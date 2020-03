تکنولوژی دوربین موبایل از حسگرها و لنزها گرفته تا سیستم‌های فوکوس لیزری تشکیل شده است. تثبیت تصویر یکی از قابلیت‌هایی است که روزبه‌روز اهمیت بیشتری برای دوربین موبایل پیدا می‌کند. بدون قابلیت لرزشگیر دوربین موبایل، تصاویر و عکس‌های سلفی شما مات می‌شوند و ویدیوهای ضبط شده هم جلوه چندان جالبی نخواهند داشت.

به صورت خلاصه، هر نوع دوربینی برای ثبت عکس باید شاتر خود را باز کند تا نور بتواند به سنسور برسد. در حالی که این فرایند اتفاق می‌افتد، کوچک‌ترین حرکتی منجر به کاهش کیفیت عکس نهایی می‌شود. این موضوع به‌خصوص برای محیط‌های تاریک که شاتر برای مدت بیشتری باید باز بماند، بیشتر نمود پیدا می‌کند.

با رایج شدن HDR و حالت عکاسی در شب، لرزشگیر دوربین به یکی از امکانات ضروری موبایل ها بدل شده است. تقریبا تمام گوشی‌های هوشمند قابلیت تثبیت تصویر را برای حداقل یک دوربین ارائه کرده‌اند. با این حال، در رابطه با لرزشگیر دوربین موبایل شاهد تفاوت‌هایی هستیم که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

لرزشگیر اپتیکال موبایل

لرزشگیر اپتیکال موبایل یک راهکار سخت‌افزاری است که از یک ژیروسکوپ مبتنی بر سیستم میکرو الکترومکانیکی برای شناسایی حرکت و تنظیم سیستم دوربین استفاده می‌کند. به عنوان مثال، اگر گوشی هوشمند را در دست بگیرید و دستتان کمی به سمت چپ حرکت کند، سیستم لرزشگیر اپتیکال دوربین موبایل کمی به سمت راست تغییر جهت می‌دهد.

این راهکار سخت‌افزاری، نیازی به کراپ تصویر ندارد و به همین خاطر تمام داده‌های ثبت شده در سنسور مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، این نوع سیستم هنگام فیلمبرداری هم تا حد زیادی مثمر ثمر واقع می‌شود. از آنجایی که این سیستم افکت‌های نرم‌افزاری بر ویدیو اعمال نمی‌کند، در نهایت با ویدیوهای طبیعی‌تری مواجه می‌شویم.

بهره‌گیری از سخت‌افزار مناسب برای لرزشگیر اپتیکال دوربین موبایل چندان ارزان تمام نمی‌شود و به همین خاطر این قابلیت قیمت گوشی‌ها را افزایش می‌دهد. چنین سیستمی، در مجموع ماژول دوربین که یک عنصر ایستا محسوب می‌شود، به یک بخش متحرک بدل می‌کند.

همانطور که گفتیم، در محیط‌های کم‌نور شاتر دوربین مدت بیشتری باز می‌ماند و در چنین شرایطی لرزشگیر اپتیکال موبایل اهمیت زیاد خود را نشان می‌دهد. بدون چنین سیستمی، عکس‌های ثبت شده در محیط‌های کم‌نور معمولا مات می‌شوند. در مورد دوربین‌های تله‌فوتو هم شاهد تاثیر زیاد این سیستم هستیم زیرا در زوم‌های بالا، کوچک‌ترین لرزش دست کاربر چند برابر می‌شود.

لرزشگیر الکترونیکی

لرزشگیر الکترونیکی اساسا همان کار سیستم اپتیکال را بدون داشتن قطعات سخت‌افزاری موردنیاز انجام می‌دهد. این کار با استفاده از شتاب‌سنج گوشی برای تشخیص حرکات کوچک انجام می‌شود. برای این مشخصه، نرم‌افزار دوربین حرکات را تشخیص می‌دهد و هر فریم را با قبلی تراز می‌کند. در حالت‌های HDR و حالت شب که دوربین عکس‌های متعددی را در زمان کمی ثبت می‌کند، این مشخصه اهمیت زیادی دارد.

برای ویدیو، نرم‌افزار یک نقطه با کنتراست بالا پیدا می‌کند و تلاش می‌کند که آن نقطه را در همان بخش از کادر نگه دارد. لرزشگیر الکترونیکی تعداد زیادی از گوشی‌های تازه‌نفس، برای شناسایی سوژه اصلی و تثبیت تصویر از یادگیری ماشینی استفاده می‌کنند. در این میان، معمولا چنین سیستمی می‌تواند برای ویدیوها اعوجاج غیرطبیعی ایجاد کند که از آن به‌عنوان اثر ژله‌ای یاد می‌شود.

مسلما بزرگ‌ترین اشکال این روش تثبیت، کراپ کردن بخشی از کادر است. با فعال شدن لرزشگیر الکترونیکی دیگر تمام خروجی سنسور مشاهده نمی‌شود. در این روش، لبه‌های تصویر سنسور به‌عنوان یک منطقه حائل مورد استفاده قرار می‌گیرند.





لرزشگیر هیبریدی

همانطور که از نام این سیستم پیداست، ترکیبی از لرزشگیر اپتیکال و الکترونیکی دوربین موبایل محسوب می‌شود. در روش هیبریدی، لرزشگیر اپتیکال مبنای سخت‌افزاری را فراهم می‌کند و سپس سیستم لرزشگیر الکترونیکی برای روان‌سازی بیشتر ویدیو مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل داشتن مزایای اپتیکال، تأثیر سیستم الکترونیکی نباید بیش از حد باشد. به لطف این مشخصه، منطقه حائل اطراف تصویر می‌تواند کوچک‌تر باشد که منجر به یک کراپ ظریف‌تر می‌شود و تاثیر کمتری بر کادر فریم نهایی دارد.

برای تصاویر، واقعا هیچ مزیتی برای یک سیستم هیبریدی وجود ندارد و همان سیستم اپتیکال می‌تواند لرزش دست را به اندازه کافی کاهش دهد تا تصاویر شفاف ثبت شود. البته سیستم الکترونیکی برای افزایش ثبات در حالت‌های HDR و شب هم می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. در ادامه می‌توانید تاثیر این سیستم را برای گوگل پیکسل ۲ مشاهده کنید.

دانلود mp4

اما اگر سیستم هیبریدی کافی نباشد چه می‌توان کرد؟

اگر با میزان روان بودن ویدیو ثبت شده توسط گوشی خود راضی نیستید، به‌عنوان راهکار نهایی می‌توانید از گیمبال بهره ببرید. گیمبال‌ها اساسا ژیروسکوپ‌های بزرگی هستند که می‌توانند گوشی را در یک جهت نگه دارند. گیمبال‌ها برای خنثی کردن حرکات دست از موتورهایی استفاده می‌کنند.

از جمله مزایای گیمبال‌ها این است که می‌توانند به کاربر این امکان را بدهند که جلوه‌ای سینمایی به ویدیوهایشان بدهند. گیمبال‌های مشهور حدود ۸۰ تا ۱۴۰ دلار قیمت دارند و به همین خاطر افرادی که به ثبات ویدیوهای ثبت شده با گوشی خود اهمیت زیادی می‌دهند، این گجت را خریداری می‌کنند.

سخن آخر

در نهایت باید بگوییم که بهترین روش برای لرزشگیر دوربین موبایل سیستم مبتنی بر مکانیزم هیبریدی است. از یک طرف لرزشگیر اپتیکال می‌تواند ثبات طبیعی به ارمغان بیاورد و باقی موارد هم به دوش سیستم الکترونیکی می‌افتد. خوشبختانه، تمام دوربین‌های اصلی از نوعی سیستم لرزشگیر الکترونیکی بهره می‌برند و بسیاری از آن‌ها مجهز به لرزشگیر اپتیکال هستند. این روزها اگر قیمت منطقی برای خرید گوشی هزینه کنید، لازم نیست نگرانی زیادی بابت ثبات تصاویر و ویدیوها داشته باشید.

اگر برای خرید گوشی باید از بین لرزشگیر اپتیکال و دیجیتال موبایل دست به انتخاب بزنید، بهتر است گزینه سخت‌افزاری را انتخاب کنید. این سیستم ویدیوهای کمتر مصنوعی ایجاد می‌کند و برای تصاویر هم موثرتر واقع می‌شود. همچنین اگر قابلیت زوم برای شما اهمیت زیادی دارد، از بهره‌گیری دوربین تله‌فوتو از لرزشگیر اپتیکال اطمینان حاصل کنید. لنزهای اولترا واید به دلیل داشتن میدان دید بزرگ‌تر، نیازمند لرزشگیر اپتیکال موبایل نیستند و همان سیستم الکترونیکی برای آن‌ها کفایت می‌کند.

روی هم رفته، اگر با استفاده از دوربین موبایل خود قصد ساخت فیلم کوتاه حرفه‌ای ندارید، سیستم لرزشگیر هیبریدی جوابگوی نیازهای شما خواهد بود. این روزها حتی گوشی‌های میان‌رده هم در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارند.

