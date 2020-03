سازندگان گوشی های هوشمند در حدود سه سال گذشته در زمینه زوم دوربین و عکاسی در محیط‌های کم‌نور پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند و شرکت‌هایی مانند هواوی، اپل، گوگل و سامسونگ در این رابطه گام‌های بزرگی برداشته‌اند. اما وقتی بحث زوم مطرح می‌شود، شاهد یک گرایش عمده از طرف سازندگان هستیم که اعداد را تغییر می‌دهند یا صرفا بخشی از اطلاعات را اعلام می‌کنند.

بازاریابی سؤال‌برانگیز این شرکت‌ها به گونه‌ای است که قابلیت‌های زوم اپتیکال دوربین گوشی‌ها به روشنی مطرح نمی‌شود و تلاش می‌کنند مرز بین زوم اپتیکال، دیجیتال و هیبریدی را تا جای ممکن محو کنند.

نگاهی به فناوری‌های زوم دوربین گوشی



در دوربین گوشی‌های هوشمند، دوربین‌های تله‌فوتو یا در موارد جدیدتر دوربین‌های پریسکوپی زوم اپتیکال را برای کاربران به ارمغان می‌آورند. این دوربین‌ها فقط می‌توانند یک حد مشخص از زوم (مانند ۲ برابر یا ۵ برابر) ارائه کنند ولی لنزهای حرفه‌ای دوربین‌های عکاسی با توجه به امکان حرکت می‌توانند چندین سطح از زوم را ارائه کنند.

زوم دیجیتال هم از طریق کراپ کردن تصاویر ثبت شده به دست می‌آید و در نتیجه کاربر فکر می‌کند که دوربین گوشی موفق شده بر سوژه موردنظر زوم کند. به زبان ساده، زوم دیجیتال تا حد زیادی مانند خیره شدن به دوستی در فاصله ۱۰۰ متری از طریق یک لوله است. زوم اپتیکال دوربین گوشی های هوشمند معادل استفاده از دوربین دو چشمی (یعنی دوربین‌های تله‌فوتو یا پریسکوپی) برای نگاه کردن به همان دوست است و نگاه دقیق‌تری ارائه می‌دهد.

سازندگان گوشی‌های هوشمند قادر بوده‌اند تا شکاف بین زوم دیجیتال و اپتیکال را تا حدی با زوم هیبریدی پر کنند. رویکرد نرم‌افزاری در قبال زوم چندان جدید نیست و شرکت‌هایی مانند سونی و نوکیا سال‌ها قبل این اقدامات را آغاز کرده‌اند. زوم هیبریدی شامل استفاده از تصاویر متعدد و تکنیک‌های پردازش تصویر است تا نسبت به زوم دیجیتال مرسوم نتایج بهتری حاصل شود. اگرچه عملکرد این فناوری هنوز به خوبی یک دوربین تله‌فوتو یا پریسکوپی نیست، اما یک جایگزین مناسب محسوب می‌شود.

در واقع، تکنیک‌های پردازش تصویر پیشرفته به همراه دوربین تله‌فوتو منجر به افزایش امکانات زوم دوربین می‌شود. بنابراین یک گوشی همراه با زوم ۳ برابری اپتیکال مانند هواوی P30 می‌تواند با استفاده از فناوری پردازش تصویر زوم هیبریدی ۵ برابری را ارائه کند. اما باید بگوییم که زوم هیبریدی در صورت کمک گرفتن از دوربین زوم کماکان کیفیت دقیقا مشابهی با زوم اپتیکال ندارد. با این حال، برخی از برندها همچنان تلاش می‌کنند طور دیگری وانمود کنند.

زمانی که زوم اپتیکال دقیقا اپتیکال نیست

از جمله شرکت‌هایی که تلاش کرده‌اند مرز بین زوم اپتیکال و هیبریدی دوربین را محو کنند، می‌توانیم به شرکت‌های شیائومی و وان‌پلاس برای می نوت ۱۰ و وان‌پلاس ۷ پرو اشاره کنیم. همان‌طور که در تصویر بالا می‌توانید ببینید، در پنل پشتی می نوت ۱۰ عبارت ۵x Optical دیده می‌شود ولی مدتی بعد شیائومی اعتراف کرد که این گوشی در حقیقت از دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم ۳.۷ برابری بهره می‌برد و می‌تواند تصاویر ۵ مگاپیکسلی با زوم هیبریدی ۵ برابری ثبت کند. در عین حال، وان‌پلاس ۷ پرو هم با استفاده از یک دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی با زوم ۲.۲ برابری می‌تواند عکس‌های ۸ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابری ثبت کند.

در مورد گوشی وان‌پلاس باید بگوییم که این شرکت با قاطعیت می‌گفت زوم موردنظر کاملا اپتیکال است و با زوم هیبریدی سروکار نداریم. این موضوع شاید برای بسیاری از کاربران اهمیت چندانی نداشته باشد و کیفیت تصاویر نهایی هم ممکن است عالی باشد، اما چنین رویکردی می‌تواند شرکت‌ها را به دروغ‌های بزرگ‌تر ترغیب کند. به‌عنوان مثال، شرکت‌ها بدون نگرانی دوربین ۴۰ مگاپیکسلی در پنل پشتی تعبیه خواهند کرد و می‌گویند این یک دوربین تله‌فوتو با سنسور ۵ مگاپیکسلی است.

در رابطه با محو کردن مرز بین زوم اپتیکال و هیبریدی که اخیرا رخ داده، باید به گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ سامسونگ اشاره کنیم. سامسونگ مدعی شده دوربین ۶۴ مگاپیکسلی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس زوم ۳ برابری «اپتیکال-هیبریدی» ارائه می‌دهند و برای مدل اولترا می‌توانیم از دوربین ۴۸ مگاپیکسلی مبتنی بر زوم ۱۰ برابری «اپتیکال-هیبریدی» استفاده کنیم. همین موضوع که سامسونگ یک اصطلاح جدید ابداع کرده، نشان می‌دهد برای این گوشی‌ها با زوم حقیقی ۳ و ۱۰ برابری مواجه نخواهیم شد.

در مورد گوشی‌های اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس، سایت NotebookCheck گزارشی منتشر کرده که طبق آن، دوربین تله فوتو این دو گوشی در واقع از زوم اپتیکال ۱.۰۶ برابری بهره می‌برند و از طریق تکنیک‌های پردازش تصویر زوم ۳ برابری را ارائه می‌کنند.

زوم دیجیتال پیشرفته (اما همچنان دیجیتالی)

شکی نیست که زوم اپتیکال همراه با تکنیک‌های پردازش تصویر پیشرفته به دوربین‌ها اجازه می‌دهد بیش از همیشه زوم کنند. به طور کلی، هرچه سطح زوم دوربین تله‌فوتو یا پریسکوپی بیشتر باشد، سقف مربوط به زوم هیبریدی هم بالاتر می‌رود. این موضوع به توانایی نرم‌افزاری شرکت‌های سازنده هم بستگی دارد و برخی از آن‌ها در زمینه‌ی زوم هیبریدی دوربین حرف زیادی برای گفتن دارند. اما در نهایت، حدی وجود دارد که در آن زوم هیبریدی به ناچار به زوم دیجیتال بدل می‌شود.

متأسفانه، این تقاطع بین زوم هیبریدی و دیجیتال حوزه دیگری است که در آن تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند آب را گل‌آلود کرده‌اند. به‌عنوان مثال با برندهایی مانند اوپو روبرو شده‌ایم که که برای گوشی رینو ۲ قابلیت زوم ۲۰ برابری را تبلیغ کرده‌اند ولی بعد مشخص شده که این عدد مربوط به زوم دیجیتال بوده است. در تیزر اولیه این گوشی، اطلاعات مربوط به زوم دیجیتال، اپتیکال و هیبریدی دیده نمی‌شود که بار دیگر رویکرد شرکت‌ها برای محو کردن مرز بین این تکنولوژی‌ها را نشان می‌دهد.

ویوو هم برای X30 پرو کار مشابهی انجام داده و اعلام کرده این گوشی از زوم ۶۰ برابری بهره می‌برد. در صفحه مربوط به این محصول که به زبان چینی نوشته شده، عباراتی مانند سوپر زوم ۶۰ برابری دیده می‌شود و حتی یک بار هم به زوم دیجیتال اشاره نشده است.

حتی هواوی که استفاده از اصطلاح زوم هیبریدی را به یک اصطلاح محبوب بدل کرده است، از جمله شرکت‌هایی است که در زمینه‌ی تفاوت بین زوم اپتیکال و هیبریدی صداقت کاملی ندارد. در صفحه مربوط به هواوی P30 پرو در سایت این شرکت، در مورد زوم ۵۰ برابری به دیجیتالی بودن آن اشاره نشده ولی در بیانیه خبری این موضوع مطرح شده است. شاید این موضوع را مطرح کنید که برای زوم‌های بالا، کاربران می‌دانند با زوم دیجیتالی سروکار دارند اما بسیاری از کاربران معمولی از جزییات این فناوری‌ها آگاهی ندارند.

زمان شفافیت بر سر زوم دوربین گوشی فرا رسیده

سازندگان گوشی‌های هوشمند در یکی دو سال گذشته در زمینه‌ی قابلیت‌های زوم امکانات پیشرفته‌ای را ارائه کرده‌اند و از زوم ۲ برابری مرسوم به سمت زوم‌های ۵ برابری و بیشتر حرکت کرده‌ایم. حرکت به سمت زوم هیبریدی باعث شده تا دوربین‌ها فراتر از قابلیت‌های دوربین تله‌فوتو و پریسکوپی زوم بسیار بالاتری به ارمغان بیاورند.

اما فشار برای بهبود کیفیت زوم نباید باعث این شود که در این زمینه کاربران را با اطلاعات دوپهلو و نامشخص فریب بدهند. زیرا در نهایت، افراد آشنا به تکنولوژی به احتمال زیاد از دیجیتالی بودن زوم ۵۰ برابری هواوی P30 پرو و زوم ۱۰۰ برابری گلکسی اس ۲۰ اولترا خبر دارند. اما آیا یک کاربر معمولی هم این موضوع را می‌داند؟

