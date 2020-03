افزایش ارزش سهام نوکیا؛ کمپانی فنلاندی رقیب هواوی در فناوری ۵G خواهد بود؟

بر خلاف تمام بازارهای جهانی که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا با افت بی‌سابقه همراه بودند، در روز چهارشنبه سهام نوکیا ۶.۱ درصد رشد را به خود دید. عاملی که باعث این افزایش شد در واقع شایعه‌ای بود که از ادغام این کمپانی با شرکت رقیبش، اریکسون، خبر می‌داد. نوکیا اکنون دیگر فقط یک تولیده کننده گوشی‌های هوشمند نیست که امتیاز برند خود را به کمپانی HMD Global اعطا کرده، بلکه فعالیت‌های مخابراتی خود را گسترش داده و اکنون در بین برترین تامین کنندگان تجهیزات شبکه در جهان و پس از کمپانی هواوی قرار گرفته است. در حال حاضر، برترین تامین کنندگان تجهیزات شبکه به‌ ترتیب هواوی، نوکیا، اریکسون و زدتی‌ای هستند.

هواوی که اولین در این فهرست است، به اتهام ارتباط نزدیک با دولت کمونیستی چین از سوی آمریکا با تحریم مواجه شده و استفاده از تجهیزات آن برای توسعه شبکه ۵G ایالات متحده ممنوع است. حتی ترامپ از سایر کشورهای هم‌پیمان آمریکا نیز درخواست کرده تا از همکاری با این شرکت در توسعه شبکه‌های ۵G خود صرف نظر کنند که البته بعضی از آن‌ها مانند آلمان و بریتانیا از او پیروی نکردند. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در پاسخ به این درخواست ترامپ گفته بود: «جایگزین‌ها چه هستند؟ متاسفانه زیاد نیستند».

آیا نوکیا قرار است توسط سایر شرکت‌ها خریداری شود؟

نوکیا و اریکسون در زمینه فناوری‌های مرتبط با ۵G حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه از هواوی عقب‌تر هستند و به لطف حمایت مالی بانک‌های دولتی چین از هواوی، خدمات این شرکت به مشتریان از نظر مالی نیز به‌صرفه‌تر است. از سوی دیگر، ایالات متحده تمایل دارد شرکت‌های رقیب را حمایت کند تا جدی‌تر مقابل این کمپانی بایستند. در ماه اکتبر، گزارشی منتشر شد که از درخواست دولت ترامپ از شرکت‌های آمریکایی سیسکو و اوراکل برای به چالش کشیدن هواوی در توسعه شبکه ۵G خبر می‌داد که هر دو شرکت با اعلام نداشتن زمان و پول کافی او را ناامید کردند.

گفته می‌شود حتی ویلیام بار (مشاور ارشد) این پیشنهاد را ارائه کرده است که آمریکا شرکت‌های نوکیا و اریکسون را خریداری و مستقیما آن‌ها را کنترل کند. اما مایک پنس (معاون اول ترامپ) و لارنس کودلو (مشاور اقتصادی کاخ سفید) با این ایده مخالفت کردند. بنابراین، افزایش عجیب و غریب سهام نوکیا در روز چهارشنبه این شایعه را تقویت کرد که این شرکت قرار است با اریکسون ادغام شوند.

اگرچه ادغام این دو شرکت بزرگ مخابراتی اسکاندیناوی و توافق با رگلاتورهای محلی نسبت به توافق با رگلاتورهای جهانی و دخیل شدن شرکت‌ها و کشورهای خارجی در کسب‌و‌کارشان بسیار منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛ اما با وجود تعداد اندک کمپانی‌های فعال در این زمینه، ادغام دو شرکت از این چهار شرکت کمی سخت به نظر می‌رسد.

در همین زمان، نوکیا در مصاحبه با رویترز هرگونه ادغام یا توافق برای ادغام با اریکسون را رد کرده است. بسیاری از تحلیل‌گران هم معتقدند که چنین جیزی اتفاق نخواهد افتاد. سندیپ دیشپانده از تحلیل‌گران جی‌پی مورگان می‌گوید:

احتمال ادغام با سامسونگ بیشتر است اما اساسا این‌گونه نخواهد بود؛ زیرا اکثر دولت‌های غربی می‌خواهند گزینه‌های بیشتری برای به چالش کشیدن هواوی وجود داشته باشند، نه کمتر.

همچنین، این تحلیل‌گر از شرکت‌هایی مانند اپل و سیسکو نام می‌برد که می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای خرید نوکیا باشند، اما سود این شرکت به حدی کم است که به عقیده او، شرکت‌های بزرگ تمایلی برای خرید آن‌ ندارند. در عوض، شرکت‌های کوچک‌تر طرف قرارداد با دولت آمریکا می‌توانند به این کار تمایل داشته باشند، اما نمی‌توان به‌طور دقیق از شرکت مشخصی نام برد. همچنین، ارزش ۲۲ میلیارد دلاری نوکیا هم عامل دیگری است که با سیاست‌های سنتی اپل هم‌خوانی نخواهد داشت؛ کوپرتینویی‌ها معمولا به خرید کمپانی‌های کوچک شناخته می‌شوند و گران‌ترین خرید آن‌ها مربوط به تصاحب Beats Audio به مبلغ ۳ میلیارد دلار است.

اندرو گاردینر، تحلیل‌گر پارکلِیز، می‌گوید این افزایش سهام می‌تواند از فروش بخشی خبر دهد که نوکیا در حال انجام آن است. او معتقد است این کار نسبت به ادغام با اریکسون باور پذیرتر است ولی شاید قطعی نشود.

آمیت هارچاندانی از Citi هم تحلیل‌گر دیگری است که در یادداشت خود اعلام کرده نوکیا می‌تواند یک هدف برای خریداران آمریکایی باشد. او با توجه به مجموعه استراتژی‌ها و مسائل مالی و فرهنگی و همچنین ملاحضات رگلاتوری؛ ترکیب نوکیا-اریکسون را بسیار دور از ذهن می‌داند.

در روز پنچ‌شنبه و یک روز پس از افزایش غیر منتظره سهام نوکیا که ارزش آن را به ۴.۲۳ دلار برای هر سهم رسانده بود، بار دیگر سهام روند نزولی به خود گرفت و با نزدیک شدن به ۳.۹۶ دلار و سپس ۳.۸۷ دلار برای هر سهم متوقف شد.

معمولا چنین رشدی نشان از این دارد که در پس‌زمینه اتفاق مهمی در حال رخ دادن است که به‌زودی خبر آن اعلام خواهد شد و آن خبر هر چه هست، می‌تواند انعکاسی از تلاش‌های آمریکا و متحدانش در مقابل بزرگ‌ترین تامین کننده تجهیزات شبکه‌های مخابراتی جهان یعنی همان کمپانی هواوی باشد.

