شرکت سامسونگ در دو ماه ابتدایی سال ۲۰۲۰ چند محصول جدید از خانواده میان‌رده‌های گلکسی A را معرفی کرده است، اما به‌نظر می‌رسد هنوز محصولات زیاد دیگری از این خانواده در راه است و این روند ادامه خواهد داشت. پس از خبرهایی که به‌تازگی درباره گوشی اقتصادی گلکسی A11 منتشر شده‌اند، اکنون میان‌رده‌ دیگری با نام گلکسی A41 توجهات را به خود جلب کرده است.

با توجه به آنچه منتشر شده است، گلکسی A41 نسخه‌ای ضعیف‌تر از گلکسی A51 خواهد بود که هم‌اکنون در بازار به فروش می‌رسد. تصاویر فاش شده از این محصول به وضوح دوربین اصلی سه‌گانه و صفحه نمایش بزرگ ۶ اینچی آن را نشان می‌دهند که در بالای این نمایشگر یک بریدگی قطره‌ای برای قرار دادن دوربین سلفی در نظر گرفته شده است. همچنین در این رندرها به وجود جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون نیز اشاره شده است که در پرچم‌داران امسال این شرکت، خانواده گلکسی S20، حذف شده بود.

گفته می‌شود این دوربین سه‌گانه به لنز اصلی ۴۸ مگاپیکسلی مجهز شده است که در کنار نمایشگر بزرگ ۶ اینچی، می‌توانند به نکته مثبتی برای موفقیت این محصول جدید تبدیل شوند. مانند بسیاری از میان‌رده‌های دیگر سامسونگ، گلکسی A41 نیز از سنسور اثر انگشت زیر نمایشگر برخوردار خواهد بود.

شایعات به این موضوع اشاره دارند که کره‌ای‌ها تصمیم گرفته‌اند در این میان‌رده به‌جای استفاده از چیپست‌های خانگی اگزینوس خود و یا چیپ‌های اسنپ دراگون کمپانی کوالکام، از چیپ هشت هسته‌ای Helio P65 ساخت مدیاتک که با ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی همراه شده است استفاده کنند. همچنین مدتی قبل اعلام شد سامسونگ برای گلکسی A41 یک باتری ۳۵۰۰ میلی آمپری با پشتیبانی از شارژ سریع ۱۵ واتی را در نظر گرفته است. متاسفانه در حال حاضر هیچ اطلاعی از زمان عرضه و یا قیمت این محصول در دسترس نیست و باید منتظر انتشار خبرها و به‌روز رسانی‌های بعدی بمانیم.

منبع: Phone Arena

The post رندرهای جدید گلکسی A41 از وجود دوربین سه‌گانه و طراحی جدید خبر می‌دهند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala