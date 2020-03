تیم تحقیقاتی دانشگاه سیدنی توانستند با استفاده از ترکیب میوه دوریان و ضایعات جک‌فروت، جایگزین جالبی برای پاوربانک‌های کنونی طراحی کنند که اتفاقا توانایی بالایی نیز در ذخیره انرژی دارد!

میوه دوریان یکی از بدبوترین میوه‌هایی است که در جهان وجود دارد! شاید تاکنون حتی اسم آن را هم نشنیده باشید اما این میوه بدبو را در ایران به اسم خارگیل می‌شناسند! جالب است بدانید این میوه خاصیت‌های بسیار زیادی نیز برخوردار است و حتی برخی‌ها آن را پادشان میوه‌ها می‌نامند! دوریان بیشتر در مناطق گرمسیری رشد می‌کند و اندازه‌ای بزرگ و طعمی تند و تیز دارد. پوست آن نیز بسیار سخت است و شاید به همین خاطر باشد که نام آن شباهتی با نام نارگیل دارد.

وینسنت گومز، محقق و استادیار دانشکده مهندسی شیمی و زیست‌-مولکولی دانشگاه سیدنی، به همراه تیم تحقیقاتی خود موفق به ابداع روشی شدند که می‌توان به کمک آن، بدبوترین میوه جهان را به یک منبع ذخیره انرژی بسیار قدرتمند تبدیل کرد!

این افراد طی یک فرایند غیر سمی و بی‌خطر، دوریان و ضایعات جک‌فروت (درختی که بیشتر در مناطق جنوبی و جنوب شرقی آسیا و همچنین در قسمت شرقی آفریقا یافت می‌شود) را با یکدیگر ترکیب کرده و موفق شدند مخزن‌های انرژی قدرتمندی تحت عنوان «ابرخازن» بسازند! ابرخازن‌ها به مخازن ذخیره انرژی گفته می‌شود که انرژی را بسیار روان و به نرمی آزاد می‌کنند. این خازن‌ها می‌توانند در مدت زمان کوتاهی مقدار زیادی انرژی را درون خود جذب کرده و دستگاه‌های الکترونیکی را شارژ کنند.

تیم تحقیقاتی دانشگاه سیدنی توانست با روش «مهندسی سبز» و با ترکیب دوریان و جک‌فروت، آئروژل کربنی پایداری بدست آورد. آئروژل‌ در بین مواد جامد کمترین چگالی را دارد، ساختاری باز به شکل لانه زنبور داشته و شفاف نیز هست. آئروژل کربنی که از آن با نام هواژل کربنی نیز یاد می‌شود، از ترکیب شیمیایی بدست می‌آید و کاربردهای بسیار زیادی نیز دارد که از جمله آن می‌توان به منبعی برای ذخیره انرژی اشاره کرد! دکتر گومز می‌گوید:

از هواژل کربنی به خاطر ساختار باز و پر منفذی که دارد، می‌توان ابرخازن‌های فوق‌العاده‌ای تولید کرد. ما ترکیب میوه‌ای خود را برای ساخت الکترودها بکار برده و سپس آن الکترودها را به خاطر قابلیت ذخیره‌سازی انرژی‌شان مورد بررسی قرار دادیم.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، عملکرد این ماده جدید به شکل حیرت‌انگیزی خوب است. نه تنها این آزمایش یک آزمایش موفقیت‌آمیز بود، بلکه طبق نتیجه‌گیری گومز، عملکرد این ابرخازن‌ها حتی از پاوربانک‌های کنونی نیز بهتر است! اگر نگوییم بهترین، باید این ماده جدید را از نظر کیفیت با نمونه‌های گرافینی و بسیار گران‌قیمت برابر دانست!

گومز می‌گوید این منبع ذخیره انرژی طبیعی که به دلیل عدم بهره‌مندی از سوخت‌های فسیلی در تهیه مواد تشکیل دهنده، تاثیری در مشکل گرمای جهانی ندارد، می‌تواند جایگزینی ارزان‌ قیمت برای پاوربانک‌های کنونی باشد. از آن‌جایی که محققان دانشگاه سیدنی این ماده جدید را کاملا کاربردی و قابل استفاده دانستند، بنابراین امیدواریم به زودی شاهد پاوربانک‌هایی باشیم که از جنس میوه هستند!

منبع: androidauthority

The post آزمایش حیرت‌انگیز محققان دانشگاه سیدنی؛ پاوربانک‌های آینده از جنس میوه خواهند بود! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala