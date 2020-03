در این مطلب به مقایسه گلکسی اس ۲۰ اولترا با آیفون ۱۱ پرو مکس می‌پردازیم تا ببینیم کدام محصول به عنوان جدیدترین و قدرتمندترین پرچم‌دار در دو دنیای متفاوت iOS و اندروید می‌تواند عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد!

پرچم دارهای سری اس ۲۰ نشان دادند حتی اگر بازار روی خوشی به سامسونگ نشان ندهد، این شرکت حاضر نیست تغییری در سیاست خود ایجاد کند. این گوشی‌ها بسیار قدرتمند بوده و از امکانات فوق‌العاده زیادی برخوردارند اما قیمت آن‌ها نشان می‌دهد سامسونگ قصد سازش ندارد!

بهترین پرچم‌دار این شرکت نیز گلکسی اس ۲۰ اولترا است! محصولی با برخورداری از دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و توانایی بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری که در بالاترین مدل خود از ۱۶ گیگابایت رم نیز بهره می‌برد! بزرگ، سنگین و نه چندان زیبا کلماتی هستند که می‌توان در وصف این گوشی بکار برد اما با این حال از نظر قدرت و کیفیت بعید به نظر می‌رسد پرچم‌داری یارای رقابت با آن را داشته باشد!

اما صحبت از پرچم‌دار شد بهتر است سری به دنیای iOS بزنیم! جایی که اپل با پرچم‌دار قدرتمند خود یعنی آیفون ۱۱ پرو مکس که چند ماهی از گلکسی اس ۲۰ بزرگ‌تر است ایستاده! فارغ از هر نتیجه‌ای که در این مقایسه بدست آید، هر دو گوشی برای سیستم عامل‌های خود بهترین هستند و به بهترین شکل ممکن نیازتان را برطرف خواهند ساخت. اگرچه آیفون ۱۱ پرو مکس پرچم‌دار سال گذشته اپل به حساب می‌آید، اما جدیدترین پرچم‌دار iOS است که می‌توان آن را با کهکشانی سامسونگ مقایسه کرد. اپل در ماه سپتامبر از گوشی‌های خود رونمایی کرد و سامسونگ هم در ماه فوریه و این یعنی فاصله‌ای تقریبا ۵ ماهه بین آن‌ها وجود دارد!

اما اگر کسی با قیمت این دو محصول مشکلی نداشته باشد و بخواهد بین این دو یکی را انتخاب کند، باید این مقایسه را بخواند چون به جنبه‌های مختلف آن‌ها می‌پردازد. دنیای موبایل به سمتی رفته که دیگر کمتر کسی به خود گوشی توجه می‌کند و همه می‌خواهند محصولی که در دست می‌گیرند کاربردی و مفید باشد. لذا این سوال پیش می‌آید که کدام یک از پرچم‌داران این مقایسه می‌توانند کاربردی‌تر و مفیدتر باشند؟

با ما همراه باشید تا ببینیم نتیجه مقایسه گلکسی اس ۲۰ اولترا با آیفون ۱۱ پرو مکس چه خواهد شد!

طراحی و نمایشگر

نام گوشی آیفون ۱۱ پرو مکس گلکسی اس ۲۰ اولترا ابعاد ۸.۱ × ۷۷.۸ × ۱۵۸ میلی‌متر ۸.۸ × ۷۶ × ۱۶۶.۹ میلی‌متر وزن ۲۲۶ گرم ۲۲۲ گرم جنس بدنه پشت و جلو از شیشه گوریلا گلس، فریم از جنس فولاد ضد زنگ پشت و جلو از شیشه گوریلا گلس، فریم از جنس آلومینیوم سایر ویژگی‌ها دو سیم‌کارت، دارای گواهی IP68، مقاومت به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۴ متری آب دو سیم‌کارت، دارای گواهی IP68، مقاومت به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۱.۵ متری آب اندازه و نوع نمایشگر ۶.۵ اینچ Super Retina XDR OLED 6.9 اینچ Dynamic AMOLED وضوح تصویر ۲۶۸۸ ×‌ ۱۲۴۲ ۳۲۰۰ × ۱۴۴۰ سایر ویژگی‌ها پشتیبانی از دالبی ویژن، HDR10 و قابلیت True-Tone پشتیبانی از +HDR10، نمایشگر همیشه روشن و رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی

وقتی به بخش طراحی می‌رسیم، اپل تمایل چندانی به نوآوری و تغییر نشان نمی‌دهد و محصول خود را شبیه به یکی دو سری قبل تولید کرد. مثلا آیفون ۱۱ پرو مکس را می‌توان نمونه بزرگ‌شده آیفون X در نظر گرفت؛ محصولی که سه سال پیش راهی بازار شده بود! البته این بدان معنا نیست که در طراحی این محصول مشکلی وجود داشته و یا کیفیت آن پایین باشد، اتفاقا اگر به آیفون‌ها عادت داشته باشید این گوشی می‌تواند بهترین انتخاب برایتان باشد! استفاده از شیشه مات در پشت بدنه آیفون ۱۱ پرو مکس باعث شد این گوشی هم در عدم جذب اثر انگشت بهتر عمل کند و هم در میان پرچم‌داران فعلی، شکل و شمایل منحصر به فردی به خود بگیرد. شاید بزرگ‌ترین تغییری که در آیفون‌های جدید پدید آمده دوربین آن‌ها باشد که به شخصه چنین ماژولی را برای آن‌ها نمی‌پسندم!

در طرف مقابل اما سامسونگ قرار دارد که همیشه سعی می‌کند چیزهای جدید را امتحان کند. البته این محصول نیز به نسبت دو سری قبل سامسونگ تغییرات زیادی نداشته؛ در اینجا می‌بینیم حاشیه‌ها از آنچه که پیش‌تر در گلکسی نوت ۱۰ دیده بودیم کمتر شده و شکل و شمایل دوربین نیز در آن تغییر کرده و به عبارتی همانند رقیب، بدترین بخش طراحی گلکسی اس ۲۰ اولترا را تشکیل داده است! همچنین گوشه‌های نمایشگر نیز به حالت خمیده‌ای درآمده‌اند که به نسبت محصولات قبلی سامسونگ اندکی کمتر است تا از آسیب دیدگی در امان بماند. تنها نکته منفی که می‌توان به گلکسی اس ۲۰ و طراحی آن گرفت، رنگ‌بندی آن است که در کنار ماژول غول پیکر دوربین آن، نمای چندان جالبی ندارد. صد البته بسیاری‌ها هستند که این طراحی را می‌پسندند اما خب بهتر بود سامسونگ حداقل در انتخاب رنگ‌بندی دست کاربران را بیشتر باز می‌گذاشت!

جزئیات مربوط به وزن و ابعاد این دو محصول را در جدول بالا مطالعه کردید اما برای شفاف‌تر شدن موضوع یک بار دیگر آن را توضیح خواهیم داد. گلکسی اس ۲۰ اولترا اندکی بلندتر و ضخیم‌تر است! در طرف مقابل آیفون ۱۱ پرو مکس عریض‌تر و کوتاه‌تر! علی‌رغم بزرگی ۰.۴ اینچی نماینده سامسونگ به نسبت آیفون، وزن کمتری را از آن شاهد هستیم! این در حالی است که گلکسی هم بزرگ‌تر است،‌ هم باتری بزرگ‌تری دارد و هم اندکی قطورتر است! مسلما این گوشی‌ها انتخابی نیستند که بخواهید بدون دردسر آن را در جیب خود حمل کنید؛ اندازه بزرگ، این گوشی‌ها را بسیار آسیب‌پذیر کرده لذا باید به خوبی از آن‌ها مراقبت کنید!

به نمایشگر که برسیم، تفاوت‌های زیادی را می‌بینیم! از وضوح تصویر گرفته تا رفرش ریت، در همه موارد نماینده سامسونگ دست بالا را دارد. هر دو گوشی قابلیت‌های زیادی از جمله فیلتر نور آبی در اختیار دارند و چشم کاربر در استفاده طولانی مدت از آن‌ها احساس خستگی نمی‌کند. هر دو نمایشگر بسیار دقیق، با طراوت و با جزئیات تصاویر را به نمایش می‌گذارند اما سامسونگ به لطف جدیدتر بودن، قابلیت بهتری نیز دارد که آن را با فاصله بهتر از آیفون قرار می‌دهد و آن هم چیزی نیست جز رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی!

رفرش ریت ۱۲۰ هرتز اگرچه باعث افزایش مصرف باتری می‌شود، اما قابلیتی نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد. البته با فعال کردن آن در اس ۲۰، وضوح نمایشگر به صورت خودکار و غیر قابل کنترل توسط کاربر به +FHD کاهش می‌یابد که سامسونگ احتمالا می‌خواهد با بروزرسانی‌های آینده این محدودیت را از میان بردارد!

پس برنده در این بخش کدام محصول خواهد بود؟ حقیقتا هر دو گوشی هم نقاط ضعف دارند و هم نقاط قوت. مثلا وزن بیشتر آیفون علی‌رغم اندازه کوچکتر، فریم فولادی آیفون در برابر فریم آلومینیومی اس ۲۰ اولترا یا نمایشگر ۱۲۰ هرتزی اس ۲۰ در برابر آیفون. این‌ها مواردی هستند که به جنس و کیفیت برمی‌گردند و برخلاف طراحی، سلیقه در آن‌ها ملاک نیست که با یک جمع بندی می‌توان به این نتیجه رسید که مطابق انتظار گلکسی اس ۲۰ اولترا عملکرد بهتری دارد.

مقایسه گلکسی اس ۲۰ اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس؛ دوربین و بلندگوها

نام گوشی آیفون ۱۱ پرو مکس گلکسی اس ۲۰ اولترا دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسل، گشودگی دیافراگم f/1.8 108 مگاپیکسل، گشودگی دیافراگم f/1.8 دوربین تله فوتو ۱۲ مگاپیکسل، گشودگی دیافراگم f/2.0 با بزرگ‌نمایی ۲ برابری اپتیکال ۴۸ مگاپیکسلی پریسکوپی، با بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری هیبریدی-اپتیکال دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل، گشودگی دیافراگم f/2.4 12 مگاپیکسل، گشودگی دیافراگم f/2.2 سنسور سنجش عمق دوربین عقب ندارد دارد ۰.۳ مگاپیکسل، گشودگی دیافراگم f/1.0 فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه و FHD با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه، HDR، صدای استریو ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه، ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه و FHD با سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه، ۷۲۰P با سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه، +HDR10، ضبط ویدئو دوگانه، صدای استریو دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسل، گشودگی دیافراگم f/2.2 به همراه سنسور سنجش عمق SL 3D 40 مگاپیکسل، گشودگی دیافراگم f/2.2 قابلیت‌های دوربین سلفی HDR، فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه و FHD با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه HDR خودکار، فیلم‌برداری ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه و FHD با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه، تماس تصویری دوگانه بلندگو استریو استریو جک ۳.۵ میلی‌متری ندارد ندارد

می‌پردازیم به یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مقایسه یعنی دوربین. این گوشی‌ها علاوه بر اینکه از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بهترین گوشی‌های دنیا محسوب می‌شوند، بلکه از نظر دوربین نیز در دسته بهترین‌ها قرار می‌گیرند! اطلاعات روی کاغذ به ما می‌گوید آیفون ۱۱ پرو مکس از دوربین ۳ گانه ۱۲ مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ویدئوی ۴K در سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه و FHD تا ۲۴۰ فریم بر ثانیه بهره می‌برد.

