طبق آخرین شنیده‌ها در مورد گوشی گیمینگ جدید بلک شارک، ظاهرا بلک شارک ۳ پرو قرار است با ماشه‌های مکانیکی تعبیه شده روی گوشی به بازار عرضه شود! ماژول‌هایی که به صورت پاپ آپ طراحی شده و می‌توانند تا ۳۰۰.۰۰۰ بار بدون مشکل از جای خود خارج شوند.

همانطور که پیش‌تر نیز به اطلاع شما عزیزان رسانده بودیم، بلک شارک ۳ و مدل پرو آن قرار است در تاریخ ۳ مارس (۱۳ اسفند) سال جاری روانه بازار شوند و لذا با نزدیک شدن به تاریخ عرضه، خبرها و شایعات زیادی در مورد مشخصات فنی، قیمت و قابلیت‌های ویژه این محصول به گوش می‌رسد که یکی از این خبرها، وجود ماشه (تریگر)های مکانیکی پاپ آپ درون گوشی است!

قبلا شاهد این ماشه‌ها در گوشی‌های گیمینگ بودیم اما این اولین باری است که شرکتی اقدام به تعبیه ماشه‌های مکانیکی می‌کند و همین مسئله باعث می‌شود حین انجام بازی هم دقت کاربران بیشتر شود و هم سرعت انجام بازی افزایش یابد.

از آن‌جایی که این ماشه‌ها به صورت پاپ آپ طراحی شده‌اند، انتظار می‌رود زمانی که از آن‌ها استفاده نمی‌کنید به درون دستگاه برگردند. با توجه به پستی که اخیرا بلک شارک در صفحه رسمی خود در ویبو منتشر کرده، هر کدام از این ماشه‌ها با طول ۲۱ میلیمتر و ارتفاع ۱.۵ میلی‌متر همراه هستند که خب اندازه بسیار خوبی به حساب می‌آید. طبق ادعای شرکت، این کلید‌ها می‌توانند حدودا ۳۰۰ هزار بار بدون مشکل از جای خود بیرون بیایند و عمر کلیک آن‌ها بیش از یک میلیون بار تخمین زده شده!

بلک شارک ۳ و مدل پرو آن قرار است از نمایشگری با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره ببرند که خبر بسیار خوبی برای کاربران و علاقه‌مندان به بازی است! مدل پرو از یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و مدل استاندارد نیز از یک باتری ۴۷۲۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره خواهد برد که با شارژر ۶۵ واتی، خیال کاربران از بابت باتری و شارژر کاملا آسوده خواهد بود! بلک شارک قابلیت شارژ مغناطیسی را نیز به هر دو گوشی خود آورده!

از دیگر مشخصات این محصولات می‌توان پشتیبانی از پردازنده قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ و ۱۶ گیگابایت رم را نام برد که همچین مشخصاتی را فقط در گوشی گلکسی اس ۲۰ اولترا شاهد بودیم! اگرچه گلکسی اس ۲۰ اولترا یک گوشی گیمینگ نیست ولی مشخصات سخت‌افزاری که دارد آن را به یکی از قدرتمندترین گوشی‌های دنیا تا به اینجا بدل می‌کند.

تا رونمایی از دو گوشی قدرتمند بلک شارک تنها دو روز زمان باقی مانده و تقریبا تمام مشخصات این دو محصول را تا به اینجای کار می‌دانیم. یک سری اطلاعات و جزئیات ریز می‌ماند که خود شرکت در مراسم رونمایی به آن‌ها اشاره خواهد کرد.

