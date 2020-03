تعمیر گلکسی اس ۲۰ اولترا اصلا کار راحتی نیست

تعمیر گوشی‌های پرچم‌دار معمولا کار راحتی نبوده است و که بخشی از این موضوع به ضد آب بودن آن‌ها برمی‌گردد. حالا با توجه به بررسی سایت معتبر iFixit باید بگوییم که گلکسی اس ۲۰ اولترا هم از این قاعده مستثنا نیست. این سایت که به‌صورت تخصصی گوشی‌ها را از لحاظ تعمیرپذیری بررسی می‌کند، به گلکسی اس ۲۰ اولترا نمره ۳ از ۱۰ را داده است.

در این گزارش آمده که برای هر نوع تعمیر این گوشی باید پنل پشتی را با سختی زیادی از بدنه جدا کرد و این تنها مشکل مربوط به چسبندگی زیاد بخشی از گوشی محسوب نمی‌شود. همچنین به نظر می‌رسد تعویض باتری این گوشی هم به کار بسیار سختی بدل شده و وجود کابل‌های متصل به یکدیگر هم کار را سخت‌تر می‌کند.

اگر نمایشگر گلکسی اس ۲۰ اولترا بشکند، برای تعویض آن کل گوشی باید باز شود یا اینکه تعمیرکار موردنظر تقریبا نصف گوشی را تعویض کند. کارشناسان سایت iFixit می‌گویند که از جمله معدود نکات مثبت این گوشی می‌توانیم به یکسان بودن پیچ‌های بدنه اشاره کنیم. همچنین بسیاری از قطعات هم ماژولار هستند و می‌توانند به‌صورت جداگانه تعویض شوند.

علاقمندان به قطعات سخت‌افزاری گوشی‌ها هم می‌توانند تصاویر بخش فوقانی را مشاهده کنند که آنتن‌های مربوط به امواج میلی‌متری، دوربین پریسکوپی و سنسور بسیار بزرگ ۱۰۸ مگاپیکسلی را نشان می‌دهند.

در نهایت باید بگوییم که امیدواریم شرکت‌های سازنده، گوشی‌های خود را طوری بسازند که تعمیر آن‌ها به کار راحت‌تری بدل شود. در همین زمینه می‌توانیم به اتحادیه اروپا اشاره کنیم که در حال فشار بر شرکت‌ها برای راحت‌تر کردن فرایند تعویض باتری است.

