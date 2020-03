موجودی گلکسی Z Flip در چین در عرض ۹ دقیقه به اتمام رسید!

در حالی که بازار چین به دلیل شیوع بیماری کرونا وضعیت نابسامانی دارد، اما ظاهرا این مسئله در فروش گلکسی Z Flip تاثیر خاصی نداشته و موجودی این گوشی تاشو در عرضه ۹ دقیقه کاملا به اتمام رسید.

سامسونگ فروش آنلاین گلکسی Z Flip را روز پنج شنبه ساعت ۸ شب به وقت محلی آغاز کرد و در کمال ناباوری در عرضه ۹ دقیقه شاهد فروش کامل آن بود! مسئله‌ای که معمولا برای گوشی‌های شیائومی که از قدرت بالا و قیمت مناسبی برخوردار بودند اتفاق می‌افتاد ولی این بار سامسونگ توانست محصول ۱۴۰۰ دلاری خود را که اتفاقا کاربران با احتیاط بیشتری نیز باید به خرید آن اقدام کنند، در مدت زمان بسیار کوتاهی به فروش برساند.

در همان روز سامسونگ تقاضای پیش‌خرید کاربران برای مدل محدود گلکسی Z Flip یعنی Thom Browne را نیز دریافت کرد که این محصول نیز در عرض ۳ دقیقه به اتمام رسید! این گوشی قرار است اواسط ماه مارس (احتمالا اوایل فروردین سال ۹۹) به صورت رسمی وارد بازار شود. البته اتمام موجودی در عرض ۹ دقیقه زمانی اهمیت می‌یابد که تعداد این دستگاه‌ها نیز زیاد بوده باشد اما خب سامسونگ در این رابطه حرفی نزده!

سامسونگ گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ خود را نیز در روز پنج شنبه در یک کنفرانس آنلاین معرفی کرد و در همان کنفرانس نیز اعلام کرد این گوشی‌ها اواسط ماه مارس در کشور چین به فروش خواهند رسید! حال باید دید عملکرد گوشی‌های سامسونگ چگونه خواهد بود چون آمار فروش در اولین روز در کره جنوبی چندان زیاد نبود! این شرکت در روز پنج شنبه، حدودا ۷۰.۸۰۰ دستگاه از گوشی‌های اس ۲۰ را در کره جنوبی به فروش رساند که در مقایسه با ۱۴۰.۰۰۰ گلکسی اس ۱۰ حدودا نصف است! این آمار برای گلکسی نوت ۱۰ نیز ۲۲۰.۰۰۰ بود و همین مسئله به خوبی محبوبیت بالای سری نوت را اثبات می‌کند!

البته یکی از شرکت‌های مخابراتی کره اعلام کرد عملکرد ضعیف گلکسی اس ۲۰ تحت تاثیر کرونا بوده چون در این شرایط مشتری‌های کمتری اقدام به خرید می‌کنند و از آن‌ جایی هم که ترجیح می‌دهند بیشتر در خانه‌هایشان بمانند، فروشگاه‌ها بسیار خلوت شده‌اند!

