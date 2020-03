شرکت TCL از دو گوشی دارای نمایشگر رول شونده و تاشو رونمایی کرد

با افزایش شهرت گوشی های تاشو شرکت‌های مختلفی در این زمینه وارد عمل شده‌اند تا بتوانند ایده‌های نوآورانه‌ای را عملی کنند. شرکت TCL هم از جمله شرکت‌هایی است که از عملی کردن ایده‌های عجیب و غریب هیچ ترس و واهمه‌ای ندارد و به‌خصوص توجه خود را به سمت گوشی های تاشو معطوف کرده است.

یکی از این گوشی‌های مفهومی TCL، در نگاه اول تفاوت خاصی با گوشی‌های مرسوم ندارد و از نمایشگر ۶.۷۵ اینچی بهره می‌برد. اما با حرکت دادن بخشی از بدنه، نمایشگر آن وسیع‌تر می‌شود و به ۷.۸ اینچ می‌رسد. برخلاف دیگر گوشی های تاشو که به‌صورت عمودی یا افقی باز و بسته می‌شوند، بخشی از نمایشگر انعطاف‌پذیر این گوشی داخل بدنه به صورت مخفی قرار دارد که با فشردن دکمه دو موتور داخلی فعال شده و نمایشگر بزرگ‌تر می‌شود.











متاسفانه، این شرکت فقط ماکت گوشی را در اختیار خبرنگاران قرار داده که فاقد موتور و حتی نمایشگر فعال بوده است. شرکت TCL خاطرنشان کرده که مدل ساخته شده این گوشی در شهر ووهان چین قرار دارد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، نتوانسته‌اند آن را به آمریکا برای خبرنگاران ارسال کنند.

طبق اعلام این شرکت، این گوشی مفهومی یا کانسپت فون قرار نیست به این زودی‌ها روانه‌ی بازار شود ولی آن‌ها مشغول بهبود مکانیزم این گجت هستند.











در ادامه این شرکت یک گوشی تاشو در اختیار خبرنگاران قرار داده که از دو ناحیه تا می‌شود. این گوشی هم در ابتدا ظاهر معمولی دارد ولی ضخامت آن به اندازه سه گوشی روی هم قرار گرفته است. اگر آن را مانند یک آکاردئون باز کنید، با یک تبلت بزرگ ۱۰ اینچی مواجه می‌شوید.

شرکت TCL در مورد این گوشی تاشو هم اعلام کرده که فعلا قصد ندارد چنین گجتی عرضه کند ولی وجود این محصول نشان می‌دهد در آینده نزدیک باید منتظر عرضه گوشی‌های تاشو مبتنی بر ایده‌های نوآورانه‌ای باشیم.

