فناوری شارژ بی‌سیم معمولا در مقایسه با با شارژ سیمی سرعت بسیار کمتری دارد ولی در این زمینه طی ۲ سال گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی عملی شده است. شیائومی از جمله شرکت‌هایی است که به سرعت شارژ گوشی‌های خود اهمیت زیادی می‌دهد و ساعاتی قبل از فناوری شارژ بی‌سیم ۴۰ وات رونمایی کرد. نائب رییس این شرکت در شبکه اجتماعی Weibo در این رابطه ویدیویی منتشر کرده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید.

دانلود mp4

این ویدیو یک گوشی مبتنی بر باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را نمایش می‌دهد که از طریق شارژ بی‌سیم در عرض ۲۰ دقیقه شارژ آن به ۵۰ درصد می‌رسد. روی هم رفته، شارژ بی‌سیم ۴۰ وات در عرض ۴۰ دقیقه باتری این گوشی را به‌طور کامل شارژ می‌کند. این یک پیشرفت بسیار مهم محسوب می‌شود و با این کار، سرعت این فناوری به پای شارژ پرسرعت سیمی شرکت‌هایی مانند هواوی می‌رسد. باید خاطرنشان کنیم مدل پرو جدیدترین پرچم‌داران هواوی از شارژ سیمی ۴۰ وات پشتیبانی می‌کنند.

اما رونمایی از این فناوری یک بحث است و استفاده از آن در گوشی‌ها موضوع جداگانه‌ای به حساب می‌آید. به‌عنوان مثال می‌توانیم به رونمایی شیائومی از شارژ ۱۰۰ وات در سال گذشته اشاره کنیم ولی می ۱۰ پرو از شارژ ۵۰ وات پشتیبانی می‌کند. اما در عین حال، همین گوشی مجهز به شارژ بی‌سیم ۳۰ وات است و بنابراین افزایش سرعت آن به ۴۰ وات چندان دور از ذهن نیست.

سخنگوی شیائومی در مورد زمان ارائه‌ی این فناوری برای گجت‌های تجاری اعلام کرده که آن‌ها هنوز تاریخ مشخصی برای این کار تعیین نکرده‌اند. همچنین این فناوری جدید شارژ بی‌سیم برای می ۱۰ پرو هم مورد آزمایش قرار گرفته ولی در بیانیه موردنظر تاکید شده که فناوری مذکور هنوز در مرحله توسعه قرار دارد.

منبع: Android Authority

The post شیائومی از فناوری شارژ بی‌سیم ۴۰ وات رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala