ساعاتی قبل شرکت اوپو از نخستین ساعت هوشمند خود به نام اوپو واچ رونمایی کرد. این گجت از نمایشگر خمیده AMOLED بهره می‌برد که ۱۰۰ درصد محدوده رنگ DCI-P3 را پوشش می‌دهد. کاربران برای خرید این گوشی از بین نمایشگر ۱.۶ و ۱.۹ اینچ حق انتخاب دارند. تراکم پیکسلی این گوشی ۳۲۶ پیکسل در اینچ است و رزولوشن آن به ۴۰۲ در ۴۷۳ می‌رسد.

از بین امکانات آن می‌توانیم به پایش فعالیت‌های ورزشی، خواب و ضربان قلب اشاره کنیم اما همچنین به لطف داشتن الکتروکاردیوگرام (ECG) می‌تواند نوار قلب ثبت کند که چنین مشخصه‌ای در تعداد اندکی از ساعت‌های هوشمند دیده می‌شود. در ضمن نباید مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق ۵۰ متری را از یاد ببریم.

قلب تپنده اوپو واچ تراشه اسنپ‌دراگون Wear 2500 است که در کنار پردازنده کمکی Apollo 3 کارهای پردازشی این گجت را انجام می‌دهند. کاربران با خرید این محصول ۸ گیگابایت حافظه داخلی نصیبشان می‌شود. از لحاظ نرم‌افزاری، باید خاطرنشان کنیم که این گجت مبتنی بر ColorOS است که بر مبنای اندروید توسعه یافته است. در این محصول درگاه سیم‌کارت دیده نمی‌شود ولی از eSIM پشتیبانی می‌کند. همچنین نباید پشتیبانی از ماژول داخلی GPS و NFC را از قلم بیندازیم.

این محصول از فناوری شارژ VOOC پشتیبانی می‌کند که طبق ادعای اوپو، در عرض ۱۷ دقیقه می‌تواند شارژ باتری را به ۵۰ درصد برساند. گفته می‌شود با هر بار شارژ، می‌تواند به مدت ۴۰ ساعت از این ساعت استفاده کرد و با فعال کردن حالت ذخیره باتری، شارژدهی آن به حداکثر ۲۱ روز می‌رسد.

مدل ۴۱ میلی‌متری اوپو واچ با قیمت ۲۱۵ دلار و مدل ۴۶ میلی‌متری هم با قیمت ۲۸۸ دلار از تاریخ ۲۴ مارس روانه‌ی بازار چین می‌شود.

منبع: GSM Arena

The post ساعت هوشمند اوپو واچ با طراحی مشابه اپل واچ معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala