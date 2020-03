واحد پشتیبانی سامسونگ پیش از این چندین بار به عرضه به‌روز رسانی اندروید ۱۰ برای گلکسی S8 و گلکسی نوت ۸ اشاره کرده بود، اما در نهایت کمپانی کره‌ای به تازگی اعلام کرد که این دو پرچم‌دار سال ۲۰۱۷ پس از اندروید ۹ دیگر به‌روز رسانی سیستم عامل‌های جدیدتر را دریافت نخواهند کرد.

البته با توجه به رسم حاکم بر دنیای اندروید که معمولا گوشی‌های هوشمند پس از دو سال به‌روز رسانی نسخه‌های جدید سیستم عامل را دریافت نخواهند کرد؛ عدم دریافت این آپدیت برای پرچم‌داران سه‌ سال قبل سامسونگ قابل پیش‌بینی بود. اما نکته مهم این است که بسیاری از کاربرانی که به دریافت به‌روز رسانی اندروید ۱۰ برای این دو پرچم‌دار قدیمی امیدی نداشتند، با وعده‌های سامسونگ امیدوار شده بودند و اکنون می‌شنوند که قرار نیست این سیستم عامل جدید را دریافت کنند.

طبق ادعای SamMobile، سامسونگ اعلام کرده است که گلکسی S8 و گلکسی نوت ۸ به‌روز رسانی اندروید ۱۰ و همچنین رابط کاربری One UI 2.0 را دریافت نخواهند کرد، اما همچنان عرضه وصله‌های امنیتی برای آن‌ها ادامه خواهد یافت.

گلکسی S8 و گلکسی S8 پلاس اولین پرچم‌داران کمپانی کره‌ای بودند که با کاهش چشمگیر حاشیه‌ها در اطراف نمایشگر به بازار معرفی شدند و طراحی جدید آن‌ها نظر بسیاری را به خود جلب کرده بود. گلکسی نوت ۸ نیز به فاصله چند ماه از آن‌ها معرفی شد و این در حالی بود که پس از مشکلات و حواشی پیش آمده پیرامون آتش‌ سوزی و انفجار باتری‌ گلکسی نوت ۷، بسیاری از تعطیلی خط تولید سری گلکسی نوت خبر می‌دادند.

منبع متن: digikala