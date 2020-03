ناسا بالاخره شب گذشته در مراسمی نام جدید مریخ‌نورد مارس ۲۰۲۰ را اعلام کرد. مریخ‌نورد بعدی ناسا از این پس با عنوان «مریخ‌نورد پشتکار» (Perseverance Mars Rover) شناخته خواهد شد.

انتخاب نام مریخ‌نورد جدید ناسا همچون گذشته با کمک دانش‌آموزان آمریکایی و در جریان یک مسابقه ملی انجام شد. این مسابقه سال گذشته آغاز شد و ۲۸ هزار نام پیشنهادی (به همراه توضیحی در رابطه با هر عنوان) از طرف دانش‌آموزان آمریکایی به این رقابت ارسال شد.

پس از آن ۱۵۵ نام پیشنهادی به مرحله نیمه‌نهایی رسیدند. در مرحله نهایی نیز ناسا از مردم خواست تا در رای‌گیری میان ۹ نام منتخب شرکت کنند. با این حال اما نام منتخب نهایی را Thomas Zurbuchen، یکی از مدیران ناسا، انتخاب کرد.

ناسا برای تقدیر از Alexander Mather، دانش‌آموزی که عنوان پشتکار را پیشنهاد داده بود، هدیه جذابی در نظر گرفت. او در ماه ژوئیه به کیپ کاناورال کالیفرنیا سفر خواهد کرد تا پرتاب مریخ‌نورد پشتکار را از نزدیک نظاره کند.

جست‌وجو برای نشانه‌های حیات با کمک مریخ‌نورد پشتکار

مریخ‌نورد پشتکار در فوریه سال ۲۰۲۱ در دهانه جزرو (Jezero Crater) فرود خواهد آمد. این ماموریت ۲/۵ میلیارد دلاری با هدف جست‌جوی نشانه‌های حیات در گذشته مریخ به سیاره سرخ اعزام خواهد شد.

دهانه جزرو میلیاردها سال پیش میزبان یک دریاچه و دلتای رودخانه بوده است و احتمالا در آن زمان شرایط مناسبی برای پشتیبانی از حیات داشته است. اکنون شاید مریخ‌نورد پشتکار بتواند نشانه‌هایی از حیات در آن دوران را کشف کند.

مریخ‌نورد پشتکار با کمک هفت ابزار علمی قدرتمندش تلاش خواهد کرد تا این هدف را محقق کند. اما علاوه بر این مریخ‌نورد پشتکار چند بار از مریخ نمونه‌برداری خواهد کرد. نمونه‌هایی که جمع‌آوری و ذخیره خواهند شد تا در ماموریت‌های آینده برای بررسی‌های بیشتر به زمین بازگردانده شوند. در صورتی که این پروژه عملیاتی شود دانشمندان خواهند توانست برای اولین بار نمونه‌های سیاره مریخ را در آزمایشگاه‌های مجهز زمینی بررسی کنند. نمونه‌های مریخ طبق برنامه فعلی و پس از انجام چند ماموریت توسط ناسا و سازمان فضایی اروپا در سال ۲۰۳۱ به زمین خواهد رسید.

مریخ‌نورد پشتکار فعالیت‌های دیگری را نیز در سطح مریخ انجام خواهد داد. این مریخ‌نورد با کمک رادار به دنبال منابع یخ آب زیرزمینی خواهد گشت. منابعی که برای فضانوردانی که در آینده به مریخ سفر می‌کنند بسیار ارزشمند خواهد بود. یکی دیگر از ابزارهای این مریخ‌نورد تلاش خواهد کرد تا برای اولین بار از جو رقیق و سرشار از دی‌اکسید کربن مریخ اکسیژن تولید کند.

فناوری دیگری که در این ماموریت آزمایش خواهد شد پرواز در آسمان مریخ است. در این ماموریت یک بالگرد کوچک به مریخ اعزام خواهد شد تا از زاویه دیدی متفاوت بتوانیم سیاره سرخ را نظاره کنیم.

مریخ‌نورد پشتکار در مجموع ۲۳ دوربین و دو میکروفن نیز به همراه خواهد داشت تا این بار صدا و تصویر مریخ را با کیفیتی بیش از گذشته دریافت کنیم.

عکس کاور: طرحی گرافیکی از مریخ‌نورد پشتکار.

