ردمی K30 زوم در دست ساخت قرار دارد؛ محصولی جدید و متفاوت از شیائومی!

طبق گفته ردمی، برند زیر مجموعه شیائومی، گوشی ردمی K30 پرو به زودی معرفی خواهد شد اما اینطور که به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد به همراه پرچم‌دار خود، از نسخه دیگری تحت عنوان ردمی K30 زوم نیز رونمایی کند.

هنوز اطلاعات دقیقی از اینکه این گوشی دقیقا چه فرقی با مدل‌های دیگر K30 خواهد داشت نداریم اما به گفته یکی از اعضای XDA، به احتمال خیلی زیاد این گوشی در دست ساخت قرار دارد. البته با نگاهی به تاریخ گوشی‌های هوشمند، به خوبی می‌توان دریافت که پسوند زوم معمولا به توانایی بزرگ‌نمایی دوربین اشاره دارد و این یعنی بعد از هواوی و سامسونگ، حالا شیائومی می‌خواهد از گوشی جدید خود با قابلیت بزرگ‌نمایی چندین برابری رونمایی کند.

اگر ردمی K30 پرو از مجموعه دوربین‌های مشابهی مانند مدل استاندارد خود بهره ببرد، یعنی شاهد دوربین تله‌فوتو در آن نخواهیم بود و خب بیش از پیش وجود یک محصول که توانایی بزرگ‌نمایی داشته باشد حس می‌شود! البته بعید به نظر می‌رسد صرفا وجود یک دوربین تله‌فوتو معمولی باعث قرارگیری پسوند زوم در کنار ردمی K30 شود! احتمالا باید شاهد قابلیت بسیار خوب این محصول در بزرگ‌نمایی باشیم!

پیش‌تر هم دیده بودیم حتی قبل از سامسونگ، شیائومی بود که در گوشی‌های خود از سنسوری به بزرگی ۱۰۸ مگاپیکسل استفاده کرد و این یعنی این شرکت به اندازه کافی شجاعت امتحان کردن فناوری‌های جدید را در محصولات خود دارد! اگر ردمی K30 پرو از دوربین تله‌فوتو بهره ببرد، تقریبا باید مطمئن باشیم که نسخه زوم آن از دوربین پریسکوپی یا دوربینی با قابلیت بزرگ‌نمایی خارق‌العاده بهره خواهد برد!

علاوه بر این‌ها، گوشی‌هایی نظیر ردمی نوت ۹ و ردمی ۱۰X نسخه ۴G نیز توسط این فرد دیده شد! ردمی نوت ۹ محصولی بود که هم در مورد آن شنیده بودیم و هم انتظار رونمایی از آن را داشتیم چون شعبه هندوستان ردمی در توییتر در مورد آن خبر داده بود. اما در مورد ردمی ۱۰X 4G تا کنون حرفی به میان نیامده بود! این اولین باری هم نیست که محصولی از شیائومی را با پسوند X‌ مشاهده می‌کنیم. در سال ۲۰۱۷، ردمی از گوشی ردمی ۴X رونمایی کرد که در خانواده ردمی نوت ۴ قرار می‌گرفت. نکته جالب در مورد ردمی ۱۰X اما جایی است که هنوز خبری از ردمی ۹ نشده و عرضه نسخه ۱۰ کمی عجیب خواهد بود!

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم، کلمه ۴G است که یعنی اگر چنین محصولی در کار باشد، قطعا نسخه ۵G آن را هم شاهد خواهیم بود. فعلا به جز ردمی K30 پرو و ردمی نوت ۹، وجود دیگر گوشی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اصلا مشخص نیست ردمی امسال از آن‌ها رونمایی خواهد کرد یا خیر. گوشی‌های سری ردمی K30 تا کنون توانستند رکورد بسیار خوبی از خود در فروش به جای بگذارند و جای تعجبی هم نیست اگر ردمی بخواهد نسخه‌های متفاوتی از آن‌ها را راهی بازار کند! اگرچه مطمئن نیستیم چه تعداد محصول امسال از جانب این برند راهی بازار خواهد شد، اما تنها چیزی که می‌توان گفت این است که معروف‌ترین برند زیر مجموعه شیائومی امسال حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت!

منبع: androidauthority