در مورد گلکسی اس ۲۰ اما داستان کمی متفاوت است! این محصول از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، دوربین ۴۸ مگاپیکسلی پریسکوپی با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۴ و هیبریدی-اپتیکال ۱۰ برابری و دیجیتال ۱۰۰ برابری (!) و دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض بهره می‌برد. این دوربین علاوه بر ضبط ویدئوهای FHD با سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه و ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه، توانایی ضبط ویدئوها با کیفیت شگفت‌انگیز ۸K در سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه را نیز داراست!

برای اینکه کیفیت دوربین این دو محصول را در عمل بسنجیم، یک سری تصویر وجود دارد که در ادامه آن‌ها را خواهیم دید تا قضاوت بهتری در رابطه با این دو گوشی قدرتمند داشته باشیم.

آیفون معمولا در تعادل رنگ سفید به سمت گرمی تمایل دارد و این را نه تنها در گوشی‌های گذشته بلکه در آیفون ۱۱ پرو مکس نیز مشاهده می‌کنیم. با مقایسه دو تصویر به خوبی می‌توانیم ببینیم گلکسی اس ۲۰ اولترا تصاویر سردتری ثبت کرده که البته هیچ کدام دلیل برتری دیگری نیست و این مسئله بیشتر به سلیقه کاربران بستگی دارد.

همه ما می‌دانیم سامسونگ معمولا تلاش می‌کند عکس‌هایی روشن‌تر و زیباتر ثبت کند و نتیجه نهایی در گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت به صورتی هستند که نیازی نیست در نرم‌افزارهای ویرایش عکس، روشنایی آن‌ها را افزایش دهید. مشکل این کار اما جایی است که شاید روشنایی زیاد به قیمت از بین رفتن نقاط روشن در تصاویر تمام شود! مسئله‌ای که گاهی اوقات با پردازش بعد ثبت عکس هم نمی‌توان آن را بهتر کرد. آیفون ۱۱ پرو مکس اما نوردهی را کمی کاهش می‌دهد و لذا تصاویر ثبت شده توسط آن از کنتراست بیشتری برخوردارند. ولی خب این مسئله نیز ممکن است باعث شود نقاط تار و یا تاریک کاملا تاریک و تار به نظر برسند!

هر دو گوشی از قابلیت HDR بسیار پیشرفته بهره می‌برند. هرازگاهی تاثیر این قابلیت در تصاویر ثبت شده آزاردهنده می‌شود اما اکثر مواقع به طرز شگفت‌انگیزی این دو پرچم‌دار محدوده دینامیکی را به بهترین شکل ممکن در تصاویر به نمایش می‌گذارند.

همانقدر که دو گوشی در محدوده دینامیکی خارق‌العاده عمل می‌کنند، در نمایش جزئیات نیز عالی هستند! گلکسی اس ۲۰ اولترا اما اندکی بیش از حد تصاویر را شارپ می‌کند؛ در طرف دیگر اما آیفون ۱۱ پرو مکس گاهی در نمایش جزئیات خیلی خوب عمل نمی‌کند اما این اتفاق بسیار نادر است و هر دو گوشی بی‌نظیرند!

به بزرگ‌نمایی که می‌رسیم، اس ۲۰ اولترا بدون هیچ حرف و حدیثی برتری دارد چون تا ۴ برابر می‌تواند به صورت خالص بزرگ‌نمایی اپتیکال داشته باشد! به صورت ترکیبی از هیبریدی و اپتیکال نیز می‌توان تا ۱۰ برابر با این گوشی بزرگ‌نمایی کرد. آیفون ۱۱ پرو مکس اما نهایتا می‌تواند تا ۱۰ برابر بزرگ‌نمایی دیجیتال داشته باشد که این مقدار در گلکسی به ۱۰۰ می‌رسد! در تصویر زیر به وضوح می‌توانید رنگ بوته‌ها و یا شاخه درختان را مشاهده کنید که از حالت طبیعی خود خارج شده‌اند ولی در اس ۲۰ اولترا همچنان سرزنده و طبیعی جلوه می‌کنند.

عملکرد دوربین فوق عریض هم طوری تنظیم شده که عملکردی مشابه با دوربین اصلی داشته باشد. عکاسی با آن‌ها بسیار لذت بخش است و می‌توانید تصاویری به معنی واقعی کلمه «عریض» با آن‌ها ثبت کنید. همچنین در ضبط ویدئو نیز به لطف سنسور بسیار عریض آن می‌توانید جزئیات بسیار زیادی را در یک فیلم داشته باشید.

در حالت پرتره همه چیز عالی پیش می‌رود و دو گوشی عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهند. هر دو محصول به خوبی می‌توانند اندازه اجسام، حاشیه‌ها و عمق میدان را بسنجند. لذا همه چیز در پس زمینه عکس به خوبی تار شده و جزئیات سوژه اصلی نیز به خوبی به نمایش در آمده است. البته اگر بخواهیم یک برنده از بین این دو گوشی در بخش عکاسی پرتره انتخاب کنیم، باید نماینده سامسونگ را نام ببریم. چون اندکی در محو کردن پس زمینه و جدا کردن سوژه اصلی بهتر عمل کرده. این در حالی است که آیفون کمی از تارهای موی سوژه را محو کرده.

در بخش ویدئو متاسفانه به دلیل حجم بالای ویدئو نتوانستیم آن‌ها را با کیفیت ۸K یا ۴K آپلود کنیم. بنابراین کیفیتی که مشاهده می‌کنید روی ۲K تنظیم شده اما آنچه را که می‌خواهیم به خوبی به تصویر می‌کشد. با نگاهی به این دو فیلم می‌توانیم به خوبی ببینیم گلکسی اس ۲۰ اولترا فیلم تاریک‌تری ثبت کرده! در عین حال این گوشی در نمایش رنگ‌ها عملکرد بهتری داشت و توانست رنگ زمین و سبزه‌ها را واقعی‌تر نشان دهد. فیلم اول مربوط به گلکسی اس ۲۰ اولترا و فیلم دوم مربوط به آیفون ۱۱ پرو مکس است.

دانلود mp4

دانلود mp4

ویدئویی که آیفون به نمایش گذاشت اندکی روشن‌تر و در نگاه اول دلنشین‌تر است! اما وقتی دو فیلم را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، می‌بینیم نه تنها محدوده دینامیکی در گلکسی بهتر نمایش داده شده، بلکه رنگ‌ها نیز در آیفون کمی از حالت واقعی خود دورتر هستند. لرزشگیر اپتیکال سامسونگ که Super Steady OIS نام دارد یکی دیگر از نقاط قوت این محصول به حساب می‌آید که باعث می‌شود عملکرد این گوشی در ثبت ویدئویی بدون لرزش بهتر از آیفون ۱۱ پرو مکس باشد!

نمونه‌های دیگر از مقایسه گلکسی اس ۲۰ اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس در عکاسی

نرم افزار و عملکرد سخت‌افزاری

نام گوشی آیفون ۱۱ پرو مکس گلکسی اس ۲۰ اولترا سیستم عامل / رابط کاربری iOS 13 اندروید ۱۰ / One UI 2 پردازنده A13 Bionic 7nm اگزینوس ۹۹۰ ۷ نانومتری / اسنپدراگون ۸۶۵ ۷ نانومتری گرافیک Apple GPU با ۴ هسته Mali-G77 MP11 نسخه جهانی

Adreno 650 نسخه آمریکا رم / حافظه داخلی ۶۴/۴، ۲۵۶/۴، ۵۱۲/۴ حافظه از نوع NVMe 128/12، ۲۵۶/۱۲، ۵۱۲/۱۶ حافظه از نوع UFS 3.0 بایومتریک حسگر تشخیص چهره سه بعدی حسگر اثر انگشت اولتراسونیک درون نمایشگر

در این مقایسه دو محصولی را در اختیار داریم که در هر دو سیستم عامل بهترین هستند. گلکسی اس ۲۰ اولترا به جدیدترین و قدرتمندترین پردازنده بازار یعنی اگزینوس ۹۹۰ یا اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز شده که هر دو قابلیت پشتیبانی از ۵G را برای این گوشی فراهم آورده‌اند. در کمترین حالت نیز ۱۲ گیگابایت رم برای این محصول در نظر گرفته شده که این یعنی در اندروید ۱۰ هیچ برنامه یا بازی وجود ندارد که اس ۲۰ اولترا برای اجرای آن خم به ابرو بیاورد!

در طرف مقابل اما آیفون ۱۱ پرو مکس را داریم که به قدرتمندترین پردازنده گوشی‌های هوشمند یعنی A13 Bionic مجهز شده و iOS نیز به بهترین شکل ممکن برای آن بهینه سازی شده است. عملکرد این گوشی نیز مانند همیشه نرم و روان است و کاربر هیچگونه مکس یا لگی را حین کار با آن حس نخواهد کرد! بنابراین در بخش سخت‌افزار هر دو گوشی بی‌نظیرند! پس باید در تجربه کار با نرم‌افزار به دنبال تفاوت‌ها گشت!

اندروید در زمینه مولتی تسکینگ عملکرد بهتری دارد. چه بخواهید برنامه‌ها در پس زمینه باز بمانند و یا در حالت Split-Screen، این سیستم عامل بدون مشکل آن را برایتان انجام می‌دهد. به عبارتی اندروید علاقه زیادی به پر کردن رم دارد و اگرچه این قابلیت تنها دلیل پر شدن رم در اندروید نیست اما می‌توان آن را یکی از مهم‌ترین فاکتورها لحاظ کرد. علاوه بر این‌ها، رابط کاربری سامسونگ نیز قابلیت‌های زیادی از جمله حباب‌های مخصوص اعلانات، پنجره‌های معلق در مولتی تسکینگ، تصویر در تصویر و قابلیت‌هایی برای تعامل با گوشه‌های خمیده نمایشگر در خود جای داده که بیش از پیش آن را جذاب، دل نشین، کاربردی و در عین حال سنگین می‌کند!

آیفون‌ها اما یک داستان تکراری را دنبال می‌کنند! خبری از تصویر در تصویر نیست، Split-Screen در این سیستم عامل وجود ندارد و برنامه‌ها نیز در پس زمینه به حالت فریز در می‌آیند تا زمانی کاربر مجددا به سراغ آن‌ها برود. اگرچه این موارد باعث شد فضای کمتری از رم آیفون‌ها اشغال شود و تجربه‌ای روان و لذت‌بخش برای کاربران این سیستم عامل رقم بخورد، اما بسیاری‌ها از آن می‌نالند. شایعه اخیری که منتشر شده نشان می‌دهد این گوشی می‌تواند از قابلیت مولتی تسکینگی مشابه آنچه که در آیپد‌ها وجود دارد بهره ببرد اما خب فعلا باید آن را یک شایعه در نظر بگیریم.

اما خب به بخش اثر انگشت و تشخیص چهره که برسیم، اگرچه تفکری که سامسونگ داشته محبوبیت بیشتری دارد، اما روش پیاده سازی آن اصلا مورد پسند کاربران نیست. واضح‌تر بگوییم، حسگر اثر انگشت بسیار دقیق، امن و راحت است؛ حتی راحت‌تر از تشخیص چهره آیفون! اما سامسونگ آن را درون نمایشگر تعبیه کرده که باعث شده عملکرد آن در برخی موارد با دقت همراه نباشد!‌ خصوصا زمانی که یک گلس محافظ روی آن نصب کنید! در طرف مقابل اما آیفون ۱۱ پرو مکس با حسگر تشخیص چهره هم سریع عمل می‌کند و هم بسیار امن است. چون تشخیص چهره در این گوشی به صورت سه بعدی صورت می‌گیرد.

در بخش آخر هم می‌رسیم به شخصی سازی که معمولا کمتر ملاک کاربران برای انتخاب بین دو پرچم‌دار آیفون و گلکسی به حساب می‌آید. اما بارها و بارها گفته‌اند و حقیقت هم این است که در اندروید دست کاربر برای شخصی سازی بسیار بازتر خواهد بود. با این اوصاف اپل نیز قصد دارد در iOS 14 (احتمالا) قابلیت شخصی سازی بیشتری را به آیفون بیاورد که این را هم باید در حد یک شایعه بدانیم!

