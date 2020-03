طبق جدیدترین گزارشات از آمار فروش گوشی‌های شیائومی، گفته می‌شود این شرکت توانسته بیش از ۱ میلیون دستگاه گوشی سری ردمی K30 را به فروش برساند.

شیائومی در ماه دسامبر سال گذشته از گوشی‌های سری ردمی K30 رونمایی کرد. برای یک محصول خوش قیمت و قدرتمند از شیائومی رسیدن به چنین آماری شاید چندان فوق‌العاده نباشد اما همچنان برای این شرکت خوب است چون مسلما شیوع ویروس کرونا نیز تاثیر زیادی در کاهش فروش گوشی‌ها داشته، اما با این حال این گوشی عملکرد بسیار خوبی از خود برجای گذاشت. تعدادی که تا به این لحظه اعلام شده هم شامل مدل استاندارد این گوشی می‌شود و هم مدل ۵G.

این دو گوشی رسما در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹ معرفی شدند و از نمایشگری ۱۲۰ هرتزی، دوربین ۶۴ مگاپیکسلی ۴ گانه، پردازنده ۷۳۰G برای مدل استاندارد و اسنپدراگون ۷۶۵G برای مدل ۵G و همچنین ۶/۶۴ گیگابایت رم برای مدل پایه بهره می‌برند. شیائومی دقیقا در تاریخ ۷ ژانویه امسال مدل ۵G را راهی بازار کرد. این در حالی بود که مدل استاندارد در همان ماه دسامبر به فروش رفت.

در حال حاضر ردمی K30 با قیمت پایه ۲۳۰ دلار در چین به فروش می‌رسد و مدل ۵G آن نیز ۲۸۵ دلار قیمت‌گذاری شده. مدل ۵G این گوشی در کشور هندوستان با نام پوکو X2 به فروش می‌رسد لذا اگر محصولی با چنین نام از شیائومی شاهد بودید بدانید همان ردمی K30 5G است!

جالب اینجاست شیائومی فقط آمار گوشی‌هایی را که با نام ردمی K30 فروش رفته‌اند محاسبه کرده و این یعنی آن دسته از محصولاتی که با برند پوکو به فروش رفتند جز این ۱ میلیون به حساب نمی‌آیند. به عبارتی باید گفت آمار فروش واقعی این گوشی‌ها بسیار بیشتر از ۱ میلیون است چون شیائومی در بازار هند از طرفداران بسیار زیادی برخوردار است و بعید به نظر می‌رسد از محصول قدرتمند و خوش قیمت آن استقبال کمی شود.

شما عزیزان می‌توانید مشخصات فنی کامل این دو محصول را در زیر مشاهده کنید.

ردمی K30

ابعاد و وزن: ۸.۸ × ۷۶.۶ × ۱۶۵.۳ میلی‌متر، ۲۰۸ گرم

جنس بدنه: پنل پشت و جلو از شیشه با فریم آلومینیومی

اندازه و نوع نمایشگر: ۶.۶۷ اینچ با وضوح ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ از نوع IPS LCD

فناوری‌ها: پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، دارای محافظ صفحه گوریلا گلس ۵

نرم‌افزار: سیستم‌ عامل اندروید ۱۰ با رابط کاربری MIUI 11

سخت‌افزار: پردازنده اسنپدراگون ۷۳۰G هشت هسته‌ای، ۸ نانومتری، پردازنده گرافیکی آدرنو ۶۱۸، ۶/۶۴، ۶/۱۲۸، ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایت رم و حافظه داخلی از نوع UFS 2.1

دوربین: ۶۴ مگاپیکسل اصلی، ۸ مگاپیکسل فوق عریض، ۲ مگاپیکسل ماکرو و ۲ مگاپیکسل سنجش عمق، دوربین سلفی دوگانه ۲۰ مگاپیکسلی اصلی و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق

باتری: ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت با پشتیبانی از شارژر سریع ۲۷ وات با قابلیت شارژ کامل گوشی در مدت ۶۸ دقیقه

سایر قابلیت‌ها: پشتیبانی از رابط USB-C 1.0، فیلم‌برداری با وضوح ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه، پشتیبانی از کارت حافظه جانبی (شیار مشترک با سیم‌کارد)، حسگر اثر انگشت کنار دستگاه

ردمی K30 5G

ابعاد و وزن: ۸.۸ × ۷۶.۶ × ۱۶۵.۳ میلی‌متر، ۲۰۸ گرم

جنس بدنه: پنل پشت و جلو از شیشه با فریم آلومینیومی

اندازه و نوع نمایشگر: ۶.۶۷ اینچ با وضوح ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ از نوع IPS LCD

فناوری‌ها: پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، دارای محافظ صفحه گوریلا گلس ۵

نرم‌افزار: سیستم‌ عامل اندروید ۱۰ با رابط کاربری MIUI 11

سخت‌افزار: پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G هشت هسته‌ای، ۷ نانومتری، پردازنده گرافیکی آدرنو ۶۱۸، ۶/۶۴، ۶/۱۲۸، ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایت رم و حافظه داخلی از نوع UFS 2.1

دوربین: ۶۴ مگاپیکسل اصلی، ۸ مگاپیکسل فوق عریض، ۲ مگاپیکسل ماکرو و ۲ مگاپیکسل سنجش عمق، دوربین سلفی دوگانه ۲۰ مگاپیکسلی اصلی و ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق

باتری: ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت با پشتیبانی از شارژر سریع ۳۰ وات با قابلیت شارژ کامل گوشی در مدت ۵۷ دقیقه

سایر قابلیت‌ها: پشتیبانی از رابط USB-C 1.0، فیلم‌برداری با وضوح ۴K و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه، پشتیبانی از کارت حافظه جانبی (شیار مشترک با سیم‌کارد)، پشتیبانی از اینترنت ۵G، حسگر اثر انگشت کنار دستگاه

