اوپو Find X2 پرو با نمایشگر ۱۲۰ هرتز و زوم ۱۰ برابری معرفی شد

دقایقی قبل شرکت اوپو از گوشی‌های Find X2 و Find X2 پرو رسما معرفی شدند. از جمله ویژگی‌های مشترک بین این دوربین می‌توانیم به نمایشگر ۱۲۰ هرتز، تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ دارای مودم ۵G اشاره کنیم که در این میان مدل پرو از دوربین تله‌فوتو قدرتمندی بهره می‌برد.

همچنین اندازه نمایشگر هر دو گوشی ۶.۷ اینچ است که از فناوری AMOLED بهره می‌برند. حساسیت لمسی آن‌ها هم به ۲۴۰ هرتز می‌رسد که محدوده رنگ DCI-P3 را پوشش می‌دهند.

اوپو Find X2

کاربران برای خرید این گوشی در زمینه حافظه رم و حافظه داخلی قبل انتخاب ندارند و باید از ۱۲ گیگابایت رم LPDDR5 و حافظه ۲۵۶ گیگابایتی UFS 3.0 استفاده کنند. همچنین امکان افزایش حافظه این گوشی وجود ندارد.

در پنل پشتی اوپو Find X2 شاهد دوربین سه‌گانه هستیم که دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی تازه‌نفس ساخت سونی است. این سنسور به لطف بهره‌گیری از تکنولوژی جدید، از لحاظ عملکرد فوکوس خودکار حرف بیشتری برای گفتن دارد. در کنار این دوربین، شاهد دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی هستیم و در نهایت باید به دوربین تله‌فوتو با قابلیت زوم هیبریدی ۵ برابری اشاره کنیم. معلوم نیست که چه مقدار از این زوم اپتیکال محسوب می‌شود ولی احتمالا با محدوده بین ۲ تا ۳ برابری مواجه هستیم. برای گرفتن عکس‌های سلفی هم باید از دوربین ۳۲ مگاپیکسلی استفاده کنید.

انرژی این گوشی از جانب باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از سرعت شارژ فوق‌العاده ۶۵ وات پشتیبانی می‌کند. این گوشی با قیمت ۹۹۹ یورو (۱۱۳۰ دلار) در اوایل ماه May روانه‌ی بازار اروپا می‌شود.

اوپو Find X2‌ پرو

این گوشی یک پرچم‌دار همه‌فن‌حریف محسوب می‌شود که از حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایتی و ۱۲ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد. سنسور اصلی این گوشی مانند مدل معمولی Find X2 کماکان ۴۸ مگاپیکسلی است ولی این بار برای اولترا واید هم شاهد بهره‌گیری از سنسور ۴۸ مگاپیکسلی هستیم.

علاوه بر این، نباید دوربین پریسکوپی ۱۳ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۵ برابری را از قلم بیندازیم که زوم هیبریدی ۱۰ برابری و زوم دیجیتال ۶۰ برابری به ارمغان می‌آورد. این دومین گوشی ساخت اوپو به حساب می‌آید که همراه با دوربین پریسکوپی عرضه می‌شود. برای دوربین سلفی هم مانند مدل معمولی از دوربین ۳۲ مگاپیکسلی استفاده شده است.

این گوشی با داشتن باتری ۴۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی در این زمینه تا حدی ظرفیت بیشتری نسبت به مدل معمولی دارد و بار دیگر با سرعت شارژ ۶۵ وات روبرو هستیم. این گوشی هم اوایل ماه May در بازار اروپا با قیمت ۱۱۹۹ یورو (۱۳۵۰ دلار) عرضه خواهد شد.

