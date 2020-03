گوشی اوپو Reno3 Pro با دوربین سلفی ۴۴ مگاپیکسلی معرفی شد

اوپو مدتی قبل در چین از گوشی‌های Reno3 رونمایی کرد که مدل پرو آن از تراشه ۵G بهره می‌برد. دقایقی قبل، این شرکت از نسخه بین‌المللی اوپو Reno3 Pro رونمایی کرد که از اینترنت ۵G پشتیبانی نمی‌کند و مجهز به دوربین سلفی دوگانه و نمایشگر اولد تخت است.

اوپو Reno3 Pro نخستین گوشی مبتنی بر تراشه تازه‌نفس هلیو P95 مدیاتک محسوب می‌شود. این تراشه از ۸ هسته بهره می‌برد که دو هسته Cortex-A75 این تراشه حداکثر سرعت ۲.۲ گیگاهرتز را به ارمغان می‌آورد و در ضمن نباید ۸ گیگابایت حافظه رم را از قلم بیندازیم. کاربران برای حافظه داخلی باید از بین ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت دست به انتخاب بزنند و البته باید به پشتیبانی از کارت حافظه microSD هم اشاره کنیم.

اوپو برای این گوشی از نمایشگر ۶.۵ اینچی سوپر AMOLED با نسبت تصویر ۲۰:۹ استفاده کرده است که از رزولوشن Full HD+ بهره می‌برد و حسگر اثر انگشت هم زیر نمایشگر تعبیه شده است. در پنل پشتی این گوشی شاهد دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی هستیم و در کنار آن می‌توانیم به دوربیت تله‌فوتو ۱۳ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و سنسور سیاه‌وسفید تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی اشاره کنیم.

برای دوربین سلفی هم از بالاترین رزولوشن فعلی یعنی ۴۴ مگاپیکسل استفاده شده و در کنار آن یک سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی هم تعبیه شده است. این دو سنسور در حفره نمایشگر قرار دارند. گوشی‌های اوپو به پشتیبانی از شارژ پرسرعت شهرت دارند و اوپو Reno3 Pro هم از این قاعده مستثنا نیست. کاربران با خرید این گوشی می‌توانند باتری ۴۰۲۵ میلی‌آمپر ساعتی را با سرعت ۳۰ وات شارژ کنند.

مدل ۸/۱۲۸ گیگابایت این گوشی با قیمت ۴۱۵ دلار از تاریخ ۶ مارس روانه‌ی بازار می‌شود و برای خرید مدل ۸/۲۵۶ گیگابایت باید مبلغ ۴۵۵ دلار بپردازید.