در بخش نرم‌افزار با دو اکوسیستم بسیار غنی روبرو هستیم. سامسونگ علاوه بر پلی استور، از فروشگاه اختصاصی خود که تحت عنوان گلکسی استور شناخته می‌شود نیز بهره می‌برد که کمتر پیش می‌آید کاربران از آن استفاده کنند. در طرف مقابل اما اپ استور اپل قرار دارد که غنی از برنامه‌های با کیفیت و کاربردی است. اکثر مواقع پیش می‌آید برنامه‌ها یا بازی‌های معروف ابتدا برای این سیستم عامل و سپس برای اندروید طراحی می‌شوند که البته این فاصله زمانی هر سال در حال کمتر شدن است!

در بخش هنر و موسیقی نیز iOS با تعداد بسیار زیادی از برنامه‌های ویرایش ویدئو و موسیقی بالاتر از پلی استور قرار می‌گیرد. در اندروید هم برنامه‌های مشابه فراوان دیده می‌شوند اما نه به کیفیت رقبای موجود در اپ استور. از نظر امنیت نیز بسیاری‌ها اپ استور را فروشگاه برتر می‌دانند که خب درست فکر می‌کنند. البته گوگل در راستای امنیت بیشتر فروشگاه خود تصمیم گرفت با کمک هوش مصنوعی بسیاری از برنامه‌های مخرب، پر تبلیغات و ویروسی را حذف کند و طبق گزارش اخیر، ۶۰۰ برنامه در راستای پاکسازی پلی استور از برنامه‌های ناکارآمد از آن حذف شدند!

به بخش ذخیره اسناد، انتقال فایل و یا حتی گیمینگ که می‌رسیم، اندروید به لطف قابلیت‌های کاربردی‌تر و مولتی تسکینگ، دست بالا را دارد. از طرفی این سیستم‌ عامل بیشتر اجازه مانور روی برنامه‌های شخص ثالث می‌دهد و لذا بیشتر مورد پسند کاربران قرار می‌گیرد. در iOS اما برنامه مدیریت فایل دیده می‌شود که بسیار خوب است اما وقتی نوبت به انتقال فایل می‌رسد، خصوصا اگر این انتقال فایل از iOS به سیستم عامل دیگری باشد می‌توانید معنای واقعی آزاردهنده را حس کنید!

به طور کلی اندروید را باید سیستم عاملی دانست که دست کاربر را در انتخاب و نصب برنامه باز می‌گذارد که باید به این نکته هم اشاره کنیم آزاد گذاشتن دست کاربران باعث شده امنیت این سیستم عامل نیز بیشتر مورد تهدید واقع شود. البته اگر کاربر از منابع خوبی برنامه‌های خود را انتخاب کند مشکل خاصی او را تهدید نخواهد کرد. iOS اما سیاست سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ کرده و کمتر اجازه مانور به کاربران می‌دهد.

مقایسه گلکسی اس ۲۰ اولترا با آیفون ۱۱ پرو مکس؛ ظرفیت باتری

نام گوشی آیفون ۱۱ پرو مکس گلکسی اس ۲۰ اولترا ظرفیت باتری ۳.۹۶۹ میلی‌آمپر ساعت ۵.۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت شارژر ۱۸ واتی قابلیت شارژ گوشی تا ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه ۲۵ واتی درون جعبه، قابلیت پشتیبانی از شارژر سریع ۴۵ واتی با توانایی شارژ گوشی در ۷۰ دقیقه از ۰ تا ۱۰۰ و از ۰ تا ۵۰ در ۳۰ دقیقه

سامسونگ به استفاده از باتری‌های حجیم در پرچم‌داران خود شهره است و این را می‌توانید از باتری ۵.۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی اس ۲۰ اولترا متوجه شوید. این ظرفیت نصف آن چیزی است که معمولا در پاوربانک‌های سطح متوسط بازار می‌بینیم! همین مسئله باعث شده این گوشی که از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کند تا یک روز کامل در استفاده معمولی شما را همراهی کند.

در طرف مقابل اما آیفون ۱۱ پرو مکس به یک باتری ۳۹۶۹ میلی‌‌آمپر ساعتی مجهز شده که انجام بازی ۳D با آیفون زودتر از گلکسی توانست این باتری را تخلیه کند! در استفاده معمولی اما این گوشی می‌تواند به راحتی ۲ روز پاسخگوی نیاز شما باشد! اما اگر زیاد از آن استفاده می‌کنید قطعا به شارژ روزانه احتیاج خواهید داشت که تقریبا ۲ ساعت زمان می‌برد.

جمع بندی

مقایسه گلکسی اس ۲۰ اولترا و آیفون ۱۱ پرو مکس به پایان رسید و همانطور که مشاهده کردید در هر دو گوشی نقاط ضعف و قوت زیادی وجود داشت! در انتخاب بین این دو محصول اگر بودجه ملاک نیست، در بسیاری از بخش‌ها سلیقه حرف اول را می‌زند. اما اگر بخواهیم ریزتر به جزئیات نگاه کنیم، گلکسی اس ۲۰ اولترا را می‌توان انتخاب بهتری دانست. شما عزیزان می‌توانید جمع‌ بندی نقاط ضعف و قوت این دو گوشی را در زیر بخوانید.

نقاط قوت گلکسی اس ۲۰ اولترا

بزرگ‌نمایی اپتیکال ۴ برابری و هیبریدی-اپتیکال ۱۰ برابری (بهترین در حال حاضر)

نمایشگر فوق‌العاده با کیفیت با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز

عملکرد تحسین‌برانگیز سامسونگ در حذف حاشیه‌ها

عملکردی عالی و لذت بخش در مولتی تسکینگ به لطف حافظه رم بالا

شارژر سریع ۴۵ واتی (باید به صورت جداگانه خریداری شود)

پشتیبانی از اینترنت ۵G

نقاط ضعف گلکسی اس ۲۰ اولترا

قیمت بالای نسخه پایه

عملکرد ناامید کننده حسگر اثر انگشت به نسبت قیمت گوشی

تنوع رنگی پایین با طراحی نه‌چندان زیبا

عدم پایداری دوربین (با بروزرسانی بهتر می‌شود)

نقاط قوت آیفون ۱۱ پرو مکس

تضمین دریافت بروزرسانی‌ها تا بیشتر از ۴ سال (!)

نرم‌افزارهای خوب و حرفه‌ای برای علاقه‌مندان به حرفه هنر و موسیقی

عملکرد بهتر حسگر تشخیص چهره

دسترسی به سرویس‌هایی چون اپل تی‌وی و اپل آرکید

نقاط ضعف آیفون ۱۱ پرو مکس

ظرفیت پایین نسخه پایه (تنها ۶۴ گیگابایت) و عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی

دشواری در اشتراک‌گذاری فایل‌ها (به نسبت رقیب)

امکان شخصی‌سازی در iOS به اندازه اندروید بالا نیست

مقایسه گلکسی اس ۲۰ اولترا با آیفون ۱۱ پرو مکس شاید چون نماینده اپل پرچم‌دار سال ۲۰۲۰ نیست کار عادلانه‌ای نباشد! اما از آن‌ جایی که این گوشی تنها پرچم‌دار اپل در حال حاضر به شمار می‌آید، تصمیم گرفتیم این دو را با یکدیگر مقایسه کنیم. از طرفی آیفون ۱۲ را هم احتمالا نمی‌توان رقیبی برای اس ۲۰ اولترا در نظر گرفت چون آن محصول نیز فاصله زمانی زیادی با نماینده سامسونگ دارد و در بهترین حالت باید آن را رقیبی برای گلکسی نوت ۲۰ دانست!

phonearena

