه‌ها و به طور آنلاین در اختیار خریداران و مشتاقان قرار می‌گیرند. هوآوی در حال حاضر ۴.۶ میلیون کاربر تلفن همراه با Huawei ID فعال در کشور ترکیه دارد.

در سال گذشته میلادی، دولت ایالات متحده، با محدود کردن همکاری شرکت‌های آمریکایی با هوآوی، باعث شد هوآوی اکوسیستم نرم‌افزاری توسعه‌یافته توسط خود را جایگزین سرویس‌های موبایلی گوگل کند. این در حالی است که آمار و ارقام منتشر شده از میزان فروش گوشی‌های هوشمند هوآوی در سراسر جهان، از وضعیت مناسب این برند حکایت دارد.

Huawei Mate 30 Pro به عنوان اولین گوشی هوشمند هوآوی که به طور رسمی از سرویس‌های موبایلی هوآوی یا همان HMS استفاده می‌کند، معرفی شد. در این محصول فروشگاه نرم‌افزاری AppGallery به عنوان جایگزینی برای پلی‌استور گوگل، برای تهیه نرم‌افزارها و بازی‌های مورد علاقه کاربران، در دسترس قرار گرفته است.

هوآوی با روزرسانی و توسعه هرچه بیشتر HMS می‌تواند سرویس‌ها و قابلیت‌های بیشتری را در این اکوسیستم ادغام کند. به عنوان مثال، Huawei HMS 4.0 با معرفی Huawei Mobile Service Core (HMS Core) منتشر شد تا سرویس‌های پایه برای اپلیکیشن‌های موجود روی دستگاه نظیر نقشه، موقعیت‌یاب و قابلیت‌های امنیتی را به بهترین شکل ممکن فراهم کند. کتابخانه HMS Core هم با هدف ایجاد مجموعه‌ای جایگزین برای کتابخانه‌های سرویس موبایلی گوگل، در اختیار توسعه‌دهندگان نرم‌افزاری و کاربران قرار گرفت.

هوآوی به تازگی و در رویدادی مخصوص توسعه‌دهندگان که در کشور روسیه برگزار شد از سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری برای سرویس‌های موبایلی خود خبر داد. این شرکت همچنین از برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون پوندی به منظور تشویق توسعه‌دهندگان بریتانیایی و ایرلندی جهت ادغام اپلیکیشن‌ها در اکوسیستم HMS پرده برداشت.

The post آغاز همکاری ترکسل و هواوی برای گسترش استفاده از سرویس‌های موبایلی HMS appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala