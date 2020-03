با تمایل دنیای فناوری و البته کاربران به تولید محصولات قابل حمل و در عین حال قدرتمند، هر ساله تلاش‌های فراوانی را برای تولید محصولاتی با قابلیت پر کردن خلا میان سودمندی و تجربه کاربری آسان و لذت‌بخش شاهد هستیم. یکی از این محصولات سرفیس Go شرکت مایکروسافت است که در سال ۲۰۱۸ معرفی شد؛ عضو جدیدی از خانواده تبدیل پذیر سرفیس که نسبت به برادران دیگر سبک‌تر بود و ابعادی کوچک‌تر داشت ولی همچنان به‌طور کامل از ویندوز و برنامه‌هایش پشتیبانی می‌کرد.

با توجه به اطلاعاتی که توسط وب‌سایت Windows Latest منتشر شده است، مشخصات تبلت جدیدی از مایکروسافت فاش شده است که عضو خانواده سرفیس است و به نظر می‌رسد همان سرفیس Go بعدی باشد.

نسل اول سرفیس Go در دو نسخه با حافظه‌های رم ۴ یا ۸ گیگابایتی و پردازنده پایین‌رده اینتل Pentium تولید شده بود، اما ظاهرا نسل دوم با حداقل ۸ گیگابایت حافظه رم و پردازنده m3-8100Y اینتل تولید خواهد شد. البته پردازنده m3 هم رده بالا محسوب نمی‌شود، اما نسبت به پردازنده به کار رفته در نسل قبلی یک تغییر مثبت خواهد بود و از پس بسیاری از وظایف برخواهد آمد.

برخی مشخصات این دستگاه هنوز اعلام نشده‌اند، اما تا به این لحظه می‌دانیم که سرفیس Go 2 یک رایانه کوچک و قدرتمند است که می‌تواند آیپدهای اپل را در بازار به چالش بکشد و رقیبی برای بسیاری از تبلت‌های میان‌رده ویندوزی باشد. اگر ردموندی‌ها این نسل را نیز با همان برچسب قیمتی ۳۰۰ دلاری نسل اول به بازار بفرستند، می‌توانند به محبوبیت بیشتر آن نسبت به مدل قبلی امیدوارتر باشند. طبق اطلاعات فاش شده، سرفیس Go 2 به همراه تعدادی دیگر از اعضای خانواده سرفیس در فصل بهار راهی بازار خواهند شد.

منبع: Phone Arena

The post اطلاعات فاش شده از سرفیس Go 2 از وجود بهبودهای فراوان خبر می‌دهند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala