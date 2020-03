اینتل با پردازنده Core i7-10700KF به نبرد AMD خواهد رفت!

پردازنده‌های نسل ۱۰ اینتل که تحت عنوان کامت لیک اس شناخته می‌شوند قرار است به زودی راهی بازار شوند. اما در حالی که خود اینتل حرفی از آن‌ها به میان نیاورده، جزئیاتی از عملکرد یکی از این پردازنده‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد Core i7-10700KF همان پردازنده‌ای است که اینتل را در نبرد برابر AMD پیروز می‌کند!

آخرین اطلاعاتی که از افشاگری با نام کاربری TUM_APISAK@ در توییتر منتشر شده، پردازنده اینتل Core i7-10700KF را نشان می‌دهد که در بنچمارک SISoftware امتیاز ۲۹۴.۳۳GOPS را بدست آورد و این یعنی ۲۹۴.۳۳ گیگابایت فعالیت در هر ثانیه توسط این پردازنده انجام می‌شود. برای مقایسه می‌توانید پردازنده Ryzen 7 3800X را در نظر داشته باشید که در بنچمارک یاد شده امتیاز ۳۰۸GOPS را بدست آورد!

پردازنده اینتل i7-10700KF به ۸ هسته سخت‌افزاری و ۱۶ رشته مجهز شده و میزان کش سطح سوم آن نیز به ۱۶ مگابایت می‌رسد! گفته می‌شود این پردازنده در حالت پایه فرکانسی ۴ گیگاهرتزی دارد که در حالت بوست به ۵.۳ گیگاهرتز نیز افزایش می‌یابد.

البته این پردازنده اگرچه پاسخ بسیار خوبی به نماینده‌های قدرتمند و خوش قیمت AMD خواهد بود اما همچنان نمی‌تواند آن‌ها را پشت سر بگذارد. AMD پیشرفت سریع و عجیبی در بخش پردازنده مرکزی داشته و توانست با صبر و حوصله زیاد بعد از چندین سال از حیث فناوری پردازنده، اینتل را شکست دهد. این مسئله را می‌توانید به وضوح در نبردی که امروز بین دو شرکت برقرار است مشاهده کنید؛ AMD در فکر ساخت پردازنده‌های ۵ نانومتری است و محصولات فعلی خود را با لیتوگرافی ۷ نانومتری راهی بازار کرده ولی اینتل همچنان روی لیتوگرافی ۱۴ نانومتری متوقف شده است!

اما با نگاهی به فرکانس پردازنده‌‌های اینتل می‌بینیم که عدم رشد این شرکت در کوچک‌تر کردن چیپست، افزایش چشمگیر عملکرد‌ آن در بخش فرکانس هسته را درپی داشته! مثلا Core i7-10700KF تا ۵.۳ گیگاهرتز فرکانس دارد که بسیار شگفت انگیز است،‌ خصوصا برای یک پردازنده ۸ هسته‌ای با ۱۶ رشته! اگر این بنچمارک درست باشد، باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا رسیدن به چنین فرکانسی نتیجه اورکلاک بوده و یا Core i7-10700KF به خودی خود توانایی رسیدن به چنین فرکانسی را داراست. در هر دو حالت فرکانس ۵.۳ گیگاهرتز حیرت‌ انگیز است! به زودی ممکن است اینتل از این پردازنده‌ها رونمایی کند و آن جاست که می‌توانیم ببینیم آیا صرفا لیتوگرافی ۱۴ نانومتری باعث ضعف این شرکت خواهد شد یا خیر.

جدیدترین خبرها در مورد پردازنده‌های سری کامت لیک اس

طی جدیدترین اخباری که به نقل از وب‌سایت Tomshardware منتشر شده، به نظر می‌رسد اینتل قصد دارد این نسل از پردازنده‌های خود را با سه توان مصرفی ۱۲۵ وات، ۶۵ وات و ۳۵ وات راهی بازار کند! به احتمال بسیار فراوان پردازنده‌ Core i7-10700KF باید از توان مصرفی ۱۲۵ وات برخوردار باشد! میزانی که بسیار بیشتر از ۱۰۵ وات در Ryzen 7 3800X است.

البته باید این را هم در نظر داشته باشیم که توان مصرفی در پردازنده‌های این شرکت به دو صورت متفاوت انجام می‌شود. مثلا پردازنده Ryzen 9 3900X در بررسی‌های وب‌سایت Techradar نهایتا به ۱۴۵.۷۵ وات رسید که حدودا ۴۰ وات از توان مصرف ثبت شده آن بالاتر بود. این میزان برای پردازنده پر مصرف اینتل Core i9-9900KS از ۱۲۷ به ۲۰۲.۷۵ رسید که بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت احتمالا توان مصرفی Core i7-10700KF می‌تواند بیشتر از ۱۲۵ وات نیز باشد. همین مسئله می‌تواند منجر به کندتر بودن و ضعیف‌تر بودن این پردازنده نسبت به جدی‌ترین رقیبش یعنی Ryzen 7 3800X شود!

البته اگه اینتل همچنان به عملکرد بهتر خود در بازی و در بخش تک هسته‌ای ادامه دهد، مصرف بالا برای برخی‌ها چندان مهم نخواهد بود. بنچمارکی که منتشر شده بیشتر بخش چند هسته‌ای را مورد بررسی قرار داد و این یعنی اینتل نتوانسته در جایی که قدرتمندتر است توانایی خود را به نمایش بگذارد. با این اوصاف باید منتظر بمانیم و ببینیم در روزهای آتی چه پیش خواهد آمد. نمی‌توان به طور قطع به این بنچمارک‌ها و نتایجی که قبل از بررسی پردازنده‌های اینتل و AMD منتشر می‌شود اعتماد کرد لذا پیشنهاد می‌شود تا زمان معرفی بررسی کامل این محصولات، تمام خبرهای غیر رسمی پیرامون آن را در حد یک شایعه در نظر بگیرید!

