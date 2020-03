برخی از گوشی ها از سرعت شارژ بالایی بهره می‌برند ولی برخی دیگر به کندی شارژ می‌شوند. این امر می‌تواند یک واقعیت آزاردهنده گوشی‌های هوشمند جدید باشد که به‌خصوص با حجیم‌تر شدن باتری‌ها مشکل مذکور بیشتر احساس می‌شود. شارژ سریع و عمر باتری طولانی از جمله قابلیت‌های کاملا عملی محسوب می‌شوند ولی تعداد نسبتا کمی از گوشی‌های هوشمند این قابلیت‌ها را ارائه می‌دهند و سرعت شارژ پایین همچنان مشکلی است که در بسیاری از گوشی‌های جدید دیده می‌شود.

به‌عنوان مثال، گوشی ریلمی ۵ از سرعت شارژ ۱۰ وات پشتیبانی می‌کند و حتی گوشی پرچم‌دار ال‌جی V60 از سرعت شارژ ۱۸ وات بهره می‌برد. این در حالی است که شرکت‌هایی مانند هواوی، اوپو و شیائومی گوشی‌های مبتنی بر سرعت شارژ ۴۰، ۵۰ و ۶۵ وات را روانه‌ی بازار کرده‌اند.

اما چرا تعداد زیادی از گوشی‌های پرطرفدار در بسیاری از کشورهای جهان، نسبت به همتایان چینی در زمینه سرعت شارژ حرف زیادی برای گفتن ندارند؟ قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، در ادامه می‌توانید سرعت شارژ تعدادی از جدیدترین گوشی‌های معرفی شده را مشاهده کنید.

نام گوشی سرعت شارژ ایسوس ذن‌فون ۶ ۱۸ وات ال‌جی V60 18 وات سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ ۲۱ وات گلکسی اس ۲۰ ۲۵ وات شیائومی می ۱۰ پرو ۳۰ وات هواوی میت ۳۰ پرو ۴۰ وات گلکسی اس ۲۰ اولترا ۴۵ وات اوپو رینو Ace 65 وات

هزینه و پیچیدگی

به‌صورت پیش‌فرض، گجت‌های مجهز به پورت USB-C از سرعت شارژ ۷.۵ وات پشتیبانی می‌کنند. اما این روزها بسیاری از گوشی‌های هوشمند، به غیر از موارد بسیار ارزان‌قیمت، سرعت ۱۵ وات را ارائه می‌دهند. یکی از دلایل مربوط به پایین‌تر بودن سرعت شارژ، بحث مربوط به هزینه و پیچیدگی تعبیه مدار موردنظر برای این مشخصه است. گجت‌ها برای بالا بردن این سرعت باید از چیپست‌های خاصی استفاده کنند و در ضمن برای سرعت شارژ بالاتر باید باتری‌های بهتر و طبیعتاً گران‌تری مورد استفاده قرار بگیرد. در ضمن باید خاطرنشان کنیم تعبیه این قطعات نیازمند دانش فنی و زمان توسعه بیشتری است که برخی از شرکت‌ها برای افزایش سرعت شارژ بسیاری از گوشی‌های خود تمایلی به صرف هزینه بیشتر ندارند.

در ضمن در کنار بحث پیچیدگی و قیمت، شارژرهای با وات بالا به اجزای باکیفیت‌تری نیاز دارند تا بتوانند گرمای قابل توجهی را کنترل کنند. به همین خاطر شرکتی مانند سامسونگ برای گوشی گران‌قیمت گلکسی اس ۲۰ اولترا شارژر ۴۵ وات را به‌صورت جداگانه به فروش می‌رساند. شارژرهای قدرتمند اندازه بزرگ‌تری دارند ولی اخیرا به لطف پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه فناوری GaN، به زودی شاهد شارژهای پرقدرت کوچک‌تر خواهیم بود.

با وجود تمام این مسائل، در هر صورت نمی‌توان از سرعت شارژ پایین گوشی‌های میان‌رده باکیفیت و پرچم‌داران دفاع کرد. بنابراین چه دلایل دیگری را می‌توان برای این رویکرد شرکت‌ها مطرح کرد؟

همه‌گیری در برابر انحصار

گوشی‌هایی که از سرعت شارژ بسیار بالا پشتیبانی می‌کنند، همگی مبتنی بر فناوری‌های انحصاری هستند. چنین موضوعی زمانی که از شارژر و کابل متناسب استفاده می‌کنید، مشکل مهمی به حساب نمی‌آید. اما مثلا می‌توانیم به گوشی‌های گوگل پیکسل ۴ اشاره کنیم که البته سرعت شارژ خیلی بالایی هم ندارد ولی با استفاده از کابل‌های غیر منطبق با استاندارد USB-C نمی‌توان آن را شارژ کرد. حتی اگر از گوشی‌های پیکسل استفاده نمی‌کنید، برخی از گوشی‌های مبتنی بر فناوری‌های انحصاری با کابل‌های خاصی سازگار هستند.

درصد رو به افزایشی از لوازم جانبی گوشی‌ها از استانداردهای Quick Charge کوالکام یا USB Power Delivery پشتیبانی می‌کنند. اگر خواستار خرید یک گوشی سازگار با بسیاری از پاوربانک‌ها، شارژرهای ماشین و در کل انواع شارژرهای مختلف هستید، بهتر است بین این دو استاندارد دست به انتخاب بزنید. با در نظر گرفتن این موضوع، بسیاری از سازندگان برای این موضوع مبلغ جداگانه‌ای اختصاص نمی‌دهند.

شرکت‌های بزرگی مانند ال‌جی، موتورولا و چندین شرکت دیگر، چند سال قبل پیش از اینکه استانداردهای USB-C و USB PD توجهات زیادی را جلب کنند، استاندارد Quick Charge کوالکام را پذیرفتند. برخی از این شرکت‌ها به دلایل مختلف مانند راحتی، هزینه، توافقات امضا شده و دیگر موارد همچنان ترجیح می‌دهند که از استاندارد کوالکام بهره ببرند.

آخرین نسل تکنولوژی شارژ سریع کوالکام Quick Charge 4+ نام دارد که با شارژرهای مبتنی بر استاندارد خود می‌تواند سرعت شارژ ۱۸ وات را به ارمغان بیاورد و با استفاده از شارژرهای مبتنی بر استاندارد USB PD می‌توان حداکثر سرعت شارژ ۲۷ وات را عملی کرد. چنین سرعت‌هایی با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته حرف زیادی برای گفتن ندارند ولی برخی از شرکت‌ها کماکان به روش‌های قدیمی خود پایبند هستند.

جدیدترین نسل تکنولوژی USB Power Delivery می‌تواند سرعت شارژ ۴۵ وات یا حتی سرعت بیشتر برای لپ‌تاپ‌ها را به ارمغان بیاورد. در بین شرکت‌های سازنده گوشی‌ها و لوازم جانبی، پشتیبانی از این استاندارد به‌طور فزاینده‌ای بیشتر شده که این یعنی امیدواریم به زودی به یک استاندارد پیش‌فرض گوشی‌ها بدل شود. اگرچه این استاندارد سریع‌ترین تکنولوژی مربوط به سرعت شارژ نیست، اما از سرعت کافی بهره می‌برد و در فضای تکنولوژی روزبه‌روز شرکت‌های بیشتری به بهره‌گیری از آن روی می‌آورند.

بیشتر بخوانید: ۱۰ دلیل برای پایین بودن سرعت شارژ گوشی

اطمینان بابت دوام بالای باتری

دلیل نهایی برای اینکه چرا برخی از شرکت‌ها نمی‌خواهند سرعت شارژ بالاتر از ۳۰ وات را عملی کنند به موضوع تأثیر شارژ سریع بر ظرفیت باتری و طول عمر آن برمی‌گردد. اگر تولیدکننده بخواهد از عمر باتری گوشی برای مدت ۲ تا ۳ سال اطمینان حاصل کند، سرعت شارژ پایین‌تر می‌تواند در این امر مثمر ثمر واقع شود.

بر اساس بررسی‌های شیائومی که در رابطه با مقایسه سرعت شارژ ۱۰۰ وات در برابر ۳۰ وات انجام داده، این سرعت بسیار بالا حدود ۲۰ درصد از ظرفیت باتری را کاهش می‌دهد. بنابراین یک باتری با ظرفیت اسمی ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با این سرعت شارژ می‌تواند از حداکثر ظرفیت ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره ببرد. به این موضوع فرسایش ناشی از شارژ گفته می‌شود. این فرسایش معمولا به‌طور تدریجی و به‌مرورزمان اتفاق می‌افتد ولی وقتی مثلا با شارژ بسیار پرسرعت ۱۰۰ وات سروکار داریم، سرعت این فرسایش به طور قابل توجهی نسبت به شارژ ۳۰ وات بیشتر می‌شود.

علاوه بر این، شارژ با قدرت بیشتر منجر به تولید حرارت بیشتری هم می‌شود و احتمالا می‌دانید که گرما دشمن شماره یک سلامت باتری محسوب می‌شود. اگرچه باید بگوییم که شارژ سریع‌تر به معنای زمان کمتر برای تولید گرما است و هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت زیادی به جدی بودن این مشکل بپردازیم.

در نهایت باید این را هم بگوییم که شارژهای پرسرعت فشار بیشتری بر باتری گوشی‌ها وارد می‌کنند. نوآوری‌های مربوط به مواد باتری‌ها و افزایش ظرفیت آن‌ها می‌توانند موازنه موردنظر را ایجاد کنند که البته همین موارد منجر به افزایش هزینه‌های ساخت می‌شوند.

سخن آخر

با وجود تمام راهکارهایی که وجود دارد، همچنان برخی از شرکت‌ها در این زمینه هیچ حرفی برای گفتن ندارند. در سال ۲۰۲۰، به‌خصوص گوشی‌های رده‌بالا به هیچ عنوان نباید از سرعت شارژ پایین‌تر از ۲۰ وات پشتیبانی کنند و چنین موضوعی قابل قبول نیست. بهتر است هنگام خرید گوشی جدید، از چنین گجت‌هایی دوری کنید مگر اینکه هیچ علاقه‌ای به تکنولوژی شارژ سریع نداشته باشید.

البته باید خاطرنشان کنیم اگرچه سرعت‌ شارژ‌ بسیار بالا موضوع جذابی محسوب می شود، اما قطعا نمی‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای خرید گوشی، آن را مطرح کرد. علاوه بر این، سرعت شارژ بسیار بالا مانند ۶۵ وات یا بالاتر، می‌تواند عمر باتری را با سرعت بیشتری کاهش دهد. در عوض، برای خرید گوشی به پشتیبانی از استاندارد USB Power Delivery توجه کنید. این استاندارد جهانی روزبه‌روز مورد توجه شرکت‌های بیشتری قرار می‌گیرد و سرعت ۲۵ تا ۴۵ وات مربوط به آن سرعت کافی را برای شارژ به ارمغان می‌آورد. خوشبختانه، در حال حاضر بسیاری از گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌دار از استاندارد USB PD پشتیبانی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی

منبع: Android Authority

The post چرا تعدادی از گوشی‌های جدید همچنان سرعت شارژ پایینی دارند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala