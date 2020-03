تصاویر جدیدی از گوشی زیبای موتورولا +Edge منتشر شد

موتورولا +Edge پرچم‌دار زیبای شرکت موتورولا است که قرار بود در نمایشگاه MWC 2020 رونمایی شود. اما شیوع کرونا زمان معرفی آن را به تعویق انداخت. با این حال اخیرا تصاویری از این گوشی منتشر شد که طراحی زیبا و چشم‌نواز آن را به نمایش می‌گذارد.

موتورولا بعد از نمایش ناامید کننده موتو Z2 Force، دو سال در زمینه گوشی‌های پرچم‌دار فعالیت نکرد و بیشتر تمرکز آن روی طراحی گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی منعطف شد. اما با ظهور اینترنت پر سرعت ۵G، این شرکت فرصت را غنیمت شمرد تا با عرضه یک پرچم‌دار قدرتمند و جدید، بار دیگر نگاه کاربران را به سوی خود جذب کند اما این بار نه با معرفی یک پرچم‌دار بدنام! موتورولا که متعلق به شرکت لنوو است می‌تواند با عرضه +Edge موفقیت خوبی در بازار گوشی‌های هوشمند کسب کند، البته اگر بتواند از اشتباهات گذشته خود درس بگیرد.

نمایشگر آبشاری موتورولا +Edge

در راستای عرضه پرچم‌داری متفاوت، موتورولا تصمیم گرفت +Edge را با نمایشگری آبشاری با یک حفره در قسمت سمت چپ و بالای آن که محل قرارگیری دوربین سلفی است روانه بازار کند. نمایشگر آبشاری در کنار حواشی بسیار کمی که در این گوشی وجود دارد باعث شد نمای جلویی آن واقعا زیبا و چشم‌نواز به نظر برسد! البته میزان حاشیه در قسمت پایین نمایشگر همچنان زیاد است اما چیزی از زیبایی آن کم نمی‌کند!

به گفته استیو همرستوفر (Steve Hemmerstoffer)، شخصی که رندر جدید این گوشی‌ها را منتشر کرده، نمایشگر موتورولا +Edge چیزی بین ۶.۵ تا ۶.۸ اینچ خواهد بود. اندازه‌ای که در یک گزارش، ۶.۶۷ اینچ اعلام شده بود و بنابراین می‌توان به گفته این شخص اعتماد کرد. وضوح تصویر +FHD با پشتیبانی از رفرش ریت ۹۰ هرتز، دیگر قابلیت‌های نمایشگر بزرگ این محصول هستند که پیش‌تر در مورد آن‌ها شنیده بودیم.

برخلاف یکی دو سال قبل که اکثر شرکت‌ها در تلاش برای تعبیه ماژول‌های پاپ آپ و مکانیکی برای گوشی‌های پرچم‌دار خود بودند تا نسبت نمایشگر به پنل جلویی را افزایش دهند، امسال بسیاری از آن‌ها به سمت طراحی حفره‌ای روی آوردند! طراحی آشنایی که ابتدا سامسونگ در گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ و سپس در گوشی‌های میان‌رده خود استفاده کرد و در محصولات سری اس ۲۰ نیز از آن‌ بهره برد.

موتورولا نیز ریسک نکرد و تصمیم گرفت دوربین سلفی را درون حفره‌ای بسیار کوچک، در گوشه سمت چپ نمایشگر تعبیه کند. البته این در شرایطی است که بخواهیم به تمام آنچه که در این رندر مشاهده کردیم اعتماد کنیم. در غیر این صورت باید منتظر ماند و دید آیا واقعا دوربین سلفی تا این حد کوچک طراحی شده یا خیر! اگر این تصویر واقعا گویای شکل ظاهری موتورولا +Edge باشد، بنابراین می‌توان گفت موتورولا حتی از سامسونگ نیز در کوچک‌ کردن اندازه دوربین سلفی موفق‌تر عمل کرد و این نشانه بسیار خوبی خواهد بود.

به لطف حواشی کم و نمایشگر آبشاری، ابعاد موتورولا +Edge به ۹.۵ × ۷۱.۳ × ۱۶۱.۱ میلی‌متر رسیده که باید آن را اندکی از گلکسی اس ۲۰ پلاس ۶.۷ اینچی با ابعاد ۷.۸ × ۷۳.۷ × ۱۶۱.۹ و وان پلاس ۷T پرو ۶.۶۷ اینچی با ابعاد ۸.۸ × ۷۵.۹ × ۱۶۱.۹ کم عرض‌تر اما در عین حال ضخیم‌تر دانست.

پنل پشتی؛ دوربین سه‌گانه و لوگوی درخشان!

از زیبایی‌های پنل جلویی که بگذریم، به پنل پشتی می‌رسیم؛ جایی که شاهد یک دوربین سه‌گانه با ماژول عمودی در سمت چپ-بالا روی بدنه شیشه‌ای هستیم. در حالی که دیگر شرکت‌ها سعی دارند اگر دوربین را در سمت چپ تعبیه می‌کنند آن را به بالاترین و گوشه‌ترین نقطه بچسبانند، موتورولا اندکی دوربین را پایین‌تر تعبیه کرده و در بالای آن یک میکروفون جهت حذف نویز تعبیه کرد و جفت دیگر آن را نیز در پایین پنل پشتی قرار داد.

