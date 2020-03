دقایقی قبل گوشی‌های ریلمی ۶ و ریلمی ۶ پرو رسما معرفی شدند که در بین تفاوت‌ها با نسل قبلی می‌توانیم به تراشه‌های جدید، نمایشگر ۹۰ هرتز و شارژ سریع ۳۰ وات اشاره کنیم.

ریلمی ۶

این نخستین گوشی برند ریلمی است که از تراشه گیمینگ G90T مدیاتک بهره می‌برد. پردازنده این تراشه ۱۲ نانومتری مبتنی بر ۸ هسته است که دو هسته Cortex-A76 سرعت ۲.۰۵ گیگاهرتز را ارائه می‌دهند و ۶ هسته Cortex-A55 هم سرعت ۲ گیگاهرتز به ارمغان می‌آورند. همچنین کاربران برای حافظه رم از بین ۴،۶ و ۸ گیگابایت حق انتخاب دارند.

ریلمی ۶ از نمایشگر ۶.۵ اینچی LCD استفاده می‌کند که مبتنی بر رزولوشن FHD+ است و به‌لطف رفرش ریت ۹۰ هرتز می‌تواند انواع محتوا را به‌صورت روان‌تری نمایش دهد. یک محافظ گوریلا گلس ۳ وظیفه‌ی محافظت از این نمایشگر را برعهده دارد و دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی هم در یک حفره تعبیه شده است.

در پنل پشتی این گوشی، شاهد ۴ دوربین هستیم که دوربین اصلی مجهز به سنسور ۶۴ مگاپیکسلی ISOCELL Bright GW1 ساخت سامسونگ است و در کنار آن می‌توانیم به دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی و سنسور سیاه‌وسفید ۲ مگاپیکسلی اشاره کنیم.





ریلمی ۶ همراه با ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی مبتنی بر تکنولوژی UFS2.1 روانه‌ی بازار می‌شود که البته کاربران با استفاده از کارت حافظه microSD می‌توانند ظرفیت آن را افزایش بدهند. انرژی این گوشی هم از جانب باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که به لطف شارژ ۳۰ وات می‌توان در عرض یک ساعت به طور کامل آن را شارژ کرد.

این گوشی در سه نسخه در بازار عرضه می‌شود. برای مدل ۴/۶۴ گیگابایتی باید ۱۷۷ دلار بپردازید و مدل‌های ۶/۱۲۸ گیگابایتی و ۸/۱۲۸ گیگابایتی هم به ترتیب ۲۰۴ و ۲۱۸ دلار قیمت دارند. این گوشی از تاریخ ۱۱ مارس به دست کاربران هندی می‌رسد.

ریلمی ۶‌ پرو

قلب تپنده ریلمی ۶ پرو تراشه تازه‌نفس اسنپ‌دراگون ۷۲۰G است. این تراشه ۸ نانومتری از هشت هسته Kryo 465 مبتنی بر سرعت ۲.۳ گیگاهرتز و پردازنده گرافیکی Adreno 618 بهره می‌برد و برای کاربران ۶ یا ۸ گیگابایت حافظه رم در نظر گرفته شده است.

کاربران با خرید ریلمی ۶ پرو می‌توانند از نمایشگر ۶.۶ اینچی LCD با رزولوشن FHD+ استفاده کنند که در حفره نمایشگر آن دو دوربین سلفی تعبیه شده است. دوربین سلفی اصلی مبتنی بر سنسور ۱۶ مگاپیکسلی ساخت سونی است و دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی هم به لطف داشتن لنز اولترا واید می‌تواند میدان دید وسیع‌تری را پوشش دهد.





ریلمی برای این گوشی از دوربین‌های جذابی استفاده کرده و به غیر از دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، شاهد دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی هستیم. باتری این گوشی هم مانند برادر ارزان‌تر خود مبتنی بر ظرفیت ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است و از همان سرعت شارژ ۳۰ وات پشتیبانی می‌کند.

این گوشی با وجود داشتن امکانات بسیار جذاب، با قیمت پایه ۲۳۲ دلاری روانه‌ی بازار هند می‌شود که این مدل از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. برای خرید گران‌ترین مدل که مجهز ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است، باید مبلغ ۲۶۰ دلار بپردازید. این گوشی هم از تاریخ ۱۳ مارس به دست کاربران هندی می‌رسد.

منبع: GSM Arena

The post گوشی‌های ریلمی ۶ با قیمت بسیار ارزان و ویژگی‌های جذاب معرفی شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala