گروهی از توسعه‌دهندگان ابزاری آزمایشی ارائه داده‌اند که به کاربران اجازه می‌دهد سیستم‌عامل اندروید را بر روی آیفون نصب کنند. برای این کار، از اکسپلویت checkra1n برای دسترسی به بوت‌لودر آیفون‌های قدیمی استفاده می‌شود و پروژه Sancatle به شما اجازه می‌دهد اندروید نیمه فعالی را بر روی آیفون ۷ یا آیفون ۷ پلاس نصب کنید. طبق اعلام توسعه‌دهندگان، آن‌ها مشغول افزایش شمار آیفون‌ها برای بهره‌گیری از این روش هستند.

کاملا مشخص است که برای انجام این کار باید به خطرات انجام آن را در نظر بگیرید زیرا این کار صرفا یک جیلبریک محسوب نمی‌شود و قرار است کلیت سیستم‌عامل آیفون را تغییر دهید. علاوه بر اینکه فعلا فقط برای گوشی‌های آیفون ۷ می‌توان از این روش استفاده کرد، در نسخه فعلی دوربین، بلوتوث و مودم هم کار نمی‌کنند.

در هر صورت برای عملی کردن این موضوع، تلاش‌های زیادی صورت گرفته است و موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. چنین تلاش‌هایی حتی شاید منجر به امکان نصب سیستم‌عامل دوم در آیفون‌ها شود. به‌عنوان مثال شاید در آینده نزدیک کاربران آیفون بتوانند با ریستارت کردن گوشی خود از اندروید برای انجام کارهای مختلفی استفاده کنند.

اکسپلویت checkm8 که در سال ۲۰۱۹ ارائه شد، تمام آیفون‌های بین آیفون ۴ اس تا آیفون X را در بر می‌گیرد و از آنجایی که منشا آن سخت‌افزاری است، اپل برای برطرف کردن آن نمی‌تواند کاری انجام دهد. در نهایت باید خاطرنشان کنیم این اولین باری نیست که گروهی از توسعه‌دهندگان توانسته‌اند اندروید را بر روی آیفون نصب کنند. بیش از ۱۰ سال قبل، دو نفر از توسعه‌دهندگان برای نخستین آیفون موفق به انجام چنین کاری شدند. این دو نفر در حال حاضر در پروژه Sancatle حضور دارند.

