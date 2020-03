اینطور که به نظر می‌رسد، شیوع ویروس کرونا تمایل مردم برای خرید گوشی‌ هوشمند را کاهش داده چرا که احتمالا در نیمه اول سال ۲۰۲۰ شاهد افت ۱۰.۶ درصدی در فروش این محصولات خواهیم بود!

ویروس کرونا نه تنها جان بسیاری از مردم را در سرتاسر دنیا به خطر انداخت، بلکه فروش گوشی‌ها و دیگر لوازم الکترونیکی نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت! حتی گوشی‌های موبایل که همیشه و همه جا و در هر شرایطی مشتریان زیادی داشتند، بعد از شیوع این ویروس مرگبار به شدت با افت فروش مواجه شدند چرا که یا در روند تولید آن‌ها مشکل ایجاد شد و یا اصلا به مرحله تولید نرسیده و عرضه آن‌ها به تاخیر افتاد!

طبق آخرین پیش‌بینی‌های موسسه IDC، این مسئله می‌تواند به کاهش ۱۰.۶ درصدی در فروش گوشی‌ هوشمند در نیمه اول سال ۲۰۲۰ منجر شود. همچنین تا آخر امسال شاید در مجموع، فروش گوشی‌های هوشمند ۲.۳ درصد کاهش یابد! انتظار می‌رفت با معرفی محصولات خوب، قدرتمند و در عین حال خوش قیمت (مثلا شیائومی، آنر و …)، شاهد رشد فروش گوشی‌ هوشمند باشیم اما خب شرایطی که حدودا یک ماه است پیش آمده، باعث بر هم خوردن تمام معادلات شد!

از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که فعلا شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند با آن مواجه هستند، توقف زنجیره تامین و تعطیلی کارخانه‌های مونتاژ بوده که هفته‌هاست ادامه دارد. لذا از آن جایی که هفته اول سال جاری کلا وقف یافتن درمان و توقف بیماری شد، به نظر می‌رسد فروش گوشی‌های هوشمند از بعد نیمه دوم دوباره اوج بگیرد! حتی در بازار چین که همیشه محصولات زیادی در آن به فروش می‌رسیدند، در محدوده ژانویه تا مارس ۲۰۲۰ به نسبت سال گذشته شاهد افت ۴۰ درصدی فروش هستیم و این اصلا اتفاق جالبی نیست!

با نگاهی به آینده، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱ رشد گوشی‌های هوشمند با رشد سالانه ۶ درصد، مجددا به وضعیت خوب گذشته باز گردد چون تا آن زمان هم گوشی‌های بالارده با مشخصات عالی و هم گوشی‌های میان‌رده با پشتیبانی از فناوری ۵G راهی بازار خواهند شد.

منبع: gsmarena

The post احتمال کاهش فروش گوشی‌ هوشمند در نیمه اول سال ۲۰۲۰! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala