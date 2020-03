طبق اعلام هواوی، چند هفته دیگر گوشی‌های خانواده هواوی P40 رسما معرفی می‌شوند و ظاهرا قرار است به‌عنوان رقیب مستقیم گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ انجام وظیفه کنند. اول از همه باید بگوییم که هواوی P40 لایت از دوربین سه‌گانه بهره می‌برد و گوشی‌های P40 و P40 پرو قرار است به ترتیب با دوربین‌های چهارگانه و پنج‌گانه روانه‌ی بازار شوند.

بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، ظاهرا دوربین اصلی هواوی P40 پرو مبتنی بر سنسور ۵۲ مگاپیکسلی ساخت سونی است و در کنار آن یک دوربین اولترا واید ۴۰ مگاپیکسلی تعبیه شده که آن هم توسط شرکت سونی تولید شده است. همچنین علاوه بر یک دوربین تله‌فوتو با قابلیت زوم اپتیکال ۳ برابری، باید به دوربین پریسکوپی با زوم ۱۰ برابری اشاره کنیم که در نهایت یک سنسور تشخیص عمق هم برای بهبود کیفیت عکس‌های پرتره تعبیه شده است. در ماژول دوربین می‌توانیم به وجود سنسور تشخیص دمای رنگ، فلش LED و میکروفون هم اشاره کنیم.

از جمله دیگر ویژگی‌های احتمالی هواوی P40 پرو نباید نمایشگر خمیده در چهار جهت و دو دوربین سلفی در حفره نمایشگر را از قلم بیندازیم. این گوشی‌ها علاوه بر بهره‌گیری از تراشه کایرین، همراه با اندروید ۱۰ عرضه می‌شوند ولی به دلیل تحریم‌های آمریکا، فاقد سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل خواهند بود. در آخر هم باید بگوییم این گوشی‌ها در تاریخ ۷ فروردین طی مراسمی در شهر پاریس معرفی خواهند شد.

منبع: Phone Arena

The post مشخصات دوربین پنج‌گانه هواوی P40 پرو فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala