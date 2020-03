طبق آخرین گزارشات، شیائومی قصد دارد گوشی‌های پرچم‌دار تازه وارد خود را که با نام‌های می ۱۰ و می ۱۰ پرو شناخته می‌شوند در تاریخ ۲۷ مارس (۸ فروردین ۹۹) راهی بازار جهانی کند.

بعد از اینکه شیائومی حضور خود را در نمایشگاه MWC 2020 منتفی کرد، تصمیم گرفت مراسم عرضه جهانی آن‌ها را به صورت آنلاین انجام دهد که اکنون تاریخ این مراسم اعلام شد و باید منتظر بمانیم ببینیم در تاریخ ۲۷ مارس سال جاری چه رخ خواهد داد. می ۱۰ پرو هم اکنون در بازار چین در دسترس قرار دارد که مثل همیشه با استقبال کم نظیری مواجه شد! شیائومی توانست چیزی حدود ۳۳.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ از این گوشی را به فروش برساند و بدست آمدن چنین آماری آن هم در اوضاع وخیم کشور چین به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیار خوب است! این تعداد برای مدل استاندارد به ۴۲.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ نیز می‌رسد که به دلیل قیمت پایین‌تر آن، دور از انتظار هم نبود.

بیشتر بخوانید: ردمی K30 زوم در دست ساخت قرار دارد؛ محصولی جدید و متفاوت از شیائومی!

در حال حاضر می ۱۰ پرو در وب‌سایت معروف DxOMark در رتبه اول بهترین دوربین گوشی‌های هوشمند قرار گرفته و بر اساس آنچه که امروز منتشر شد، به نظر می‌رسد باید این رتبه را با گوشی تازه معرفی شده اوپو یعنی Oppo Find X2 سهیم شود!

جالب اینجاست که رتبه ۱ تا ۶ این جدول به گوشی‌های چینی و رتبه اول و دوم آن به محصولاتی تعلق دارد که تا سال گذشته هیچ نامی از آن‌ها در بخش دوربین برده نمی‌شد و همیشه سامسونگ، اپل و هواوی در صدر این جدول‌ها قرار داشتند! اینطور که به نظر می‌رسد شرکت‌های چینی دست بردار نیستند و قصد دارند در همه زمینه‌ها به عنوان گوشی‌های برتر شناخته شوند!

در حال حاضر سامسونگ به عنوان بزرگ‌ترین شرکت تولید کننده و فروشنده گوشی هوشمند مشغول فعالیت است و پشت سر آن نیز هواوی و اپل قرار دارند. این شرکت اخیرا افت زیادی در فروش گوشی داشته و می‌توان گفت اگر هواوی با تحریم‌های کمرشکن آمریکا مواجه نمی‌‌شد، به احتمال بسیار زیاد تا یک سال آینده می‌توانست رتبه نخست را از آن خود کند! با این اوصاف سعی و تلاش شرکت‌های چینی بسیار تحسین‌ برانگیز است! شرکت‌هایی که محصولات خوب و با کیفیت را با قیمت بسیار مناسبی روانه بازار می‌کنند!

بیشتر بخوانید: مقایسه دوربین گلکسی اس ۲۰ اولترا، هواوی P30 پرو، گلکسی نوت ۱۰ پلاس و شیائومی می نوت ۱۰

منبع: gsmarena

The post شیائومی گوشی‌های می ۱۰ و می ۱۰ پرو را ۲۷ مارس راهی بازار جهانی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala