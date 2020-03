روز گذشته موتورولا از عضو جدید خانواده G تحت عنوان موتو جی ۸ (Moto G8) رونمایی کرد که تقریبا مشخصات آن مشابه با میان‌رده‌های اقتصادی بازار است!

سری موتو جی شرکت موتورولا در بین گوشی‌های میان‌رده بازار یکی از معروف‌ترین‌ها هستند که ترکیبی از قیمت مناسب در کنار مشخصات فنی خوب و عملکرد قابل قبول را به کاربران ارائه می‌دهند. این محصولات تقریبا تمام کاربران با نیازهای معمولی را راضی نگه می‌دارند که خب این یکی از خصیصه‌های گوشی‌های میان‌رده نیز به شمار می‌رود.

تا کنون بحث‌های زیادی پیرامون موتو جی ۸ شکل گرفت و پیش‌تر رندرها و جزئیاتی از مشخصات این محصول را در قالب شایعه یا اخبار موثق مشاهده کردیم، اما روز گذشته این محصول رسما رونمایی شد که باید آن را به نوعی نسخه بروزرسانی شده موتو جی ۷ بدانیم، نه یک میان‌رده منحصر بفرد و قدرتمند!

برای مثال پردازنده اسنپدراگون ۶۳۲ و باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در موتو جی ۷ اکنون جای خود را به پردازنده جدیدتر اسنپدراگون ۶۶۵ و باتری ۴۰۰۰ میلی‌‌آمپر ساعتی داده‌اند که در کمال تعجب می‌بینیم این باتری حجیم تنها با یک شارژر ۱۰ واتی همراه شده! این در حالی بود که موتورولا برای گوشی قدیمی خود با باتری ضعیف‌تر، شارژر ۱۵ واتی در نظر گرفته بود و خب این یعنی باید مدت زمان زیاد‌تری منتظر شارژ شدن باتری گوشی خود باشید! در بخش رم و حافظه داخلی نیز ترکیب ۴/۶۴ مورد استفاده قرار گرفته و همانطور که اشاره شد، مجموعه سخت‌افزاری این محصول دقیقا مشابه تمام میان‌رده‌های اقتصادی است که در بازار وجود دارند.

البته شارژر ۱۰ واتی تنها عقب‌گرد موتورولا در موتو جی ۸ نبوده چرا که می‌بینیم در آن از نمایشگر ۶.۴ اینچی +HD استفاده شده اما موتو جی ۷ از نمایشگر ۶.۲ اینچی +FHD بهره می‌برد! معمولا تفاوت بین وضوح تصویر آنچنان که باید تاثیری در کاربری ندارد اما نمایشگر بزرگ‌تر با کیفیت پایین‌تر یعنی کیفیت متون در‌ آن به اندازه نسل قبل نخواهد بود.

خوشبختانه در بخش دوربین پیشرفت قابل توجهی را شاهد هستیم؛ حداقل روی کاغذ! موتو جی ۸ از دوربین سه گانه ۱۶ مگاپیکسلی، ۸ مگاپیکسلی فوق عریض با زاویه ۱۱۹ درجه و یک سنسور ۲ مگاپیکسلی ماکرو بهره می‌برد. در بخش سلفی نیز موتورولا از یک دوربین ۸ مگاپیکسلی بهره برده که به صورت حفره‌ای، در قسمت بالا و سمت چپ نمایشگر تعبیه شده. از آن‌ جایی که این محصول به تازگی معرفی شده، از کیفیت این دوربین‌ها هیچ اطلاعی نداریم.

موتو جی ۸ که به صورت پیش فرض از اندروید ۱۰ بهره می‌برد، اکنون در برزیل برای فروش در دسترس قرار دارد و قیمت آن نیز تقریبا ۲۸۲ دلار اعلام شده. طبق گفته‌های موتورولا، این محصول به زودی به بازارهای آسیا، استرالیا، اروپا و آمریکای لاتین راه خواهد یافت. در آخر هم باید به این نکته اشاره کنیم که در بازار اروپا، این محصول از طریق آمازون، آرگوس و جان لوییس، با قیمت ۲۳۱ دلار عرضه خواهد شد.

