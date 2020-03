جزئیات جدیدی از گوشی آیفون ۱۲ پرو لو رفت؛ پشتیبانی از ۵G و دوربین ۶۴ مگاپیکسلی!

گزارش جدیدی از وب‌سایت EverythingApplePro منتشر شد که اگر واقعیت داشته باشد، به لطف آن می‌توانیم بگوییم اطلاعات نسبتا خوبی از مشخصات فنی گوشی آیفون ۱۲ پرو را در اختیار داریم!

گوشی‌های سری آیفون ۱۲ قرار است در ماه سپتامبر معرفی شوند که خب چند ماهی با آن فاصله داریم! اما چند سالی است که شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند بعد از عرضه یک پرچم‌دار، اجازه انتشار یک سری تصاویر و رندرهایی از پرچم‌دار بعدی خود را نیز صادر می‌کنند! نمونه آن را می‌توانیم در پیکسل ۴ و یا گلکسی اس ۲۰ ببینیم که خیلی قبل‌تر از معرفی، از ۹۰ درصد جزئیات آن‌ها مطلع بودیم!

در مورد گوشی‌های اپل اما چون این شرکت همه ساله از یک سری پرچم‌دار رونمایی می‌کند، اطلاعات مربوط به آن‌ها را کمی دیرتر متوجه می‌شویم. اما وب‌سایت مذکور جزئیاتی از آیفون ۱۲ پرو را منتشر کرده که خب بهتر است از همین حالا آن را در حد یک شایعه در نظر بگیریم.

بیشتر بخوانید: مقایسه گلکسی اس ۲۰ اولترا با آیفون ۱۱ پرو مکس!

دوربین ۶۴ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی بیشتر

یکی از بزرگ‌ترین تغییراتی که هم انتظار داشتیم و هم به آن اشاره شده، دوربین است! آیفون ۱۱ پرو مکس با دوربین سه‌گانه راهی بازار شد که با معرفی آن، برای اولین بار در محصولات اپل دوربین فوق عریض را شاهد بودیم. قابلیتی مشترک و معروف در دیگر پرچم‌دارها که خب دو سالی زمان برد تا در آیفون‌ها مورد استفاده قرار گیرد!

کاربران و آن دسته از افرادی که دوربین آیفون‌ ۱۱ و دو مدل پرو آن را مورد بررسی قرار دادند، تحت تاثیر آن قرار گرفته و این محصول حتی مدتی در بین برترین دوربین (گوشی) وب‌سایت معروف Dxomark قرار گرفته بود! از کیفیت بالای دوربین‌های ۱۲ مگاپیکسلی آن گرفته تا قابلیت‌هایی چون Deep Fusion و حالت شب که باعث ثبت تصاویری فوق‌العاده زیبا و دلنشین در شب می‌شد.

اما علی‌رغم تمام تعریف‌ها، با رونمایی از گوشی‌هایی چون گلکسی اس ۲۰ اولترا، شیائومی می ۱۰ پرو و تا چند وقت دیگر هواوی P40، اپل در خطر بزرگی قرار گرفت و اگر بخواهد در آیفون‌ها تغییری اساسی در دوربین پدید نیاورد، به سرنوشت پیکسل ۴ دچار خواهد شد که در حال حاضر نامی از آن به عنوان یک محصول با دوربین قدرتمند برده نمی‌شود!

مکس وینبچ، یکی از افشاگران معروف حوزه فناوری می‌گوید اپل یک محصول اولیه با دوربین ۶۴ مگاپیکسلی طراحی کرده! این شرکت می‌تواند در نسخه نهایی آیفون، برنامه‌های خود را برای بکارگیری این دوربین کنسل کند اما قطعا این آزمایشات نشان دهنده این است که اپل می‌خواهد فکری به حال بزرگ‌نمایی دوربین آیفون‌ها کند! اما اینطور که به نظر می‌رسد، این شرکت نمی‌خواهد از دوربین پریسکوپی جهت رسیدن به بزرگ‌نمایی دلخواه استفاده کند! احتمالا اپل هم می‌خواهد پا جای پای گوگل گذاشته و بیشتر روی قابلیت نرم‌افزاری برش دیجیتالی تصاویر تکیه کند!

بیشتر بخوانید: گلکسی نوت ۲۰ با این قابلیت می‌تواند رقیبی جدی برای آیفون ۱۲ باشد!

حالت شب برای تمام دوربین‌ها!

در ادامه صحبت‌ها، مکس وینبچ در مورد حالت شب نیز توضیحاتی داد. او معتقد است اپل حالت شب را به دوربین تله‌فوتو، حالت فوق عریض و حتی دوربین سلفی آیفون ۱۲ پرو هم خواهد آورد که البته فعلا با یک سری موانع نرم‌افزاری در راستای رسیدن به این هدف مواجه شده.

این شرکت برای اینکه مطمئن شود اقداماتش به بهترین شکل ممکن عملی خواهد شد، قصد دارد گشودگی دیافراگم دوربین فوق عریض را حدودا ۳۵ درصد افزایش داده و به f/1.6 برساند و این یعنی به طرز شگفت‌انگیزی شاهد افزایش جذب نور توسط این سنسور خواهیم بود!

خبری از افزودن OIS (لرزشگیر اپتیکال تصویر) به این لنز نشده اما انتظار داریم اندازه فاصله کانونی در دوربین این گوشی بهتر شود. این یعنی یک حالت ماکرو بهبود یافته را در آیفون ۱۲ پرو شاهد خواهیم بود که اجازه می‌دهد ۲.۲ سانتی‌متر نزدیک‌تر از آنچه که اکنون امکان‌پذیر است، از یک سوژه عکاسی کرد!

آخرین تغییری که گفته می‌شود قرار است در دوربین آیفون ۱۲ پرو صورت گیرد، نسخه‌ای بهبود یافته از HDR است! برخی از منابع خبر از بکارگیری قابلیت جدیدی تحت عنوان Smart XDR را می‌دهند اما احتمالا این نام هنگام عرضه نسخه نهایی آیفون‌ها تغییر خواهد کرد!

آیفون ۱۲ پرو با پشتیبانی از اینترنت ۵G و باتری بزرگ‌تر!

طبق گزارشاتی که بارها منتشر شده، آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس از اینترنت ۵G پشتیبانی خواهند کرد. ورایزن بسیار مشتاق است تا اپل نسخه‌ای خاص از آیفون پرو را با فریم مشکی، بدنه قرمز و لوگوی مشکی اپل طراحی کند! البته مکس وینبچ احتمال وقوع چنین اتفاقی را بسیار پایین می‌داند.

یکی از نقاط ضعف‌های بزرگ اینترنت ۵G نه برای اپل بلکه برای همه گوشی‌ها، سریع خالی شدن باتری است که ظاهرا اپل فکر آن جا را هم کرده و قرار است آیفون ۱۲ پرو مکس را با باتری ۴.۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز کند! عملکرد باتری ۳۹۶۹ میلی‌آمپر ساعتی آیفون ۱۱ پرو مکس بسیار حیرت‌انگیز بوده و امیدواریم این شرکت در بکارگیری یک باتری با کیفیت با مجموعه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بهینه بتواند موفق عمل کند.

بیشتر بخوانید:‌ تصاویری از سیستم مولتی تسکینگ جدید iOS 14 منتشر شد!

حذف ناچ؟ بله، اما نه امسال!

ناچ بزرگ، نه چندان محبوب و معروف آیفون X حدودا سه سالی است که در آیفون‌ها مورد استفاده قرار گرفته و علی‌رغم اعتراضات زیادی که در این رابطه به اپل صورت گرفت، احتمالا امسال چهارمین (و آخرین) سالی خواهد بود که باید این ناچ را تحمل کنیم. اما گفته می‌شود اپل به شدت در حال کار روی یک سری لنز پریسکوپی است تا از این طریق بتواند سنسور تشخیص چهره را در حاشیه کوچک بالای نمایشگر تعبیه کند و این یعنی پایان ناچ! اما بعید به نظر می‌رسد این اتفاق امسال رخ دهد!

بن گسکین، یکی دیگر از افراد افشاگر حوزه فناوری مدعی شده اپل در حال کار روی طراحی آیفون ۱۲ پرو در نسخه‌های اولیه است که سنسور تشخیص چهره آن‌ها در حاشیه بالای نمایشگر تعبیه شده! این احتمالا برگرفته از همان خبری است که در مورد بهره‌گیری از سیستم پریسکوپی جزئیاتی را منتشر کرده بود، اما همانطور که گفته شد، احتمالا آیفون‌های معرفی شده در سال ۲۰۲۱ به این قابلیت مجهز خواهند شد.

با این اوصاف اپل قطعا در راستای بهبود شکل ظاهری آیفون ۱۲ و احترام به حرف‌ کاربران بسیار زیادی که به استفاده از چنین ناچ بزرگی اعتراض کرده بودند، شکل و شمایل آن را تغییر خواهد داد! حال این تغییر به مذاق کاربران خوش می‌آید یا خیر باید بماند تا تصاویری رسمی از آن منتشر شود!

بیشتر بخوانید: آیفون ۱۲ و ۴ تغییر بزرگی که انتظار داریم در این گوشی ببینیم!

منبع: phonearena

The post جزئیات جدیدی از گوشی آیفون ۱۲ پرو لو رفت؛ پشتیبانی از ۵G و دوربین ۶۴ مگاپیکسلی! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala