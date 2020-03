سامسونگ ماه گذشته از گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ رونمایی کرد و از آن‌ جایی که یک جهش بزرگ در نام آن‌ها دیده می‌شد، انتظار می‌رفت این محصولات از همه نظر پیشرفت داشته باشند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، این پیشرفت در حسگر اثر انگشت دیده نمی‌شود!

سری گلکسی اس ۲۰ را به جرات می‌توان محصولاتی دانست که یک کاربر می‌تواند تمام و کمال، تجربه بی‌نقص و عالی از اندروید را در آن‌ها داشته باشد. بهترین و سریع‌ترین پردازنده موبایل از شرکت کوالکام و سامسونگ، نمایشگر فوق‌العاده با کیفیت با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، دوربین‌های عالی و کم نظیر با قدرت بزرگ‌نمایی اعجاب‌انگیز، پشتیبانی از اینترنت ۵G، باتری حجیم و بسیاری موارد دیگر، این گوشی‌ها را به یک انتخاب عالی برای آن دسته از کاربرانی تبدیل کرده که به دنبال یک پرچم‌دار می‌گردند.

اما طبق گفته ویکتور هیرستوف، نویسنده و یکی از اعضای تیم Phonearena، یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف این گوشی‌ها، حسگر اثر انگشت آن بود! در طول چند هفته‌ای که او گوشی گلکسی اس ۲۰ اولترا را برای بررسی در اختیار داشت، از تجربه کاربری با آن لذت برد چون این محصول واقعا چیزهای زیادی برای عرضه دارد اما وقتی به بخش امنیت می‌رسید، اصلا در حد و اندازه‌های یک گوشی ۱۴۰۰ دلاری ظاهر نمی‌شد و این واقعا برای کسی که چنین مبلغی را برای یک گوشی هزینه می‌کند دلسرد کننده خواهد بود!

حسگر اثر انگشت گلکسی اس ۲۰ از نوع اولتراسونیک بوده و درون نمایشگر تعبیه شده است. سامسونگ اولین و تنها شرکتی بود که تصمیم گرفت در راستای یک تجربه متفاوت، حسگر اثر انگشت را درون نمایشگر تعبیه کند، اما با این اقدام، کاربران خود را وارد یک چالش بزرگ و اساسی کرد! حسگر اولتراسونیک را شرکت کوالکام طراحی کرد؛ این فناوری جدید از امواج صوتی که از پوست دست شما ساطع می‌شود استفاده کرده و به سنسور اجازه می‌دهد الگوی منحصر بفردی از برآمدگی‌ها و شیارهای انگشت شما (اثر انگشت) ثبت کند و اینگونه تشخیص دهد که چه کسی قصد باز کردن قفل گوشی را دارد! به نظر فوق‌العاده می‌آید اما در عمل اصلا اوضاع جالبی ندارد!

با توجه به گفته‌های ویکتور، برخی اوقات نیاز است چند بار انگشت خود را روی قسمت مربوط به حسگر قرار دهید تا بالاخره آن را شناسایی کند! البته بیشتر وقت‌ها با همان سعی اول گوشی بدون مشکل باز می‌شد ولی هرگز سرعتی را که حسگرهای اپتیکال ارائه می‌دهند را در آن نمی‌بینیم! البته در حسگرهای اپتیکال نیز چنین مشکلی دیده می‌شود اما در التراسونیک باید گفت مشکل عدم شناسایی به چالش روزانه شما تبدیل خواهد شد!

حسگر اثر انگشت اولتراسونیک که درون نمایشگر تعبیه شده بسیار کند بوده و در مقایسه با حسگرهای اپتیکال اصلا از دقت بالایی برخوردار نیست! مسئله اینجاست که سامسونگ در گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ و نوت ۱۰ نیز از همین سنسورها استفاده کرده و با توجه به گلایه‌های زیادی هم که از سوی کاربران صورت گرفته، جالب است چرا فکری به حال بهبود آن نکرد!

یک بررسی نیز اخیرا صورت گرفت که در آن سرعت حسگر گلکسی اس ۲۰ با سری اس ۱۰ مقایسه شده بود و در کمال تعجب هیچ پیشرفتی در سری جدید دیده نشد و این برای یک پرچم‌دار حداقل ۱۰۰۰ دلاری اصلا خوب نیست! در گوشی‌های ارزان قیمت انتظار می‌رود چنین اشتباهاتی رخ دهد؛ حتی تجربه این مشکل در گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس نیز جای بخشش دارد اما گلکسی اس ۲۰ اولترا گران قیمت‌تر از آن چیزی است که بخواهیم در آن با مشکل اثر انگشت مواجه شویم!

تنها پیشنهادی که می‌توان به کاربران این گوشی یا محصولات مشابه داد این است که از برچسب محافظ استفاده نکنند! حداقل در گلکسی اس ۲۰ اولترا یک برچسب محافظ شرکتی با کیفیت بسیار خوب روی گوشی قرار دارد که متاسفانه حتی با آن هم مشکل پابرجاست. مشکل دیگر این جاست که کسی حاضر نمی‌شود برای پرچم‌دار ۱۴۰۰ دلاری خود برچسب محافظ تهیه نکند و این یعنی باید به نوعی با این چالش سر کرد!

منبع: phonearena