اندازه هر دوربین کمی بزرگ است. گویی دوربین‌های آیفون ۱۱ پرو به جای ماژول مربعی شکل این بار در یک شکل عمودی پشت هم قرار گرفته‌اند! در مورد کیفیت و جزئیات مربوط به آن‌ها هیچ اطلاعی نداریم اما از آن جایی که موتورولا قصد دارد با قدرت در بازار گوشی‌های هوشمند ظاهر شود، نباید انتظار یک دوربین ضعیف را داشته باشیم. با این اوصاف تنها چیزی که می‌توان گفت، نوع دوربین بکار رفته در آن‌هاست که احتمالا یک دوربین اصلی در کنار دوربین تله‌فوتو و فوق عریض خواهد بود.

در کنار این ماژول نسبتا بزرگ، یک فلش LED دو‌گانه قرار دارد. در بالای آن اما به نظر می‌رسد موتورولا یک سیستم فوکوس خودکار لیزری تعبیه کرده که خب از این گفته مطمئن نیستیم و شاید هم سنسور مدت پرواز باشد تا برای بهبود عکاسی پرتره بتوان از آن بهره برد.

و نقطه عطف ماجرا نیز لوگوی موتورولا است که به شکل حرف انگلیسی M طراحی شده و تقریبا اکثر کاربران گوشی‌های هوشمند آن را می‌شناسند. این لوگو با همان شکل همیشگی خود در وسط پنل پشتی قرار گرفته و با یک حلقه درخشان از نوع LED محاصره شده است. به احتمال زیاد وقتی اعلانات دریافت می‌شود، این لوگو چشمک خواهد زد و خب از آن‌جایی که معمولا گوشی رو به پشت قرار ندارد، شاید برای برخی‌ها چنین قابلیتی چندان کاربردی نباشد!

مشخصات فنی؛ باتری بزرگ به علاوه جک هدفون و اینترنت ۵G!

با اعلام ورایزن، پرچم‌دار موتورولا از پردازنده بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ بهره خواهد برد که با مودم داخلی X55 کوالکام، پشتیبانی از اینترنت ۵G را برای +Edge به ارمغان خواهد آورد. در مورد حافظه داخلی هیچ اطلاع موثقی در اختیار نداریم اما ترکیب پر استفاده ۸/۱۲۸ به احتمال بسیار زیاد مشخصات مدل پایه این محصول خواهد بود. البته برخی از گزارشات موثق به این نکته که نسخه ۱۲ گیگابایتی موتورولا +Edge نیز راهی بازار خواهد شد اشاره داشتند که با توجه به بهره‌مندی اکثر پرچم‌داران سال جاری از چنین مقدار حافظه رم، چندان دور از انتظار هم نیست.

همانند بسیاری از گوشی‌های دیگر موتورولا، +Edge نیز با اندروید ۱۰ استوک (تقریبا) راهی بازار می‌شود و وظیفه تغذیه آن بر عهده یک باتری حجیم ۵۱۷۰ میلی‌آمپر ساعتی است که با توجه به کیفیت نمایشگر و اندازه آن، به احتمال زیاد می‌تواند عملکرد بسیار خوبی به نسبت رقبا از خود به جای بگذارد.

حسگر اثر انگشت در +Edge درون نمایشگر و پورت USB-C با قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع به علاوه اسپیکر نیز در زیر گوشی تعبیه شده‌اند. در کمال تعجب و البته خوشحالی باید اعلام کنیم این گوشی از جک ۳.۵ میلی‌متری نیز پشتیبانی می‌کند. جک محبوبی که در گوشی‌های پرچم‌دار کنونی و یک سال اخیر حذف شده بود اما موتورولا در یک اقدام بسیار عالی آن را درون گوشی خود قرار داده و فریم بالای گوشی را نیز برای تعبیه آن در نظر گرفت.

تاریخ معرفی و عرضه موتورولا +Edge

بعد از اینکه ویروس کرونا نمایشگاه MWC 2020 را کنسل کرد و شرکت‌های زیادی معرفی محصولات خود را به تعویق انداختند، موتورولا نیز تاریخ معرفی پرچم‌دار خود را به تعویق انداخت اما تاریخ دیگری را نیز مشخص نکرد! به احتمال بسیار زیاد اواخر این ماه و یا اواسط ماه آوریل، زمان مناسبی برای رونمایی از +Edge خواهد بود. البته اگر شرایط تا آن موقع رو به بهبودی پیش برود.

در کشور آمریکا ورایزن به صورت انحصاری این گوشی را به فروش می‌رساند و در بازار اروپا نیز قطعا کاربران به آن دسترسی خواهند داشت. اما عرضه آن در سرتاسر جهان فعلا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و باید دید موتورولا چه برنامه‌ای برای محصول خود در سر دارد.

